Todo lo que necesitas saber sobre el eclipse del 12 de agosto para verlo de forma clara y segura

Mañana es el esperado eclipse total de Sol, y gran parte de España se prepara para un acontecimiento astronómico único. Vamos a decirte todo lo que necesitas saber sobre el eclipse para poder disfrutarlo al máximo y con toda la información.

Vamos a empezar recordándote los horarios de este eclipse, que tendrá lugar mañana 12 de agosto de 2026. Luego te diremos dónde puedes verlo mejor y en su totalidad, así como la información meteorológica para saber si estará nublado o podrás verlo bien. También te daremos todo el resto de datos relevantes que puedes necesitar para este evento.

Horarios del eclipse

Si quieres saber a qué hora ocurrirá el fenómeno, a nivel mundial arrancará a las 17:34 (hora peninsular española) en el mar de Bering, y terminará a las 21:58 en el Atlántico. Tendrá una duración de 264 minutos, aunque en España lo veremos en sus últimas fases, ya casi con el Sol tocando el horizonte.

Estos son los horarios aproximados en la península:

Inicio de la fase parcial : en torno a las 19:30.

: en torno a las 19:30. Totalidad : entre las 20:27 y las 20:33, según dónde estés.

: entre las 20:27 y las 20:33, según dónde estés. Fin de la fase parcial: alrededor de las 21:20-21:22.

Por poner un ejemplo, en A Coruña el eclipse empieza a las 19:31, su máximo es a las 20:28, y termina a las 21:22, con una totalidad de 76 segundos y el Sol a solo 12 grados de altura sobre el horizonte. Va a ser algo rápido, y para no perdértelo será importante no confiarte.

Dónde vas a poder verlo mejor

El eclipse podrá verse en una gran parte de España, pero no todos veremos lo mismo. La franja de totalidad del eclipse no cubre todo el país, y solo los territorios dentro de esta franja podrán ver el sol totalmente tapado por la luna. En Xataka hemos hecho este mapa definitivo del eclipse, donde puedes ver la franja de totalidad.

También tienes el mapa oficial del eclipse en el que puedes igualmente puedes encontrar información, aunque toda ella está también en el mapa que hemos hecho nosotros.

La franja de totalidad cruza el país de oeste a este, desde A Coruña hasta Palma, pasando por capitales como Oviedo, León, Burgos, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Castellón, València y las Baleares.

Fuera de esa banda, de esa franja, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia el eclipse será parcial. Esto no hace que no sea un espectáculo, pero no es tan impresionante como los eclipses totales.

Otra cosa importante para saber es que España está al final de la franja de totalidad, y el Sol estará muy bajo cuando tenga lugar el eclipse. Esto dificultará la visión si vives en zonas montañosas, y necesitarás estar en un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste. Montes, edificios o incluso una fila de árboles podrían impedir que veas el eclipse correctamente.

Qué tiempo hará durante el eclipse

Para poder ver el eclipse, necesitas que el cielo esté descubierto. Por eso es importante saber si estará nublado en la zona donde estás. Para saber si está nublado, lo mejor es entrar al visualizador del Instituto Geográfico Nacional en visualizadores.ign.es/eclipses/2026. Verás un mapa del eclipse total de sol, y debes pulsa en el icono de la nube que te aparece arriba a la izquierda.

Esto activará la predicción de nubosidad en el mapa, donde podrás ver la información actualizada de dónde se espera que haya nubes, así como su tipo. Podrás navegar por todo el país y ver las zonas donde va a haber más o menos nubes, para así saber si el sitio donde tenías pensado ir va a tener el cielo cubierto.

Para saber la información meteorológica puedes ir directamente a la web de AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. En ella, en la sección de predicciones generales elige el miércoles y la hora del eclipse. Siendo la totalidad a las 20:30 más o menos, puedes poner la predicción de las 20h, y ahí podrás ver que en gran parte del país parece que estará despejado.

También puedes consultar el tiempo que va a hacer con aplicaciones para tu móvil, de forma que puedas hacerlo cómodamente desde cualquier lugar. Estas son algunas de las principales y más fiables:

AEMET : Es la Agencia Estatal de Meteorología del Gobierno de España, y por lo tanto uno de los servicios más importantes y fiables en España. Tiene pronósticos de 7 días e información hora a hora de 8.000 municipios españoles. También hay información para playas, alertas de lluvias y notificaciones de fenómenos atmosféricos en los municipios que marques como tuyos. Enlaces: aemet.es, Google Play y App Store.

: Es la Agencia Estatal de Meteorología del Gobierno de España, y por lo tanto uno de los servicios más importantes y fiables en España. Tiene pronósticos de 7 días e información hora a hora de 8.000 municipios españoles. También hay información para playas, alertas de lluvias y notificaciones de fenómenos atmosféricos en los municipios que marques como tuyos. Enlaces: aemet.es, Google Play y App Store. Accuweather : Una de las aplicaciones de tiempo que más tiempo lleva siendo de las más destacadas. De hecho, es tan fiable que muchas apps nativas de algunos fabricantes móviles la usan como base para su información. Ofrece pronósticos de dos semanas, cantidades de lluvia e incluso un radar para saber cuándo se acercan las tormentas. Enlaces: accuweather.com, Google Play y App Store.

: Una de las aplicaciones de tiempo que más tiempo lleva siendo de las más destacadas. De hecho, es tan fiable que muchas apps nativas de algunos fabricantes móviles la usan como base para su información. Ofrece pronósticos de dos semanas, cantidades de lluvia e incluso un radar para saber cuándo se acercan las tormentas. Enlaces: accuweather.com, Google Play y App Store. El Tiempo : Posiblemente esta app es el mejor servicio meteorológico que puedes encontrar para España. Tienes pronósticos detallados para las próximas 48 horas y otros generales para 14 días, y también hay información por localidades de temperatura, sensación térmica, nubes, presión atmosférica, calidad del aire o niveles de polen. Enlace: eltiempo.es, Google Play y App Store.

: Posiblemente esta app es el mejor servicio meteorológico que puedes encontrar para España. Tienes pronósticos detallados para las próximas 48 horas y otros generales para 14 días, y también hay información por localidades de temperatura, sensación térmica, nubes, presión atmosférica, calidad del aire o niveles de polen. Enlace: eltiempo.es, Google Play y App Store. Rain Alarm : Esta es una aplicación completamente imprescindible para ver la evolución de la nubosidad de lluvias en tiempo real. Puedes configurar avisos para que te lleguen cuando las lluvias se acerquen a determinada distancia. Enlaces: rain-alarm.com, Google Play y App Store.

: Esta es una aplicación completamente imprescindible para ver la evolución de la nubosidad de lluvias en tiempo real. Puedes configurar avisos para que te lleguen cuando las lluvias se acerquen a determinada distancia. Enlaces: rain-alarm.com, Google Play y App Store. The Weather Channel: Otra aplicación que, como Accuweather, es utilizada por fabricantes como Apple para obtener los datos de sus apps nativas. Ofrece pronósticos para 15 días, temperaturas máximas y mínimas, humedad, rachas de viento, presión, condensación y todo lo que necesites. Enlaces: weather.com, Google Play y App Store.

Cómo ver el eclipse de forma segura

Es muy importante protegerte correctamente los ojos si vas a mirar hacia el sol durante el eclipse, por lo menos si no quieres acabar con los ojos doloridos o con alguna lesión ocular seria. Si no lo has hecho ya, es vital tener unas gafas homologadas que tengan bien visible una inscripción con la ISO 12312-2, que es la norma que deben cumplir todas las gafas para protegerte adecuadamente.

También debe tener visible el logo de la UE para asegurarte de que han sido homologadas en la Unión Europea y cumplen con nuestros estándares de seguridad. Otra información que debe aparecer es la identificación del fabricante y las instrucciones impresas.

Vamos, que nada de comprar gafas a la primera persona que te dice que son para el eclipse. Es importante mirar la homologación ISO para saber que te van a proteger correctamente. Si tiene la homologación todo estará bien, pero ante las dudas, comprarlas en planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas te garantizará que sean fiables.

También es vital vigilar que no estén rotas o deterioradas. Mira que el filtro no esté rayado, suelto o doblado, y también que no haya unas zonas más claras que otras. Ante cualquier signo de deterioro en la zona que cubre los ojos, lo mejor es no arriesgarse y buscar otras gafas.

Y no, las gafas de sol no sirven, las gafas que usas el resto del año para proteger tus ojos de radiaciones solares no te protege de las directas que se dan en las condiciones de un eclipse. Las gafas de sol únicamente cumplen sus propios criterios de seguridad para protegernos de la luz dispersa, pero no de mirar directamente al astro rey. De hecho, no bloquean tanta radiación UV como las gafas de eclipse, pero sí lo suficiente para no tener que entrecerrar los ojos, lo que hace que los expongas más, usarlas sea incluso más peligroso.

Aquí, recuerda que no importa si el 99% del sol está cubierto, aunque sólo un 1% del sol sea visible debes usar las gafas homologadas. Esa cierta oscuridad que se produce durante el evento no te protege, sino que te hace más vulnerable. Por eso, repito, comprueba siempre que tus gafas están bien homologadas para disfrutar del eclipse de forma segura.

Cómo fotografiar el eclipse sin dañar tu móvil

Sacar fotos del eclipse puede ser peligroso y dañar tu móvil. Por eso, si quieres hacerlo es recomendable es importante usar filtros adecuados para los objetivos y las lentes, tanto de tu smartphone como de cualquier cámara fotográfica, telescopios o prismáticos.

Esto es así porque los sensores de imagen de tu cámara no están adaptados para la iluminación que reciben al posarse directamente en el Sol en su momento de más iluminación, especialmente si se hace durante mucho tiempo. Y recuerda que luego AppleCare+ y otros tipos de seguros no van a cubrir estos daños.

Para proteger la cámara de tu móvil, puedes recurrir a filtros específicos que pueden costar 30 euros o más. Puede parecer mucho para un evento de unos minutos, pero te asegurarás de que sacar una foto o un vídeo no dañe tu teléfono.

Otra opción es poner directamente unas gafas homologadas delante del objetivo. Incluso se puede cortar una de las dos lentes de unas gafas y pegarla delante del objetivo. Pero claro, esto supondrá que no podrás ver el eclipse por tu cuenta, o tener que gastar igualmente en otro par de gafas. Además, el resultado no es tan bueno como un filtro específico.

Y si vas a ponerte a sacar foto, recuerda que la NAS recomienda usar una apertura fija de f/8 a f/16 y probar velocidades de obturación entre 1/1000 y 1/4 de segundo para encontrar el ajuste óptimo. Eso sería para las fases parciales del eclipse. Durante la totalidad aconsejan usar una apertura fija y un rango de exposiciones que va de aproximadamente 1/1000 a 1 segundo, aunque ya se podrá eliminar el filtro de la cámara para ver la corona solar, aunque no quitarte las gafas de los ojos.

Y ahora que lo sabes todo, también debes tener en cuenta que la recomendación es no concentrarte en el móvil. La mayoría de expertos recomiendan no estar pendiente de sacar fotos con el móvil ni con una cámara u otro dispositivo. Lo importante es disfrutar en primera persona de tu primer eclipse total de sol.

Recomendaciones de tráfico

Durante el eclipse y justo después, es posible que haya problemas de conectividad en algunas partes del país, debido a las grandes aglomeraciones de gente en zonas con una infraestructura no tan potente. Por eso es recomendable descargar mapas de la zona en el móvil en tu aplicación de navegador. Así, podrás seguir navegando sin conexión en el caso de que no haya conexión.

La manera de hacerlo es sencilla. Tanto en Google Maps como en Apple Maps, pulsa en tu foto de perfil para ir a las opciones y luego entra en la sección de Mapas sin conexión. En ella, tendrás la opción de seleccionar y elegir tu propio mapa, configurando el área del mapa que quieras descargar para tener toda la información de las carreteras y navegar cuando no tengas internet.

También es importante revisar el estado del tráfico cuando estás navegando. Aquí, tanto Waze como Google Maps o Apple Maps te lo dirán en tiempo real cuando tengas conexión a Internet. Podrás ver que las líneas de tu ruta se vuelven amarillas o rojas cuando haya retenciones, y también aparecerán avisos sobre la ruta y propuestas de rutas alternativas.

A veces, puede convenir coger una ruta en la que tardas 10 minutos más cuando ves que la principal empieza a tener señales de retenciones, porque estas pueden ir a más.

También puedes abrir el mapa de la DGT, en el que te aparecerán todas las incidencias de tráfico de las carreteras españolas en tiempo real. La página web de este mapa es infocar.dgt.es/etraffic, y en él podrás ver iconos con cada incidencia, así como carreteras coloreadas para señalizar las retenciones.

Si no puedes ver el eclipse, tienes el streaming

Pero no todo el mundo va a poder ver el eclipse, quizá en tu caso tengas que trabajar o simplemente no puedas desplazarte desde una zona donde no hay totalidad. De ser así, siempre puedes ver un streaming del eclipse, ya que tanto la Agencia Espacial Europea (ESA) como la NASA van a ofrecerlos online.

La ESA va a ofrecer dos streamings. Uno de ellos es el oficial, realizado desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel. Habrá entrevistas en directo, explicaciones, imágenes, información sobre eclipses, y luego una retransmisión de la totalidad a las 20:31. Será en inglés, y podrás verlo desde la ESA Web TV y YouTube. También tendrás otro con imágenes de telescopio sin comentarios, solo el eclipse, y lo podrás ver en YouTube.

También tienes el streaming de la NASA, que empezará a las 19:15, y mostrará varias vistas del eclipse a lo largo de su trayectoria, así como entrevistas a expertos sobre la marcha. Podrás verlo tanto a través de la web nasa.gov/live como en YouTube, mostrando varias totalidades como la de Islandia a las 19:45 o la de España a las 20:28.

Imagen de portada | Pxhere.com

En Xataka | Mañana es el eclipse: hoy tienes una última oportunidad para saber si podrás verlo desde tu lugar elegido