Kuwait enterró tantos neumáticos en el desierto que era visible una mancha negra desde el espacio. La solución acabó siendo un desastre

Durante décadas, Kuwait resolvió uno de los residuos más difíciles de gestionar de la forma más simple posible: enterrándolo en el desierto. Lo que comenzó como una solución logística acabó transformándose en uno de los mayores cementerios de neumáticos del planeta, una enorme mancha negra que podía distinguirse desde los satélites y que obligó al país a emprender una operación gigantesca para borrar del mapa un problema que ellos mismos habían creado.

Cuando esconder el problema solo lo hace más grande. La historia comenzó sin hacer mucho ruido. Año tras año, millones de neumáticos usados fueron acumulándose en enormes fosas excavadas en la región de Sulaibiya, a pocos kilómetros de zonas habitadas.

Con el paso del tiempo dejaron de ser simples vertederos para convertirse en auténticas montañas de caucho: hablamos de entre 42 y 50 millones de ruedas apiladas en pleno desierto, formando una mancha oscura monstruosa de varios kilómetros cuadrados que destacaba incluso en las imágenes de satélite.

Un vertedero que acabó siendo visible desde el espacio. Con el paso del tiempo, la magnitud del depósito dejó de ser un problema exclusivamente local. Desde la órbita terrestre, el contraste entre el color del desierto y la inmensa acumulación de neumáticos hacía que el lugar resultara perfectamente reconocible sin necesidad de ampliar la imagen o hacer zoom.

Así, lo que durante años había permanecido escondido en mitad del desierto terminó siendo uno de los ejemplos más llamativos y potentes del impacto que puede dejar una mala gestión de residuos.

El verdadero peligro: los incendios. La montaña de neumáticos no solo era enorme, también era extremadamente peligrosa. De hecho, contaba Reuters que entre 2012 y 2020 el vertedero sufrió varios incendios de grandes dimensiones, fuego que terminó liberando gigantescas columnas de humo negro y sustancias tóxicas derivadas del petróleo.

Plus: los neumáticos son muy difíciles de prender, pero una vez arden pueden hacerlo durante días o incluso semanas, contaminando el aire, el suelo y las aguas cercanas mientras las llamas resultan casi imposibles de controlar.

Mover 42 millones de neumáticos parecía imposible. Después del último gran incendio, Kuwait asumió que el problema ya no podía seguir enterrándose más. En el año 2021 puso en marcha una operación logística descomunal para vaciar el vertedero: miles de viajes de camión trasladaron decenas de millones de neumáticos hasta nuevas plantas de tratamiento y reciclaje.

Allí comenzaron a triturarse para fabricar pavimentos de caucho o someterse a procesos de pirólisis capaces de transformarlos en combustibles y otras materias primas industriales.

La mancha desapareció, pero la historia no. Las imágenes satelitales confirmaron meses más tarde que aquel gigantesco cementerio había desaparecido prácticamente por completo. De hecho, el Gobierno anunció poco después un ambicioso proyecto para construir unas 25.000 viviendas sobre los terrenos recuperados, presentándolo como la prueba de que era posible convertir una catástrofe ambiental en una oportunidad urbanística.

¿Qué ocurrió? Que resultó una utopía. Incluso los últimos satélites han mostrado que ese deseado desarrollo sigue sin materializarse y que el antiguo vertedero continúa esperando un nuevo uso.

Una lección para un problema que afecta a todo el planeta. Se calcula que cada año se generan alrededor de mil millones de neumáticos usados en el mundo y miles de millones permanecen almacenados en vertederos o depósitos similares. El caso de Kuwait demuestra que esconder los residuos puede parecer una solución rápida, pero también que el coste de corregir ese error décadas después puede ser mucho mayor.

Aquella gigantesca mancha negra ha desaparecido del desierto, aunque sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo un problema aparentemente resuelto puede acabar creciendo hasta hacerse visible desde el espacio.

Imagen | NASA, Wikimedia, Reddit

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