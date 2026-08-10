Cómo saber si estará nublado durante el eclipse solar de 2026: así puedes comprobar si hay nubes en el sitio donde vas a verlo

Vamos a decirte cómo saber si estará nublado durante el eclipse solar de 2026, de forma que puedas prevenir que un cielo cubierto te amargue la experiencia. Porque no hay nada peor que planificar un viaje para verlo durante meses y luego no poder hacerlo porque no sabías que habría nubes.

Vamos a empezar diciéndote lo fiables que son las informaciones de nubosidad dependiendo de lo cerca que estén de la fecha, y seguiremos con un mapa oficial de AEMET donde vas a poder ver las últimas predicciones de nubosidad. Terminaremos con unas cuantas apps meteorológicas para que tengas toda la información.

Con cuánta antelación es fiable la información

Tal y como ha explicado AEMET tras analizar los modelos meteorológicos, las predicciones de nubosidad aportan información valiosa a no más de cinco días vista. Dentro de ese margen de 5 días te puedes fiar, pero más allá de eso todo puede cambiar muchísimo.

Esto quiere decir que todo lo que mires ahora sobre si va a estar nublado en tu zona ya es muy fiable, ya que faltan apenas un par de días para el evento. Sin embargo, si miraste el tiempo que iba a hacer hace una semana, es recomendable que vuelvas a verificarlo.

Tanto si tienes pensado coger el coche y conducir un par de horas como si has planificado tus vacaciones para estar en una de las zonas de máxima visibilidad, es recomendable tener un plan A y un plan B en cuanto a ubicaciones para contemplar el evento. Entonces, el mismo día del eclipse miras el tiempo y decides.

Comprueba si estará nublado en el eclipse

AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología de España, proporciona predicciones de nubosidad para el día del eclipse. Lo hace a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional, cuya página web es visualizadores.ign.es/eclipses/2026.

En esta web podrás ver un mapa del eclipse total de sol con la evolución de la totalidad del eclipse en un mapa de España, algo que puede servirte para saber a qué hora ocurrirá en cada parte del país. En este mapa, pulsa en el icono de la nube que te aparece arriba a la izquierda.

Esto activará la predicción de nubosidad en el mapa, donde podrás ver la información actualizada de dónde se espera que haya nubes, así como su tipo. Podrás navegar por todo el país y ver las zonas donde va a haber más o menos nubes, para así saber si el sitio donde tenías pensado ir va a tener el cielo cubierto.

Otras apps para saber el tiempo que hará

Y para terminar, te dejamos unas cuantas aplicaciones móviles de información meteorológica. Con ellas, podrás tener toda la información para saber si va a llover, si estará nublado, y muchas otras cosas.

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