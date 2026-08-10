Cómo saber si estará nublado durante el eclipse solar de 2026: así puedes comprobar si hay nubes en el sitio donde vas a verlo

Vamos a decirte cómo saber si estará nublado durante el eclipse solar de 2026, de forma que puedas prevenir que un cielo cubierto te amargue la experiencia. Porque no hay nada peor que planificar un viaje para verlo durante meses y luego no poder hacerlo porque no sabías que habría nubes.
Vamos a empezar diciéndote lo fiables que son las informaciones de nubosidad dependiendo de lo cerca que estén de la fecha, y seguiremos con un mapa oficial de AEMET donde vas a poder ver las últimas predicciones de nubosidad. Terminaremos con unas cuantas apps meteorológicas para que tengas toda la información.
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Con cuánta antelación es fiable la información
Tal y como ha explicado AEMET tras analizar los modelos meteorológicos, las predicciones de nubosidad aportan información valiosa a no más de cinco días vista. Dentro de ese margen de 5 días te puedes fiar, pero más allá de eso todo puede cambiar muchísimo.
Esto quiere decir que todo lo que mires ahora sobre si va a estar nublado en tu zona ya es muy fiable, ya que faltan apenas un par de días para el evento. Sin embargo, si miraste el tiempo que iba a hacer hace una semana, es recomendable que vuelvas a verificarlo.
Tanto si tienes pensado coger el coche y conducir un par de horas como si has planificado tus vacaciones para estar en una de las zonas de máxima visibilidad, es recomendable tener un plan A y un plan B en cuanto a ubicaciones para contemplar el evento. Entonces, el mismo día del eclipse miras el tiempo y decides.
Comprueba si estará nublado en el eclipse
AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología de España, proporciona predicciones de nubosidad para el día del eclipse. Lo hace a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional, cuya página web es visualizadores.ign.es/eclipses/2026.
En esta web podrás ver un mapa del eclipse total de sol con la evolución de la totalidad del eclipse en un mapa de España, algo que puede servirte para saber a qué hora ocurrirá en cada parte del país. En este mapa, pulsa en el icono de la nube que te aparece arriba a la izquierda.
Esto activará la predicción de nubosidad en el mapa, donde podrás ver la información actualizada de dónde se espera que haya nubes, así como su tipo. Podrás navegar por todo el país y ver las zonas donde va a haber más o menos nubes, para así saber si el sitio donde tenías pensado ir va a tener el cielo cubierto.
Otras apps para saber el tiempo que hará
Y para terminar, te dejamos unas cuantas aplicaciones móviles de información meteorológica. Con ellas, podrás tener toda la información para saber si va a llover, si estará nublado, y muchas otras cosas.
- AEMET: Es la Agencia Estatal de Meteorología del Gobierno de España, y por lo tanto uno de los servicios más importantes y fiables en España. Tiene pronósticos de 7 días e información hora a hora de 8.000 municipios españoles. También hay información para playas, alertas de lluvias y notificaciones de fenómenos atmosféricos en los municipios que marques como tuyos. Enlaces: aemet.es, Google Play y App Store.
- Accuweather: Una de las aplicaciones de tiempo que más tiempo lleva siendo de las más destacadas. De hecho, es tan fiable que muchas apps nativas de algunos fabricantes móviles la usan como base para su información. Ofrece pronósticos de dos semanas, cantidades de lluvia e incluso un radar para saber cuándo se acercan las tormentas. Enlaces: accuweather.com, Google Play y App Store.
- El Tiempo: Posiblemente esta app es el mejor servicio meteorológico que puedes encontrar para España. Tienes pronósticos detallados para las próximas 48 horas y otros generales para 14 días, y también hay información por localidades de temperatura, sensación térmica, nubes, presión atmosférica, calidad del aire o niveles de polen. Enlace: eltiempo.es, Google Play y App Store.
- Rain Alarm: Esta es una aplicación completamente imprescindible para ver la evolución de la nubosidad de lluvias en tiempo real. Puedes configurar avisos para que te lleguen cuando las lluvias se acerquen a determinada distancia. Enlaces: rain-alarm.com, Google Play y App Store.
- The Weather Channel: Otra aplicación que, como Accuweather, es utilizada por fabricantes como Apple para obtener los datos de sus apps nativas. Ofrece pronósticos para 15 días, temperaturas máximas y mínimas, humedad, rachas de viento, presión, condensación y todo lo que necesites. Enlaces: weather.com, Google Play y App Store.
- Weather Underground: Una buena app con pronósticos muy precisos e hiperlocales, ya que tiene un sistema para que los propios usuarios proporcionen información del tiempo desde las estaciones meteorológicas de sus casas. Enlaces: wunderground.com, Google Play y App Store
- 1Weather: Una veterana aplicación móvil que te ofrece previsiones de diez días. Tiene información en tiempo real, pronósticos detallados, elegantes animaciones y widgets para tu teléfono. Eso sí, algunos modelos de móvil no son compatibles. Enlaces: Google Play y App Store.
- Tiempo y Radar: Otra aplicación de tiempo, con radar de lluvias y predicciones a 14 días. Tiene datos como índice de calidad del aire, cantidades de polen y noticias relacionadas con cambios de tiempo. Enlaces: tiempoyradar.es, Google Play y App Store.
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