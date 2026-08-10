Dubái no consigue librarse del fantasma de la guerra de Irán, así que ha tenido una idea: regalar 700 € a quienes capten turistas

Si hay un sector en el que se cumple esa máxima de que "vale más una imagen que mil palabras" es el turismo. Bien lo saben en Dubái. Durante años la ciudad emiratí maniobró para convertirse en un destino de lujo y meca de "expats", un oasis de paz que en 2025 rozó los 19,5 millones de visitantes intenacionales. Eso cambió el pasado marzo, cuando Emiratos Árabes Unidos (EAU) se vio envuelta en la guerra de Israel y EEUU contra Irán. Llegó la imagen de un incendio en uno de los hoteles más lujos de Dubái y del aeropuerto de la ciudad cerrado a cal y canto por la amenaza de los drones iraníes para ensombrecer su imagen.

Ahora sus responsables quieren solucionarlo de una forma peculiar: premiar con 700 euros a los dubaitíes que capten turistas durante los próximos meses.

Fichando embajadores. En su intento por atraer de nuevo a los turistas extranjeros, las autoridades dubaitíes han llegado a una conclusión: su mejores aliados son sus propios residentes, así que quieren convertirlos en embajadores turísticos. Literalmente. Hace un par de semanas el Gobierno emiratí lanzó un programa llamado "A Dubai Invite" que básicamente anima a los propios habitantes de la ciudad (tanto ciudadanos nacidos allí como residentes extranjeros) a atraer visitantes de fuera de Emiratos Árabes Unidos.

The Dubai Department of Economy and Tourism launches ‘A Dubai Invite’, inviting residents to become ambassadors of the city by welcoming their loved ones to Dubai. The programme runs until 31 October 2026, delivering tangible benefits to the community of nearly 200 nationalities. pic.twitter.com/2V85yoQ1Fw — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 22, 2026

¿Y cómo quiere lograrlo? Tirando de chequera. "A Dubai Invite" aspira a captar turistas extranjeros, pero centrando el foco en la población que ya reside en Dubái. Su planteamiento es muy sencillo: si vives en el emirato y te las apañas para atraer a visitantes de otras naciones (amigos, parientes, compañeros…) las autoridades dubaitíes te premiarán con 3.000 dirhams, algo más de 700 euros.

No se trata de expedir cheques por ese importe, sino de premiar a los 'embajadores' dubaitíes con bonos de 700 euros que podrán disfrutar en empresas seleccionadas. No hay transferencias ni dinero en metálico.

Quienes participan en el programa acceden a ciertos descuentos en hoteles, restaurantes, atracciones… Por ejemplo, rebajas del 45% en estancias en el Melia Desert Palm o noches de alojamiento gratuito en hoteles de la exclusiva cadena IHG. Cada vecino de Dubái puede optar a tres 'gratificaciones' distintas, todas valoradas en 700 euros. Solo tiene que captar al menos tres grupos de turistas.

La letra pequeña. "A Dubai Invite" es tan ambicioso como simple. Solo está disponible para ciudadanos y expats residentes en Dubái, quienes deberán captar a turistas que vivan fuera de EAU y dispongan de visa para entrar en el país.

Su visita a Dubái tiene que realizarse además durante una época del año muy concreta, entre el 20 de julio y 31 de octubre. Los dubaitíes interesados pueden entregar cuantas invitaciones quieran, aunque ninguna podrá superar los cinco turistas. Si impulsa tres invitaciones, se le premiará con tres bonos de 700 €.

¿Está funcionando? Desde luego no parece que le vaya mal. El Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) lanzó la iniciativa a finales de julio y solo unos días después la prensa emiratí revelaba que se habían superado las 10.000 solicitudes. Noor Al Geziry, funcionario de la DET, llegó a asegurar en la emisora Dubái Eye que la respuesta estaba siendo tan "abrumadora" que obligaría a las autoridades locales a revisar el límite de paquetes de recompensa disponibles.

Sea o no así, al examinar en detalle los bonos se comprueba que no son cheques en blanco: en muchos casos se ofrecen descuentos, pero no servicios totalmente gratuitos. Por ejemplo, el vale de "Dubai Invite" permite alojarse gratis en hoteles IHG, cierto, pero solo la tercera noche. Antes el usuario debe pagar dos por su cuenta. En Melia Desert Palm el descuento es del 45%, aunque el programa ofrece vales de 100 ED (23 €) para servicios de spa, comidas y bebidas.

Objetivo: recuperar turistas. Más allá de los detalles o la letra pequeña, lo realmente interesante de "A Dubai Invite" es su trasfondo y lo que demuestra: el interés de las autoridades por recuperar turistas. Para entenderlo hay que remontarse a marzo, al inicio de la guerra entre Israel, EEUU e Irán.

Al igual que otros destinos del golfo Pérsico, Dubái se convirtió en una víctima colateral del conflicto. En solo unos días la amenaza de los drones de Teherán obligó a paralizar su aeropuerto y dejó momentos de tensión, como cuando un vehículo no tripulado iraní causó un incendio en el icónico hotel Burj Al Arab.

Aquellos episodios no solo afectaron a la logística e infraestructuras del emirato. También dañaron su imagen como un destino fiable y seguro, un remanso de paz en Oriente Próximo en el que los extranjeros adinerados podían disfrutar del lujo sin preocuparse por seguridad. Esa imagen, creada a base de años de esfuerzo e inversiones millonarios, se hizo añicos en solo unos días, cuando los expats se lanzaron a la carretera para conducir durante más de diez horas o pagaron costosos vuelos para huir de Dubái y refugiarse en ciudades más seguras.

¿Tan grave fue el daño? Sí. Al menos en un primer momento. En Dubái pasaron de celebrar su récord de turistas internacionales de 2025 a ver cómo el número de aerolíneas que operan en su aeropuerto se reduce de forma drástica. Tras el inicio de la guerra, algunos hoteles y empresas del sector sufrieron caídas de facturación de más del 50%, engordando un volumen de pérdidas millonarias.

El emblemático hotel Burj Al Arab, afectado por los ataques de drones iraníes, directamente ha optado por cerrar sus puertas durante 18 meses para realizar una ambiciosa restauración. Ahora la ciudad quiere cambiar ese panorama apostando por el que, asegura, es su mayor activo: sus propios residentes.

"En un momento en el que la conexión personal y la credibilidad son más importantes que nunca a la hora de tomar decisiones de viaje, 'A Dubai invite' refleja lo que hace que esta ciudad sea tan atractiva: las personas que la llaman hogar y mejor la conocen, las familias y amigos", reivindica Al Geziry.

Imágenes | Snap Saga (Unsplash) y Katalin Salles (Unsplash)

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