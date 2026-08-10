En 2008, España llenó de agua una mina de carbón de 300 metros de profundidad. Cuatro años después se convirtió en el lago artificial más grande del país

Durante casi seis décadas, una inmensa mina a cielo abierto devoró el paisaje de As Pontes, en A Coruña, para alimentar una de las mayores centrales térmicas de España. Cuando dejó de extraer carbón, el enorme cráter que había dejado parecía condenado a convertirse en una extraña cicatriz. La solución fue justo la contraria a la que podríamos haber imaginado: llenarlo con cientos de miles de millones de litros de agua hasta transformarlo en un lago.

Un inmenso agujero excavado 60 años. La historia comenzó en la década de 1940, cuando arrancó la explotación del lignito en As Pontes. Con el paso de los años, la mina acabó convirtiéndose en la mayor explotación de carbón a cielo abierto de España y abasteció a la central térmica de Endesa, que llegó a producir alrededor del 5% de toda la electricidad consumida en el país.

Tras extraer unos 260 millones de toneladas de carbón, el terreno quedó convertido en un enorme hueco de más de 300 metros de profundidad.

Convertir una mina en un lago. Cuando la explotación cerró en 2007, el reto ya no era seguir extrayendo carbón, sino decidir qué hacer con semejante vacío. En 2008 comenzó un proyecto de restauración ambiental tan ambicioso como inusual: inundar de forma controlada toda la antigua mina.

Así, durante algo más de cuatro años se introdujeron alrededor de 547.000 millones de litros de agua, procedentes de las lluvias y del río Eume, hasta que en abril de 2012 el antiguo cráter había pasado a convertirse en uno de los mayores lagos artificiales de España.

Mucho más complicado que abrir el grifo. Llenar un agujero de semejantes dimensiones era solo una pequeña parte del trabajo. Los ingenieros tuvieron que controlar el ritmo de llenado, estudiar la estabilidad de los taludes y vigilar constantemente la evolución química del agua.

Los estudios posteriores demostraron que el lago desarrolló dos capas bien diferenciadas, separadas por una barrera invisible: una superior rica en oxígeno y otra profunda mucho más ácida y prácticamente sin oxígeno, resultado de la compleja mezcla de aguas y minerales.

Central As Pontes

De paisaje industrial a refugio natural. Lo que durante décadas fue un paisaje dominado por excavadoras y montañas de estériles empezó a transformarse poco a poco en un ecosistema completamente distinto.

Se plantaron cientos de miles de árboles, se restauraron más de mil hectáreas y la naturaleza terminó haciendo el resto. Hoy el entorno alberga centenares de especies vegetales y animales, mientras aves, peces y mamíferos han colonizado un espacio que hace apenas unas décadas era una inmensa explotación minera.

Una playa donde antes había excavadoras. El cambio resulta todavía más llamativo al acercarse a la orilla. El lago ocupa unas 865 hectáreas, supera los cinco kilómetros de longitud y cuenta con una playa artificial de arena que desde 2021 luce la Bandera Azul por la calidad de sus aguas y sus servicios.

Donde antes trabajaban gigantescas máquinas mineras, ahora hay familias bañándose, personas practicando kayak o paddle surf y senderistas recorriendo un perímetro de 18 kilómetros.

Un ejemplo para las minas del futuro. La transformación de As Pontes ha convertido a esta antigua explotación gallega en uno de los ejemplos más citados de restauración minera en Europa.

Mientras otras minas a cielo abierto repartidas por Alemania, Polonia, Australia o Estados Unidos siguen lidiando con problemas de contaminación o lagos ácidos, el caso español demuestra que, con planificación, tiempo y un enorme esfuerzo de ingeniería, una de las mayores cicatrices industriales del país puede acabar convertida en un destino turístico y un nuevo espacio natural.

Imagen | PepedoCouto , NASA, Lmbuga (Luis Miguel Bugallo Sánchez), José Antonio Cartelle

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