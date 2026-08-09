El Mova Rover X10 es el "a qué quieres que te gane" de los robots limpiafondos". Y es mi nuevo mejor amigo para la piscina

Hace tiempo que los robots de limpieza invadieron nuestras casas. Comenzaron con modelos básicos que se chocaban con todo y que han evolucionado hasta tener más tecnología que mi coche. Ahora son los robots exteriores los que están experimentando ese proceso, pero aplicando directamente la experiencia y sistemas de esos aspiradores de interior. Hace un año probé un robot limpiafondos que me gustó porque era una máquina de mantenimiento interesante, pero ahora he probado otro modelo que es un completo submarino.

Se trata del Mova Rover X10 y te cuento mi opinión en este análisis, pero ya te avanzo que lo que por 2.499 euros me parecía una locura, por los 999 euros actuales me parece algo muy recomendable si quieres olvidarte de limpiar nada en la piscina.

✅ Cómpralo si...

Quieres una limpieza total sin mover un dedo.

No quieres vaciar la cesta cada dos por tres.

Te gusta programar en la app rutinas de limpieza.

❌ No lo compres si...

La piscina no es muy grande y una parte importante de la misma son escalones.

No tienes un enchufe cerca porque la boya necesita carga regular.

No te ves preparado para cargar con 16 kilos cada vez que lo quieras meter/sacar del agua.

Lo esencial en 30 segundos

Un tanque (de 16 kilos, concretamente) | Foto: Xataka

Mova ha diseñado el Rover X10 para que sólo te centres en disfrutar de la piscina. La configuración es sencillísima, los modos en la app están bien claros y sólo te tienes que encargar de mantenerlo cargado, con el depósito limpito y sin quebraderos de cabeza con el mayor problema de estos cacharros: la comunicación con el móvil.

Porque cuando están sumergidos, la conexión Wi-Fi y Bluetooth se pierde y te comes la cabeza con "a ver cómo lo recupero", pero en el caso del Rover X10 se incluye una boya que me parece mejor idea que todos los propulsores y modos de limpieza del propio dispositivo. Es la que permite una comunicación directa y constante con el limpiafondos, sin necesidad de que estemos en el borde de la piscina apuntando de forma muy precisa con un mando de comunicación óptica.

Pero claro, más dispositivos implica más atención a la carga, ya que no sólo tenemos que cargar el Rover (que pesa 16 kilazos y es complicado sacar del agua), sino también una boya cuya batería se drena poco a poco. Por lo demás, es una máquina (literal y metafóricamente hablando)

Limpiador robótico MOVA Rover X10 para piscinas, OMNI Clean 7-en-1 con IA, FloatDrive y 38 000 l/h de succión, cepillo EdgeDrive, mapeo LDS AquaScan, navegación PoolNavi y control, app en tiempo real. PVP en Mova — 999,00 € Amazon — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el Mova Rover X10

Tiene propulsores, sí | Foto: Xataka

La puesta a punto es un puntazo. La puesta a punto de estos robots limpiafondos y cortacésped es de las cosas que más valoro ahora: sacas el robot de la caja, escaneas el QR de la tapa del filtro, lo conectas al Wi-Fi y ya funciona, sin montaje ni piezas sueltas más allá de un filtro de repuesto y un gancho para recuperarlo del agua. Eso sí, elige bien dónde pones la base, porque no es un simple soporte sino el punto de carga inductiva, y su barra LED marca el estado tanto de la carga como del modo de limpieza. El cable de carga es corto, así que si no tienes un enchufe cerca de la piscina necesitarás alargador, y conviene dejarlo en una zona con algo de sombra pero cercana, porque el robot pesa demasiado como para cargarlo en trayectos largos.

En la base de carga | Foto: Xataka

Piensa muy mucho la ubicación de la base. Esto es muy importante. La base parece un simple soporte, pero realmente se trata del punto de carga porque tiene una superficie inductiva, que es por donde se carga el robot. Simplemente lo dejamos en vertical sobre la base y a cargar. La barra LED inferior indica el estado de esta carga y tiene otros indicadores como el modo de funcionamiento en el que lo tenemos dentro del agua (aunque eso se consulta directamente en la app).

El problema es que, si no tienes un enchufe en la piscina, el cable de carga es corto, más similar al de un portátil que al típico de un dispositivo de jardín. Necesitarás un alargador y, además, pensar muy mucho dónde lo colocas porque yo no me fiaría dejándolo todo el día a pleno sol. Mejor buscar algo de sombra, pero también que no esté muy retirado porque pesa muchísimo como para tener que dar muchos pasos de la piscina a la base y viceversa.

La app tiene lo justo para elegir modo, controlar el robot manualmente, elegir el punto de recogida y ver las estadísticas de la sesión. Con la batería, una limpieza completa con superficie en mi piscina come un 20% aproximadamente. Una sesión forzando funcionamiento continuo da para más de 200 minutos | Foto: Xataka

Una app con lo básico (quizá muy básico). Las aplicaciones de este tipo de dispositivos, cuanto más sencillas... mejor. Nada más hacer la configuración, seguramente te salte una actualización. Ahí, asegúrate de que el Wi-Fi llega bien tanto a la boya como al robot, ya que es clave en esa configuración inicial. Una vez hecha, no tendrás problema con el Wi-Fi porque el móvil realmente se conecta a la boya por Bluetooth.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

La aplicación es simple y es la misma que tenemos para otros dispositivos de Mova. De hecho, puedo pasar del arenero automático de Mova (que acabamos de analizar) al robot sólo deslizando un icono. Tenemos los modos de limpieza (total, superficie, paredes), opciones de programación y el control manual mediante la conexión con la boya.

Modo manual. Lo ideal es dejarlo a su aire, pero puedes controlarlo de forma manual. Eso sí, no esperes un coche de control remoto: tarda un poco en girar, es complicado que hagas movimientos finos y alguna vez me he desesperado. Al final, lo mejor es dejarlo en automático porque él solito hace bien el trabajo.

Navegando que es gerundio | Foto: Xataka

Es una ballena. Y si algo tengo que destacar del propio diseño, porque de la boya hablaré más adelante, es de la función de limpieza de superficie que ya he comentado. En la parte frontal, el Rover X10 tiene una boquilla que traga la suciedad superficial directamente al filtro. Es decir, limpia por la compuerta inferior, pero también por una frontal que abre la "boca" y se traga lo que pille por delante.

Si tienes una piscina sin skimmer, esto es extremadamente útil, pero si tu piscina tiene este sistema, es algo redundante. En la app puedes seleccionar superficies individuales: o paredes o suelos, pero no puedes decirle que haga paredes y suelos SIN limpiar la superficie. Si hace esas dos cosas, también limpiará la superficie, con el consecuente gasto de batería extra.

Ahí está parado y haciendo de skimmer. Mira el vórtice que genera en la parte frontal | Foto: Xataka

La boya es la clave (y tiene un punto MUY mejorable). Si la función de skimmer es algo interesante, la boya lo hace único. Tiene una pantallita que permite comprobar la temperatura del agua (me parece un extra interesante), una cuerda para atarla a las escaleras o a algún anclaje y es lo que permite esa comunicación constante entre el robot y el móvil (siempre que estemos dentro del comentado rango del Bluetooth). El punto flaco es que se come la batería rápido, por lo que una vez a la semana tendrás que sacarla del agua para cargarla. Siendo algo que va a estar expuesta a la luz solar constante, un panel fotovoltaico habría sido una solución ideal.

Está bien que la boya nos indique la temperatura del agua | Foto: Xataka

El enchufe de la boya por el que vamos a tener que pasar, al menos, una vez a la semana | Foto: Xataka

Buena autonomía, carga complicada. La autonomía es buena, aunque depende mucho de cada piscina y de las condiciones: en una de 12x6 metros da para unas cuatro pasadas completas, y ese rendimiento varía según si el agua está tranquila, si te bañas mientras limpia o si combinas modos de limpieza. Mova promete seis horas para 500 m2, aunque en la práctica he notado un gasto del 90% de batería en unos 200 minutos y casi 400 m2. Lo complicado aquí está en la carga: pesa mucho como para estar sacándolo del agua cada cuatro o cinco pasadas y el próximo paso de la industria debería ser investigar la carga en superficie.

Ficha técnica del Mova Rover X10



Mova rover x10 Dimensiones y peso 540 x 460 x 320 mm 15,8 kg Mapeado y navegación Mapeo de superficie y paredes Control en tiempo real Modo Limpieza total Limpieza de suelo y paredes Limpieza de superficie Evasión de obstáculos Dinámica Potencia de succión Máxima de 38.000 L/h Superficie de limpieza Hasta 500 m2 Tipo de cepillo Dos rodillos frontales Dos rodillos traseros Dos rodillos laterales Filtro Partículas de 3 micras 5 litros de capacidad Control Con móvil Batería 6 horas de limpieza de suelo 12 horas de limpieza de superficie 6,5 horas de carga Carga inalámbrica Precio 2.099 euros (999 ahora)

Limpiador robótico MOVA Rover X10 para piscinas, OMNI Clean 7-en-1 con IA, FloatDrive y 38 000 l/h de succión, cepillo EdgeDrive, mapeo LDS AquaScan, navegación PoolNavi y control, app en tiempo real. PVP en Mova — 999,00 € Amazon — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mova Rover X10, la opinión de Xataka

El Mova Rover X10 es un robot limpiafondos extremadamente completo. No tenemos de momento tanta experiencia como con los robots de casa de los que analizamos varios casi cada mes, pero poco a poco van llegando modelos a precios más interesantes y cargados de tecnología. Si tienes el dinero y, sobre todo, quieres olvidarte de cuidar la piscina, que es una tarea cansada y hasta peligrosa con este calor, es un dispositivo que no es esencial en el día a día, pero aporta calidad de vida.

Es un rollo estar sacándolo y metiéndolo del agua para cargarlo y si tu piscina tiene una gran superficie ocupada por escalones, quizá convendría más uno manual, pero la función de skimmer, lo bien que optimiza la superficie de limpiado y lo fácil que es limpiar el filtro (sacar del robot, echar el contenido al cubo, manguerazo y volver a colocarlo) hace que este robot sea muy, muy fácil de usar. Con una boya con carga solar sería aún más redondo.

La cesta con el fino menos fino de los que trae. Con un manguerazo queda como nuevo | Foto: Xataka

¿Te lo recomiendo?

Al precio de salida lo veía muy complicado (2.499 euros), pero ahora está por unos 1.000 euros que lo hacen bastante más atractivo si tienes el presupuesto, claro está, y estás cansado de tener que pelear con la piscina. Es un cacharro que vale tanto para arrancar la limpieza anual como para un mantenimiento prácticamente perfecto. El principal problema que le veo (más allá del enchufe para la boya, que eso depende de cada casa) es que es un dolor sacarlo del agua cada vez que lo quieras cargar.

En Xataka | Los robots aspiradores han dejado de ser solo ruedas. Roborock les ha puesto patitas para que puedan subir escalones

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Mova. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.