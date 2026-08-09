Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología y entretenimiento, hoy domingo 9 de agosto

MediaMarkt ahora mismo tiene un buen surtido de ofertas que estarán disponibles durante todo el fin de semana, por lo que en este artículo vamos a repasar los mejores chollos en tecnología y entretenimiento con ofertas en consolas, discos duros y más.

Nintendo Switch 2 por 479 euros, la consola junto con un videojuego.

por 479 euros, la consola junto con un videojuego. Seagate Expansion por 79,99 euros, un disco duro para almacenar muchas fotos, vídeos y archivos.

por 79,99 euros, un disco duro para almacenar muchas fotos, vídeos y archivos. Ok Ofk 181 E W por 99 euros, una nevera pequeña con compartimento para helados y aperitivos.

por 99 euros, una nevera pequeña con compartimento para helados y aperitivos. Marshall Emberton II por 89 euros, un altavoz portátil con un diseño retro muy particular.

por 89 euros, un altavoz portátil con un diseño retro muy particular. Moulinex Easy Fry Max por 37,99 euros, una freidora de aire de cinco litros.

Nintendo Switch 2

MediaMarkt suele lanzar muchísimos packs no oficiales de la Nintendo Switch 2 junto con algún que otro videojuego. Esta vez la tienda tiene la consola de Nintendo junto con el 'Super Mario Bros. Wonder', un título en su Switch 2 Edition que es ideal para toda la familia. Su precio es de 479 euros, pero para elegir el pack hay que pulsar en el botón "Comprar pack" en MediaMarkt para que se añadan tanto la consola como el videojuego al carrito.

Nintendo Switch 2 + Super Mario Bros. Wonder PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Seagate Expansion

Si llevas un tiempo buscando un buen disco duro portátil para guardar muchas fotos, vídeos y archivos, MediaMarkt ahora mismo tiene el Seagate Expansion por un precio de 79,99 euros. En este caso hablamos del disco duro que tiene 1 TB de almacenamiento interno. Además, es compatible tanto con Windows como con MacOS.

Ok Ofk 181 E W

Si para aprovechar lo que queda de verano estás buscando una nevera que no ocupe demasiado espacio, MediaMarkt tiene la Ok Ofk 181 E W por 99 euros. Tiene unas dimensiones de aproximadamente 47 x 86 x 45 cm, cuenta con capacidad total de 93 litros y viene con un compartimento para helados y aperitivos.

Ok Ofk 181 E W PVP en MediaMarkt — 99,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Marshall Emberton II

Por otro lado, si quieres llevarte tu música favorita a cualquier lado, MediaMarkt tiene de oferta un buen surtido de altavoces portátiles. De todos ellos, destaca el Marshall Emberton II por su particular diseño retro, pero mucho ojo que no es su único punto fuerte. Por 89 euros, hablamos de un altavoz resistente al polvo y al agua (IP67) que ofrece una potencia de 20W y que tiene una autonomía de hasta 30 horas.

Moulinex Easy Fry Max

Las freidoras de aire son dispositivos muy útiles para cocinar, y afortunadamente hoy en día podemos ver precios tan asequibles como el que tiene la Moulinex Easy Fry Max en MediaMarkt. Su precio ahora mismo es de 37,99 euros (antes 119,99 euros) y tiene capacidad de cinco litros, alcanza temperaturas de hasta 200 ºC, incluye 10 programas de cocina, cuenta con temporizador y viene con un panel táctil en la parte superior.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Nintendo, Seagate, Ok, Marshall, Moulinex

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