Tras el incendio de Notre-Dame, París solo quería reconstruirla y darle sombra con árboles: la tierra le devolvió Lutecia

Parece que fue ayer y ya ha pasado casi una década desde que Notre-Dame ardió. Las imágenes de las llamas y los desperfectos eran impactantes, y aunque pudo ser peor, los daños fueron cuantiosos. La catedral cerró, fue reconstruida y volvió a abrir sus puertas a finales de 2024.

Pero París está renovando su ciudad para convertirla en un espacio mucho más amable, y entre los numerosos proyectos sobre la mesa está la transformación de la explanada que está frente a la catedral en una plaza con árboles y sombra. Sin embargo, cuando excavas el suelo de una ciudad tan antigua, y más aún en sus zonas más antiguas, a veces aparecen joyas. Sin ir más lejos, a solo cuatro metros de profundidad los arqueólogos han retrocedido en la historia hasta llegar a la romana Lutecia.

El hallazgo. El departamento de arqueología de la ciudad de París ha documentado en el parvis (la plaza situada justo frente a la entrada principal de Notre-Dame), una secuencia estrato a estrato que se remonta casi 2.000 años atrás: desde el París medieval hasta la ciudad de época romana conocida como Lutecia.

Entre los objetos recuperados hay jarras, copas y cerámicas, algunas encontradas intactas tras siglos bajo tierra, además de una moneda del siglo IV con el rostro del emperador romano Constantino. Los arqueólogos también han encontrado fragmentos de cerámica con tenues marcas rojizas pintadas en el interior que, según CBS News, los expertos aún no han logrado descifrar.

Por qué es importante. Porque permite, capa a capa, ir desentrañando la historia de París. Además, es llamativo encontrar piezas en tan buen estado: como explica a AP News la arqueóloga Valentine Breloux, "es raro encontrar piezas de cerámica completas". Cabe recordar que en Francia los equipos de arqueología solo trabajan de forma preventiva antes de empezar una obra, por lo que sin ese proyecto urbanístico de remodelación de la explanada, este hallazgo no existiría.

Contexto. Tras el incendio de 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP) se hizo cargo de las intervenciones en los alrededores de la catedral. La actual excavación del parvis comenzó a principios de 2026 y la llevan a cabo de forma conjunta el INRAP y el equipo de arqueología de la Ville de Paris. Se enmarca dentro de un programa más amplio en la Île de la Cité que incluye también el Hôtel-Dieu y la Cour du Mai del Palacio de Justicia.

En detalle. La excavación ha alcanzado hasta cuatro metros de profundidad, lo que ha permitido revelar restos medievales sobre fosas de grano merovingias y carolingias (siglos VI-X). Más abajo, los arqueólogos han encontrado un denso barrio romano de los siglos IV y V. Parte de los objetos mejor conservados proceden de antiguas letrinas y basureros medievales por un motivo: su relleno blando amortiguó los golpes, lo que permitió preservar piezas enteras. Incluso se ha documentado un umbral romano reutilizado como piedra de pavimento en una calzada.

Todo el material excavado se está trasladando al centro de arqueología de la ciudad, un gran depósito arqueológico que reúne el tesoro material de París. Como curiosidad, la finalización de la remodelación del parvis está prevista para 2028, y esa explanada yerma pasará a tener 160 nuevos árboles y una fina lámina de agua para refrescar la piedra en verano. Cabe recordar que Francia se está preparando para el cambio climático y sus efectos.

Sí, pero. Aunque el hallazgo es notable, se trata de arqueología preventiva sujeta a un calendario de obra pública, y no a una investigación libre. ¿Qué significa esto? Que el equipo de profesionales espera llegar a los niveles de ocupación gala prerromana antes de la fecha límite, pero no hay garantía de que lo consigan dentro del plazo fijado por el proyecto urbanístico. Es decir, la magnitud del hallazgo depende tanto de la ciencia como de los plazos y el presupuesto.

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Portada | INRAP y Michelle Williams