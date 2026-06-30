En plena ola de calor extremo, los franceses se han puesto a pintar sus ventanas con tiza blanca. Tiene todo el sentido

Sí, estamos en 2026. Sí, hay aires acondicionados, ventiladores efectivísimos, climatizadores e incluso pinturas ultra-blancas (literalmente) con tal capacidad de reflexión que ayudan a refrescar las superficies sobre las que se aplican. Y sin embargo, a pesar de todo eso, en Francia hay gente que se está apostando por un método de lo más sencillo para soportar el calor: pintar sus ventanas con tiza.

Tanto es así que la demanda de blanc de Meudon, una arcilla calcárea extraída de las canteras de Meudon, cerca de París, se ha disparado en las ferreterías.

Buscando soluciones a 40ºC. En plena canícula y con los termómetros de París tonteando con los 40ºC, lo lógico es que la gente se lance a comprar aires acondicionados, ventiladores, abanicos y bolsas de hielo. En Francia sin embargo hay otro artículo que ha estado tan o incluso más demandado estos días: el blanc de Meudon, un polvo blanco formado sobre todo por carbonato de calcio.

El nuevo papel higiénico. Tan solicitada está que hace unos días Le Parisien le dedicó un amplio reportaje en el que explica que hay tiendas de manualidades que están agotando sus reservas de blanc de Meudon y comercios que se han quedado sin stock. Incluso la gente que lo pide online lo recibe con retraso.

"Mi esposa fue a todas las tiendas de bricolaje de Auray y no consiguió encontrarlo", confiesa a Ouest France Philippe, un francés al que no le quedó más remedio que ir a otros pueblo para comprar tiza blanca. Hay quien ya compara su compra compulsiva con la que experimentó el papel higiénico en la pandemia.

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@daphneblt J’ai testé l’astuce du blanc de Meudon 🕵🏼‍♀️🥵 Comme vous j’ai vu passer cette astuce partout sur mon fil d’actualité, si bien que je n’arrivais pas à en trouver, tous les magasins étaient en rupture de stock 🫠 Le dosage : 1 dose de poudre + 1 dose d’eau et ça forme une pâte un peu liquide à appliquer sur les fenêtres pour réfléchir la lumière (en théorie) ☀️ Et le blanc de Meudon c’est de la craie donc réduire en poudre des craies ou bien utiliser de la poudre d’argile blanche c’est la même chose 👀 Mon verdict : c’est mieux que rien et je suis passée de 36/37 à 35 degrés dans mon appartement parisien sous les toits (cc Yann Barthès 🤠) orienté sud 🤔 Bon c’est mieux que rien, évidemment si vous avez des recos je suis preneuse, parler de l’aluminium qui apparemment colle aux vitres et de la couverture de survie qui visiblement réchauffe les voisins d’en face 😭 Bon courage à tous et allez voter en 2027, vu l’état actuel des choses c’est le geste avec le plus d’impact qu’on puisse faire (avec le fait de manger moins de viande 🥩) ✨🗳️ Une dernière pensée à Bernard Arnault qui a probablement pas du tout aussi chaud que nous dans son yatch, son jet privé, sa villa climatisée ou son île privée. ☠️ #consommationresponsable #consommermieux #astuce #blancdemeudon #ecoresponsable ♬ son original - daphneblt

Y eso, ¿por qué? El blanc de Meudon no es un producto novedoso. Al contrario. Se comercializa desde siempre, aunque normalmente se emplea en tareas del hogar, como la limpieza de cuberterías o mármol. También es habitual que los comerciantes lo usen para cubrir los escaparates de sus tiendas durante las reformas. Básicamente el blanc de Meudon es un material calcáreo que se mezcla con agua hasta formar una pasta blanquecina y de textura lechosa.

Esas dos peculiaridades (composición y color) lo han convertido en un recurso popular y barato para refrescar los hogares en plena canícula. No es un remedio nuevo, pero en el último mes ha ganado adeptos gracias a artículos y vídeos que venden sus supuestas bondades. Desde el luego el método es simple: se mezcla la arcilla con agua hasta formar una pasta y luego, con ayuda de un pincel, se extiende directamente sobre las ventanas. El resultado no es lo que se dice estético, peros sus defensores dicen que ayuda a refrescar las casas.

Un par de grados menos. En realidad, tiene poco de sorprendente. Se sabe que las superficies blancas reflejan la luz solar y el calor. De hecho las pinturas comerciales pueden refrescar en 1,7ºC el lado opuesto de la superficie en las que se aplican y hay investigadores que trabajan en versiones 'ultra-blancas' capaces de reflejar el 98% de la radiación social. Algunos estudios aseguran que, con una combinación adecuada, podría reducirse la temperatura diurna en más de 7,5º.

@abou.addict J'ai testé un truc à 3€ contre la chaleur, maintenant c'est en rupture partout.. Une astuce simple et qui marche partout : dès que tu as une fenêtre exposée plein sud que tu ne peux pas protéger avec des volets ou un store, le blanc de Meudon fait office de bouclier anti-chaleur. On dilue, on applique sur la vitre, et la pièce reste beaucoup plus fraîche. Ça marche aussi bien dans une école, une mairie, un bureau ou chez soi : partout où il y a du vitrage qui prend le soleil toute la journée et qu'on ne peut pas équiper autrement. On avait posté cette astuce l'an dernier et elle a fait plus de 600 000 vues, donc on la repartage avant la prochaine vague de chaleur (et pendant qu'on en trouve encore, parce que ça part en rupture de stock). #canicule #astuce blancdemeudon maisonfraîche #fraicheur ♬ âm thanh gốc - Coach sportif - Coach sportif

"Una excelente opción". A esas ventajas se añaden las que ofrece el carbonato de calcio. "La tiza se compone principalmente de CaCO3. Absorbe muy poca luz solar, incluso en el rango visible, lo que le confiere su color blanco. Además, no absorbe la radiación UV y muy poca luz infrarroja cercana, lo que la convierte en una excelente opción", comenta a la BBC Xiangyu Li, investigador de Purdue.

En el canal France3 aseguran que solo cubriendo las ventanas con blanc de Meudon pueden ganarse entre dos y tres grados de comodidad en interiores. No es igual que un aire acondicionado, aunque también sale mucho más barato.

Imágenes | Laura Chouette (Unsplash), Môsieur J. [version 9.1] (Flickr)

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