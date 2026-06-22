Mejores ventiladores conectados (2026). Cuál comprar y cinco modelos recomendados

Los ventiladores conectados permiten controlar algunas funciones desde el móvil, lo que resulta cómodo para manejarlos a distancia. No enfrían como un aire acondicionado, pero son más económicos y pueden resultar muy útiles en épocas de mucho calor. Ahora bien, ¿cuál comprar? Nosotros tenemos claro que la mejor opción es el Dreo TurboPoly 765S.

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El Dreo TurboPoly 765S quizás no sea el mejor ventilador calidad precio, pero es un modelo conectado que destaca principalmente por su capacidad para poder acortar el soporte, lo que permite que se pueda utilizar como ventilador de pie o como ventilador de escritorio, lo cual es útil si se quiere colocar encima de una mesa o mesita de noche.

También cuenta con giro vertical de 100º y horizontal de 150º y se puede utilizar tanto físicamente con el mando a distancia o integrarlo en el ecosistema inteligente a través de Alexa (también es compatible con Google Assistant). Además, incluye un bloqueo infantil y es bastante silencioso.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Dreo TurboPoly 765S Si quieres un ventilador que puedas colocar en el suelo o en una mesa, escritorio o mesita de noche. Es compacto y ligero, se puede integrar en el hogar conectado con Alexa y tiene giro horizontal y vertical. Es un ventilador caro. 189,99€ Cecotec TotalPure Connected Max Si buscas un ventilador que además cuente con función de purificador. Su formato vertical es sin aspas y cuenta con función de oscilación. La potencia de ventilación es de 45 vatios. 198€ Ledvance Ceiling Fan LED Round 550MM Si quieres un ventilador que no vayas a mover de habitación. Tiene luces LED y es compatible con Alexa. Es bastante grande, ya que cuenta con 60 cm de diámetro. 149€ Xiaomi Smart Tower Fan 2 Si no tienes mucho espacio en la habitación para colocar un ventilador con aspas. Es bastante compacto y cuenta con varios modos de funcionamiento. El cable de alimentación es un poco corto. 79,99€ Pro Breeze Si buscas un ventilador que sea silencioso y que puedas mover de habitación. Es bastante silencioso y ofrece una buena potencia. Es un poco caro. 159,99€

Por qué destacan

De entre todos los ventiladores que podemos encontrar, nos quedamos con el Dreo TurboPoly 765S por todo lo que ofrece. A continuación, repasamos las características clave para que sepas en qué fijarte antes de comprar.

Precio. Los ventiladores conectados no dejan de ser ventiladores, por lo que normalmente veremos precios bajos en comparación con otros dispositivos como los aires acondicionados. Es por ello por lo que no hay una gran variedad de modelos, ya que cuantas más funciones tenga un ventilador, mayor suele ser su precio.

Diseño. Podemos hacer una distinción de los ventiladores en función de su diseño:

Ventiladores de sobremesa: los hay de diferentes tamaños, permiten ajustar el ángulo y algunos modelos, sobre todo los pequeños, ocupan muy poco espacio.

Ventiladores de torre: son bastante altos y estrechos, por lo que tampoco ocupan mucho espacio. Se han de colocar en el suelo y no tienen aspas, por lo que son ideales para casas con niños y mascotas.

Ventiladores de pedestal: tienen aspas y permiten ajustar tanto el ángulo como la altura. Su base suele ser grande a comparación con el cuerpo del ventilador para mantener la estabilidad.

Ventiladores de techo: son bastante eficientes y los hay con aspas, con aspas retráctiles y sin aspas. Requieren instalación y no se pueden mover de habitación.

Capacidad para mover el aire. A diferencia de los aires acondicionados, que pueden refrigerar una habitación, los ventiladores mueven el aire constantemente. Para elegir el modelo que más se ajuste a las necesidades de cada persona, conviene prestar atención al caudal de aire movido en función del tiempo, a la velocidad o a la potencia del motor.

Caudal de aire movido en función del tiempo, medido en litros por segundo o metros cúbicos por hora. Permite que podamos conocer si un ventilador será capaz de mover el aire por toda la habitación, creando así una mejor experiencia de confort. Lo malo es que no todas las marcas ofrecen este dato, por lo tanto es aconsejable apostar por ventiladores grandes y con aspas largas.

Velocidad de las aspas, medido en vueltas por minuto o rpm. Cuanto más rápido giren las aspas, mayor será la capacidad para mover el aire. Las marcas tampoco suelen dar este dato, por lo que en ese caso conviene prestar atención a la potencia de su motor.

Potencia del motor, medida en vatios (W). La potencia de un ventilador permitirá que las aspas giren con una mayor o menor velocidad. Si la idea es colocar el ventilador en una habitación grande, conviene que la potencia de su motor sea alta. Eso sí, es importante tener en cuenta que es probable que a velocidades altas el ventilador haga más ruido.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Dreo TurboPoly 765S como el mejor ventilador conectado, hay alternativas que también conviene que tengamos en cuenta y que pueden encajar mejor con tus necesidades. Aquí tienes las que nos parecen más destacables:

Cecotec TotalPure Connected Max. El Cecotec TotalPure Connected Max es, en realidad, un tres en uno, ya que cuenta con función de ventilación, de calefacción (2.000 W) y de purificación. Cuenta con filtro HEPA, el modo de ventilación dispone de nueve velocidades y es capaz de oscilar 80º el flujo de aire.

Ledvance Ceiling Fan LED Round 550MM. El Ledvance Ceiling Fan LED Round 5550MM es un ventilador de techo que destaca sobre todo por ser inteligente y por contar con una luz LED. Tiene varios modos de velocidad, incluye mando a distancia, se puede controlar a través de la aplicación de la marca y la temperatura de la luz se puede regular.

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Xiaomi Smart Tower Fan 2. El Xiaomi Smart Tower Fan 2 es ideal para quienes estén buscando un dispositivo compacto. Tiene un diseño de torre, a través del móvil se pueden controlar los modos de funcionamiento y además es un ventilador silencioso. Además, cuenta con un modo directo con refrigeración rápida, con un modo de suspensión con ventilación suave y con un modo natural con ventilación irregular para imitar la brisa natural.

Pro Breeze. El Pro Breeze es otro ventilador de torre sin aspas que destaca principalmente por su particular diseño. Cuenta con seis velocidades de ventilación y cinco modos (estándar, noche, natural, automático y máximo) y tiene función de temporizador de hasta siete horas. Además, es compatible tanto con Alexa como con Google Assistant.

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Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado anteriormente, a la hora de elegir un ventilador conectado es importante tener en cuenta algunas configuraciones y extras:

Funciones. Algunos ventiladores, conectados o no, cuentan con funciones adicionales, como por ejemplo de calefacción o de purificación. Normalmente son un poco más caros.

Aplicaciones. Al tratarse de ventiladores conectados, cada marca cuenta con su propia aplicación para poder controlarlos desde el móvil. Viene bien explorar un poco cómo funciona cada una de ellas, ya que no todas ofrecen las mismas funciones y no todas funcionan igual de bien.

Preguntas frecuentes sobre el mejor ventilador conectado

¿Cómo se controlan los ventiladores conectados?

Por lo general, los ventiladores conectados se pueden controlar de diversas formas. Todos ellos se pueden controlar desde la aplicación de la marca para smartphones, y algunos cuentan además con un mando a distancia o con una botonera situada en el propio ventilador.

¿Los ventiladores conectados se pueden utilizar con Alexa o Google Assistant?

No todos. Conviene prestar atención a las especificaciones de cada ventilador conectado, ya que algunos permiten utilizarse con los asistentes de voz y otros únicamente desde la aplicación para móviles.

¿Qué tipo de conexión inalámbrica requiere para funcionar?

La mayoría de ventiladores conectados utilizan la conexión WiFi para funcionar, aunque algunos modelos también cuentan con conexión por Bluetooth para utilizarlo en el caso de encontrarnos cerca de él.

¿Sigue funcionando el ventilador si se corta la conexión a internet?

Sí, el ventilador sigue funcionando correctamente. En este caso, lo único que se pierde es el control desde el móvil, pero se puede seguir utilizando la botonera o el mando a distancia para controlarlo.

¿Es difícil realizar la primera configuración del ventilador conectado?

Sí, la configuración inicial suele ser muy sencilla, ya que únicamente tendremos que descargar la aplicación de la marca y seguir los pasos que se muestren en la pantalla del móvil.

Recomendación final

De entre los distintos ventiladores conectados que podemos encontrar, nos quedamos con el Dreo TurboPoly 765S por todo lo que ofrece, sobre todo en lo relacionado a su formato, que permite ajustarse para colocarlo en el suelo o sobre una mesa, y por integrarse al ecosistema de Alexa o Google Assistant.

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Sin embargo, es posible que estés buscando un ventilador conectado diferente. El Ledvance Ceiling Fan LED Round 550MM es bastante interesante debido a su diseño de techo, porque incorpora una luz LED ajustable en temperatura y por ser también compatible con Alexa.

El Xiaomi Smart Tower Fan 2 es ideal para aquellas personas que busquen un modelo económico a la par que silencioso y el Cecotec TotalPure Connected Max resulta muy atractivo por su triple función de ventilación, calefactor y purificador.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Xiaomi, Dreo, Cecotec, Ledvance, Pro Breeze

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