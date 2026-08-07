Un asteroide pasará muy cerca de la Tierra en 2029: no es un riesgo para nosotros, pero nosotros sí lo somos para él

En 2029, un asteroide llamado 99942 Apophis pasará a 32.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Aunque eso pueda parecer muy lejano, en términos cósmicos es un acercamiento importante. De hecho, durante mucho tiempo se temió que pudiese suponer un peligro para la Tierra. Hoy en día sabemos que no. Sin embargo, recientemente dos científicos italianos se hicieron la pregunta inversa: ¿Podría suponer la Tierra un peligro para Apophis? Incluso ellos mismos se sorprendieron con la respuesta que encontraron.

Peligro: basura espacial. La distancia a la que se acercará Apophis a la Tierra se corresponde aproximadamente con la órbita geoestacionaria (GEO). La inmensa mayoría de fragmentos de basura espacial que orbitan nuestro planeta se encuentran más abajo, en la órbita terrestre baja (LEO). Sin embargo, también hay algo de basura en GEO. La pregunta que se hicieron estos dos astrofísicos es si alguno de esos escombros podrían impactar con el asteroide. Para responderla, hicieron una serie de simulaciones, teniendo en cuenta la bien conocida trayectoria de Apophis y la ubicación de la basura espacial documentada en GEO. En la mayoría de situaciones simuladas no hubo ningún impacto. Sin embargo, sí que encontraron una posibilidad de que haya un choque. No es lo más probable, pero sí perfectamente posible.

No es peligroso como tal. En realidad, el choque no es peligroso para la integridad de Apophis. Ni se desviará de su trayectoria ni nada parecido. Sin embargo, sí que puede dejar algún cráter, columnas de eyección y actividad sísmica que entorpecería las observaciones de dos misiones que pretenden observar el acercamiento.

RAMSES y OSIRIS-APEX. Como ya hemos visto, este asteroide no supondrá un riesgo para la Tierra, pero sí se acercará lo suficiente para que haya cierta interacción entre nuestro planeta y el asteroide. Concretamente, la gravedad terrestre tirará de él, con suficiente fuerza para alterar su giro y provocar tanto desprendimientos de tierra como terremotos. Habrá dos naves espaciales, la RAMSES de la ESA y la OSIRIS-APEX de la NASA, observando, por lo que se obtendrán datos muy interesantes para la ciencia. El problema es que, si realmente se produce el impacto con basura espacial, estas naves, dotadas de sismómetros y otros instrumentos similares, no podrían discernir la actividad procedente del impacto en GEO de la causada por la gravedad de nuestro planeta.

Sin síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler es uno de los riesgos más temidos de la basura espacial. Se produciría cuando el impacto de un fragmento de chatarra chocase con un satélite, por ejemplo, generando más basura espacial, que a su vez saldría disparada y generaría más impactos y más basura. Es una especie de efecto dominó. Con el impacto sobre Apophis no pasaría nada de eso, ya que en GEO no hay tanta basura espacial. Ese sigue sin ser el verdadero peligro.

No se trata de Apophis: es una llamada de atención. Antes de que te lances a escribirlo en comentarios, ya te lo digo yo: esto no es ningún drama, claro que no. Sin embargo, más allá de los datos perdidos, supondría una gran llamada de atención sobre el papel de la basura espacial en las inmediaciones de nuestro planeta. No son simples trozos de chatarra inertes. Puede provocar más de un desaguisado. Por eso, es importante tomar medidas para reducir la cantidad de restos que se acumulan tanto en LEO como también en GEO. Lo que puede pasar con Apophis sería el menor de nuestros problemas. Si no paramos habrá situaciones más graves.

Imagen | ESA - European Space Agency & Science Office

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