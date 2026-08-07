El mayor aeropuerto de carga de Alemania ha revelado la peor pesadilla de Europa: un dron, un explosivo y un avión de DHL en la misma noche

Lo ocurrido en Leipzig/Halle no fue únicamente un incidente de seguridad, sino la constatación de que una táctica nacida en la guerra de Ucrania puede trasladarse a cientos de kilómetros del frente. Un cuadricóptero con explosivos apareció junto a un gigantesco Antonov ucraniano y, poco después, un avión de carga de DHL chocó con un objeto en pleno vuelo, obligando a replantear cómo se protegen las infraestructuras críticas europeas.

La noche en la que cambió la percepción del riesgo. Todo comenzó cuando un empleado del aeropuerto encontró un dron equipado con un artefacto explosivo en la zona de operaciones de carga, muy cerca de un Antonov An-124 de Ucrania. Los especialistas consiguieron inutilizar la carga antes de que detonara, pero el incidente no terminó ahí.

Durante el cierre temporal de la pista, un avión de DHL tuvo que abortar su aterrizaje y acabó colisionando con un objeto no identificado, posiblemente otro dron, aunque logró aterrizar sin que hubiera heridos.

Leipzig no era un objetivo cualquiera. Porque el aeropuerto de Leipzig/Halle es uno de los mayores centros logísticos de Europa. Es la principal base europea de Antonov Airlines desde que la invasión rusa obligó a abandonar Hostómel, además de servir como plataforma para DHL, la OTAN y las fuerzas armadas alemanas.

En un mismo lugar confluyen parte del transporte estratégico occidental y buena parte de la ayuda logística destinada a Ucrania, convirtiéndolo en una infraestructura crítica de enorme valor.

El dron encontrado en el aeropuerto

La guerra de Ucrania ha cambiado las reglas del juego. Lo hemos ido contando. Durante años se asumió que los aviones eran más vulnerables cuando estaban en vuelo. La guerra de Ucrania ha demostrado justo lo contrario: muchas de las aeronaves más valiosas del mundo pasan horas inmóviles en tierra y pueden convertirse en objetivos de drones baratos lanzados desde muy poca distancia.

Operaciones como Spiderweb, con ataques contra bombarderos rusos mediante pequeños drones ocultos cerca de las bases, han enseñado que ya no hacen falta misiles sofisticados para amenazar activos estratégicos valorados en cientos de millones de euros.

Europa llevaba años viendo las señales. El episodio de Leipzig no surge de la nada. En los últimos años se han multiplicado las incursiones de drones sobre bases militares, puertos, aeropuertos e infraestructuras estratégicas en Alemania, Polonia, Dinamarca, Reino Unido y otros países europeos.

En 2024, además, un paquete incendiario enviado a través de la red de DHL explotó precisamente en Leipzig mientras otros dispositivos similares aparecían en Reino Unido y Polonia, alimentando las sospechas sobre una campaña coordinada de sabotaje.

La desproporción entre el ataque y el objetivo. Las imágenes del dron encontrado en Leipzig resumen perfectamente el nuevo escenario. Un aparato comercial relativamente barato, modificado para transportar una carga explosiva de apenas unos cientos de gramos, puede amenazar un avión de transporte estratégico o paralizar durante horas uno de los mayores centros logísticos de Europa.

El coste para el atacante es mínimo, pero las consecuencias potenciales para el transporte aéreo, las cadenas de suministro y la seguridad pueden ser enormes.

Europa ya no solo tiene que vigilar el cielo. Las autoridades alemanas describieron lo ocurrido como una "nueva dimensión del peligro" y un posible ejemplo de amenaza híbrida profesional. Si se quiere también y aunque la investigación sigue abierta y no se ha atribuido oficialmente la autoría, el incidente ha cambiado la conversación sobre la seguridad aeroportuaria.

Durante décadas, la prioridad fue impedir que un explosivo subiera a bordo de un avión. Leipzig ha demostrado que la próxima amenaza puede estar esperando directamente sobre la pista, antes incluso de que el avión despegue o aterrice.

Imagen | MU

En Xataka | Rusia le ha puesto nombre al dron más temible de Ucrania: lo llaman Zhduns y no necesita mostrarse, simplemente esperar

En Xataka | Europa se prepara para la guerra de los drones: la OTAN pone 40.000 millones sobre la mesa







