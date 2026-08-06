Ya sabemos que el tercer tráiler de 'GTA VI' se estrenará el 27 de agosto. También sabemos que solo se podrá ver pagando

Llevábamos esperando bastante tiempo para un nuevo tráiler de GTA VI en el que se mostrase realmente cómo lucirá el juego. Parece que no tendremos que esperar demasiado, pues Rockstar Games ha confirmado que Grand Theft Auto VI protagonizará un evento especial en Netflix a finales de agosto bajo el nombre de “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”. Te contamos todos los detalles.

Primero en Netflix, y luego ya si eso...

El anuncio ha venido de la mano de Rockstar, desde donde a través de sus redes nos han animado a estar atentos al próximo 27 de agosto a las 3 PM ET. Traducido a la hora peninsular española, el estreno en Netflix tendrá lugar ese mismo día a las 21:00 horas. Quienes no dispongan de suscripción a la plataforma podrán verlo seis horas más tarde, ya que el material se publicará también en el canal de YouTube de Rockstar Games y en la propia web de GTA VI a las 3:00 horas del viernes (horario español peninsular).

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¿Qué se sabe del contenido?

Ni Rockstar ni Netflix han detallado todavía qué incluirá exactamente la presentación ni cuánto durará. La propia Netflix se ha limitado a describirlo como una oportunidad para "ver un vistazo extendido de Grand Theft Auto 6, la siguiente evolución de la innovadora saga Grand Theft Auto".

Lo del “vistazo extendido”, igual puede dar lugar a confusión, pero puestos a especular pueden ocurrir dos cosas: o que realmente sea un buen vistazo del juego, o que acabe siendo un tercer tráiler al uso, esta vez (si es posible), detallando aspectos del gameplay. El anuncio lo acompañaba un breve teaser de 25 segundos, pero en él solamente aparecían los logos y los horarios del evento.

Hasta la fecha, Rockstar solo ha compartido dos tráilers de GTA 6: el primero en diciembre de 2023 y el segundo en mayo de 2025, ambos sin mostrar gameplay real.

El lanzamiento del juego, cada vez más cerca

Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, después de haber sufrido dos retrasos desde su ventana original de lanzamiento en 2025. La entrega devolverá a los jugadores a una versión moderna de Vice City, con Jason Duval y Lucia Caminos como protagonistas.

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