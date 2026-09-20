Los gatos callejeros estuvieron a punto de ser clasificados como especie invasora en Japón

Hay más especies invasoras de las que pensamos, y algunas son directamente inimaginables porque llevamos viéndolas toda la vida. Simplemente, nos hemos acostumbrado. Sin ir más lejos, un animal tan mainstream y de andar por casa como el gato se ha visto ante el escrutinio de Japón porque sí, el felino doméstico técnicamente es una especie invasora nipona... si echas la vista atrás lo suficiente: la especie lleva al menos 1.200 años en el archipiélago.

Dicho esto, hay una realidad irrefutable aquí y en Tokio: el gato es el depredador perfecto de nuestro tiempo. Así que Japón ha intentado tomar medidas drásticas, pero le ha salido por la culata.

El gato callejero, en el punto de mira. En un intento por reforzar sus ecosistemas endémicos, al gobierno japonés se le ocurrió la idea de actualizar la lista de especies exóticas invasoras incluyendo a los Felis catus, pero no a todos: solo a los gatos callejeros, esos que dependen de los humanos para sobrevivir. Vaya por delante que ya había algunos gatos dentro, concretamente los completamente asilvestrados.

Por qué el gato es un invasor en Japón. Aunque lleve siglos allí, el gato doméstico no es originario de Japón, llegó durante el periodo Heian (794-1185) en barcos comerciales desde China para proteger los rollos budistas de las ratas. No obstante, en 2008 encontraron huesos de gato en las ruinas de Karakami (en la prefectura de Nagasaki), lo que supondría datar su presencia 2.100 años atrás. En cualquier caso, su popularidad llegaría mucho más tarde.

Dicho esto, biológicamente hablando esto lo convierte en una especie introducida por el ser humano y la ciencia ha estudiado largo y tendido su impacto como depredador. Así, la Base de Datos Mundial de Especies Invasoras de la UICN incluye al Felis catus entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del planeta. Y bueno, llevan razón: los gatos en su libre albedrío matan miles de millones de aves y mamíferos al año, constituyendo probablemente la mayor causa de mortalidad para esa fauna.

A los gatos (callejeros) ni tocarlos. Tres días bastaron para que el gobierno se echara para atrás con su propuesta por la fuerte reacción pública contraria por un motivo concreto: el temor a una eutanasia accidental porque, ¿qué pasa si tu gato se escapa de casa? Entre las reacciones en redes sociales que recoge Sora News, algunas señalaban que la protección no es exterminio. No obstante, otros señalaban que con los mapaches o las nutrias no hay tantos miramientos.

El ministro Hirotaka Ishihara explicaba que la medida podía generar malentendidos de ese tipo, así que tras una reunión extraordinaria con un panel de expertos para decidir la redacción final, finalmente todo se quedó como estaba: solo los gatos totalmente salvajes cuentan como invasores.





En Xataka | En 2007, Japón convirtió a una gata en la jefa de estación de una línea de tren moribunda. Hoy esa línea está salvada

En Xataka | Resulta que Japón tiene a entrenadores para que superes las máquinas de gancho y te lleves cuantos más premios, mejor

Portada | Skew











