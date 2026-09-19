La IA no solo genera vídeos sueltos: en China acaba de producir una serie entera

Mientras Hollywood trata de esconder que está usando IA en multitud de películas y el rechazo crece entre los actores, en China se han lanzado a los brazos de la IA generativa y ya tienen la primera serie de televisión de larga duración realizada con IA de principio a fin. Se llama 'Hou Xiyouji' (Después del viaje al Oeste), aunque en Occidente se la conoce como 'Beyond Wukong', y su estreno fue todo un éxito.

La serie. La serie se llama 'Beyond Wukong' y el protagonista es un mono. Sí, yo también me he preguntado si era una adaptación del famoso videojuego 'Black Myth: Wukong', pero no. La coincidencia es que ambos están inspirados en la novela clásica 'Viaje al Oeste', que es una de las cuatro grandes novelas clásicas de la literatura china. La serie se puede ver en el canal de Hunan TV en Youtube.

Cómo la han hecho. Los modelos que se utilizaron para la creación de la serie fueron Seedance 2.0 y Seedance 2.5, los últimos modelos de generación de vídeo de ByteDance, propietaria de TikTok. Han trabajado en ella un centenar de personas que usaron una plataforma interna de Mango TV para coordinar todo el flujo de trabajo: desde la generación de personajes y escenarios hasta la revisión de continuidad y la renderización final. El resultado es una serie de 30 episodios de 40 minutos cada uno.

El estreno. 'Beyond Wukong' se estrenó el pasado 31 de agosto de forma simultánea en en la plataforma de streaming Mango TV y en el canal Hunan Satellite TV a las 20:00, que es la franja de máxima audiencia. Aquí, la serie consiguió alzarse como líder de audiencia entre las televisiones provinciales por satélite en su franja, con un pico de rating del 0,3384% y una cuota de mercado del 1,7862%. En Mango TV, sólo el primer día superó los 10 millones de reproducciones y el segundo día subió a 26 millones.

El hito no son tanto los números, sino que es la primera serie hecha con IA que se estrena en televisión, lo que la convierte en un piloto para valorar la viabilidad de este modelo de entretenimiento.

Un fotograma de la serie.

Mucho más barata (y rápida). El coste de producción es uno de los puntos clave en un estreno de este tipo. Según declaraciones del director de la serie, Li Dongshen, cada episodio ha costado unos 900.000 yuanes, que al cambio actual son unos 116.000 euros. El coste por minuto está entre 20.000 y 30.000 yuanes (2.500-3.800 euros) que, según el director, es diez veces menos de lo que costaría una serie de animación tradicional.

Además del ahorro de costes, el uso de IA ha permitido que la producción se complete en mucho menos tiempo. La productora asegura que desde el inicio del proyecto hasta su emisión sólo han pasado cinco meses, que equivaldría a un 70% menos que la animación convencional.

La IA en el cine. En Occidente, el uso de IA en cine y televisión es motivo de fricciones y polémicas. Una de las exigencias de la huelga de guionistas en 2023 fue, precisamente, que la IA no pudiera escribir ni reescribir material de guionista y que los estudios no obligaran a ningún autor a usar estas herramientas. El sindicato de actores también consiguió incluir en su acuerdo protecciones frente al uso no autorizado de la IA, especialmente para evitar la creación de gemelos digitales y réplicas de actores sin consentimiento ni remuneración.

En China, la aproximación es justo la contraria: el regulador audiovisual ha convertido la IA en una pieza explícita de su política de contenidos, apostando por un modelo que permite "producir, revisar y emitir" en paralelo para series por temporadas. Este es el modelo que ha usado 'Beyond Wukong' como proyecto piloto: se generan episodios con IA mientras se completan los trámites de aprobación de los episodios restantes (mientras pasa la censura, vaya).

Imágenes | China HunanTV Official Channel, YouTube

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