LG gram Pro Chocolate, análisis: el gram que por fin se atreve a no ser gris

Hay un perfil de usuario para el que el debate entre portabilidad y tamaño de pantalla siempre ha tenido una respuesta incómoda. El que trabaja con líneas de tiempo en editores de vídeo, con capas en editores gráficos o con hojas de cálculo que en una pantalla de 14 pulgadas exigen un scroll constante y agotador. Para ese usuario, el mercado ha ofrecido históricamente dos opciones: o aceptas llevar un portátil de dos kilos largos en la mochila, o te conformas con una diagonal que no termina de ser suficiente. El LG gram Pro AI en su versión de 17 pulgadas lleva años siendo la tercera opción, la que dice que ambas cosas no tienen que ser incompatibles. Y un cambio de color y mejoras en las prestaciones no lo cambia.

El LG gram Pro Chocolate 17Z90UB que hemos analizado en Xataka es el más grande de la familia gram de esta generación y, en su color Chocolate —el único disponible para este modelo en España—, también el más llamativo. Un portátil de 17 pulgadas que pesa 1.539 gramos y mide 13,3 mm de grosor. Además cuenta con el Intel Core Ultra X9 388H, la GPU integrada Arc B390 y un panel de 144 Hz que siempre es de agradecer.

LG gram Pro Chocolate 17Z90UB Dimensiones y peso 379,4 x 265,4 x 13,3mm 1.539 gramos pantalla Pantalla IPS táctil de 17"(43,18cm) formato 16:10, WQXGA (2560*1600), 60 Hz, DCI-P3 99%, brillo 350 nits procesador Intel® Core™ Ultra X9 388H (16 Cores, 16 treads 5.1 GHz. Intel Smart Cache 18MB, 50 TOPS NPU) gráficos Intel Arc graphics B390 Graphics memoria 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8533MHz ) puertos 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A) 2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado 1x HDMI 2.1 1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm conectividad inalámbrica Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE211 (2x2, BTcombo) almacenamiento 512 GB M.2 (NVMe Gen.4) Ranura adicional M.2 batería 77 Wh de Polímero-Litio sonido Altavoces Estéreo incorporados 3.0W x 2

Smart Amp (Max 5W) webcam y micrófono Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial) precio Desde 1.999 euros

Diseño: el gram de siempre, ahora con un color que pide paso

El LG gram Pro AI Chocolate llega al mercado con el mismo argumento de siempre en la familia gram, solo que en esta ocasión con un matiz estético que no habíamos visto antes en la gama. El acabado Chocolate —una tonalidad que a la luz natural vira entre el bronce y el marrón coñac según el ángulo— convierte a este portátil en algo más difícil de ignorar sobre una mesa de trabajo o en una sala de reuniones de lo que el gram ha sido históricamente. Y en un entorno profesional, que quien escoja este portátil no tenga que confirmarse con el negro o el gris plateado de siempre, es un menor pero interesante paso adelante.

El chasis de aleación de magnesio con refuerzo de nanocarbono mantiene el nivel de rigidez y la sensación de solidez que caracterizan a la gama, con unos bordes cuidados de manera absoluta.

No hay flexión notable en la tapa al aplicar presión con ambas manos, y el peso de 1.539 gramos se distribuye de manera homogénea manteniendo además grosor uniforme de 13,3 mm. Tomarlo en las manos después de haber estado un rato con otros portátiles de 17 pulgadas produce siempre la misma reacción: la sorpresa de que un equipo de esta diagonal pueda pesar tan poco sin transmitir la menor fragilidad. De hecho mantiene la certificación MIL-STD-810H con sus siete pruebas de resistencia.

A lo excelso del poco peso y robustez del LG gram se une en esta edición Chololate un extra en forma de color nada habitual en equipos de trabajo

La bisagra mantiene el equilibrio habitual del gram: abre con una sola mano sin esfuerzo y mantiene cualquier ángulo de trabajo con la firmeza suficiente para que la pantalla no oscile al escribir. Además, el ángulo máximo de apertura es generoso.

La conectividad sigue la misma filosofía del modelo de 16 pulgadas: generosa para el grosor del equipo, con los dos Thunderbolt 4 concentrados en el lateral izquierdo junto al HDMI 2.1. En el lateral derecho encontramos los puertos USB-A 3.2 y el jack de 3,5 mm. Aquí hay que mencionar la limitación de siempre: cargar desde el lateral derecho no es posible, lo que obliga a gestionar el cable desde la izquierda en todos los casos. Problemas del primer mundo.

Pantalla: IPS táctil con 144 Hz y el mejor argumento del tamaño de 17 pulgadas

Hay algo que un portátil de 17 pulgadas puede ofrecer y que ningún equipo de diagonal menor puede replicar por definición: espacio de trabajo real. El panel IPS WQXGA de 2.560 x 1.600 píxeles en formato 16:10 del LG gram Pro AI Chocolate da exactamente eso: un lienzo de trabajo donde dos ventanas a pantalla completa tienen sentido sin que el texto quede pequeño, donde una línea de tiempo de edición muestra más contexto y donde una hoja de cálculo extensa deja de exigir un scroll lateral constante.

Esa resolución de 2.560 x 1.600 píxeles en 17 pulgadas produce una densidad de 177 ppp, perfectamente cómoda para la distancia habitual de trabajo. De hecho sorprende bastante lo nítido que se ve el texto, la definición de los iconos y lo equilibrado de la interfaz de Windows a escala del 125%, la recomendable.

La frecuencia de refresco variable entre 31 y 144 Hz es la novedad más relevante de la pantalla respecto a lo que ofrecía esta diagonal en generaciones anteriores. La diferencia se percibe en la fluidez del desplazamiento por documentos largos, en las animaciones de Windows y en el rendimiento del panel táctil, que responde con más naturalidad a velocidades de gesto variables cuando el refresco puede adaptarse. Porque sí, estamos hablando de un panel táctil que como extra puede gustar a ciertos usuarios aunque en esta diagonal personalmente le veo menos sentido. Pero al menos me gusta el tratamiento de la pantalla para que no sea fácil que queden huellas al tocarla.

El brillo de 350 nits es el punto donde la pantalla muestra sus limitaciones más claramente habida cuenta de la gama en la que nos movemos y la competencia de los paneles OLED. Es más que suficiente para entornos de trabajo interiores con iluminación controlada, pero en exteriores con luz natural directa o en espacios con ventanas laterales potentes la legibilidad se resiente un poco. Para un portátil que lleva en su ADN la movilidad extrema, 350 nits es un techo que nos hubiera gustado ver elevado pues hay competencia.

La cobertura del 99% DCI-P3 es el dato más llamativo de la ficha de pantalla y el que más directamente habla al usuario creativo. Que un IPS sin Quantum Dot alcance ese nivel de cobertura es un mérito técnico real, y en fotografía y edición de vídeo la paleta disponible es genuinamente más rica que la de la mayoría de paneles IPS del mercado. La calibración de fábrica es muy buena y no necesita ajuste adicional para trabajo profesional con exigencias de fidelidad cromática.

El sistema de cuatro altavoces de 3W con Dolby Atmos produce un sonido que aprovecha el tamaño del chasis para mejorar el sonido que habitualmente encontramos en equipos delgados y ligeros. En videoconferencias y consumo de contenidos multimedia la calidad es muy por encima de la media del segmento, con una escena sonora que en los momentos de mayor exigencia hace olvidar que estamos ante un portátil.

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Rendimiento: hay buenos números pero el día a día es lo que realmente importa

El Core Ultra X9 388H de arquitectura Panther Lake fabricado en proceso 18A de Intel es la variante de mayor rendimiento de esta generación en el segmento de portátiles profesionales. Los resultados en nuestras pruebas dibujan un perfil de rendimiento que tiene matices que merece la pena desgranar.

En CineBench 2026, el chip anota 516 puntos en Single Core y 3.108 en Multi Core, cifras que representan una mejora sustancial respecto a la generación Lunar Lake anterior y que sitúan al equipo en la parte alta del segmento de portátiles sin GPU no integrada.

En GeekBench 6, los 2.728 puntos en Single Core y 17.937 en Multi Core confirman el perfil destacado de este equipo profesional no especializado. También nos indican que LG ha mejorado efectivamente la refrigeración del modelo para permitir un mayor rendimiento con los mismos chips de otros modelos sin que el calor sea un problema. De hecho, en nuestras pruebas, el rendimiento sostenido supera el 90% que nos marcamos como límite en nuestras pruebas.

El chasis de mayor tamaño permite colocar ventiladores más generosos que mejoran la refrigeración. La consecuencia directa: más rendimiento con los mismos SoC que otros modelos

El PCMark 10 con 6.775 puntos es una cifra que nos hubiera gustado ver más arriba pero que cumple con creces y resulta sólida para un uso productivo cotidiano del equipo y que nos recuerda que por mucho que mejore la refrigeración, el chip no puede estar plenamente liberado.

En la GPU integrada Arc B390, los resultados son los más sorprendentes de la batería de pruebas. El 3DMark Night Raid con 39.557 puntos y el Steel Nomad Light con 6.106 sitúan a la Arc B390 muy por encima de lo que cualquier GPU integrada Intel era capaz de hacer en generaciones anteriores, y en un rango que hasta hace muy poco era territorio exclusivo de GPU dedicadas de entrada.

El Steel Nomad con 1.575 puntos en el test más exigente confirma que estamos ante la mejor GPU integrada que LG ha montado nunca en un gram, con margen real para gaming casual a resolución media, edición de vídeo y también la ejecución de modelos de IA local.

El SSD ofrece velocidades de 3.500 MB/s en lectura y 3.100 MB/s en escritura, cifras acordes con el equipo y ya un poco cortas para la gama alta. De nuevo, para el uso productivo del equipo no hay problema alguno de experiencia de usuario.

Las tres IAs y lo que significan en la práctica

El gram Pro AI Chocolate integra el mismo sistema de IA triple que el modelo de 16 pulgadas, y es la novedad más diferenciadora de esta generación para el usuario profesional. La base de este sistema de triple IA se mantiene intacta respecto a cuando la probamos en la versión de 16 pulgadas del LG gram Pro.

Básicamente Lg gram chat On-Device es un asistente que funciona completamente en local, sin conexión a internet y sin que ningún dato abandone el equipo. En el uso diario la función más útil es la búsqueda y resumen de documentos locales: pedirle que encuentre todos los archivos relacionados con un proyecto concreto, que resuma el contenido de una carpeta antes de una reunión o que guíe paso a paso a través de los ajustes del sistema.

El sistema de IA local entrenado por LG es una gran idea a la que todavía le queda camino por recorrer para que sea realmente útil si nos salimos de las instrucciones base conocidas por el sistema

Para cualquier usuario que trabaje con información sensible —documentos corporativos, datos de clientes, material confidencial— la posibilidad de un asistente IA completamente local y “nativo” en el sistema no es un mal añadido. Eso sí, difiere en el funcionamiento con un LLM local clásico ya que debemos ceñirnos a instrucciones básicas y muy concretas. Si lo tratamos como una IA en local clásica, todavía comete muchos fallos y no acaba de entender qué es lo que queremos que haga a poco que nos salgamos de las instrucciones básicas con las que lo ha reentrenado LG.

Los otros dos sistemas son más clásicos. Hay conexión directa con GPT-4o de OpenAI para tareas que requieren razonamiento más profundo (suscripción gratuita de un año incluida con el equipo) y por supuesto, integración total de CoPilot con todas las funciones integradas en Microsoft 365 sin configuración extra.

Para estas tareas en local el LG gram Pro Chocolate se apoya en la NPU integrada del Core Ultra X9 388H, con sus 50 TOPS.

Las aportaciones de LG no acaban aquí y encontramos tanto elementos de conectividad como de ecosistema para facilitar a los usuarios no duchos en tecnología una gestión sencilla y muy visual de las opciones básicas del equipo, actualizaciones importantes de componentes y servicios del PC así como conectividad rápida con equipos compatibles.

Teclado y touchpad muy generosos y cómodos

El formato de 17 pulgadas da a LG el espacio suficiente para incluir un teclado numérico completo sin comprimir el resto del teclado en exceso. Esa holgura respecto a los equipos más pequeños con teclados completos se agradece mucho.

El recorrido de las teclas es generoso para el grosor del equipo, con una respuesta firme y precisa que permite jornadas largas de escritura sin fatiga acumulativa. Además es bastante silencioso, de gran respuesta y viene cómo no retroiluminado.

El touchpad aprovecha el espacio adicional del chasis para ofrecer una superficie muy generosa, de las que más en un equipo Windows. La respuesta a los gestos es precisa y el deslizamiento es suave en toda la superficie.

Batería: lo inigualable en Windows en un equipo tan grande

Más allá del reducido peso, la autonomía es la seña de identidad de la familia LG gram. Y todo ello sin tener que recurrir a enormes baterías.

La del nuevo LG gram Chocolate es de 77 Wh, que en este caso tiene que gestionar un procesador más potente y una pantalla de más consumo que en las versiones OLED. El resultado en uso mixto real —navegación, ofimática, videoconferencias y edición ligera con el brillo al 50%— se sitúa entre las 10 y 12 horas reales. Son cifras fabulosas para un equipo Windows máxime con esta potencia y diagonal de trabajo.

El LG Gram vuelve a pasarse el juego en autonomía de un equipo Windows pese a su gran diagonal y tecnología de pantalla IPS: hasta 12 horas de uso en sesiones de trabajo reales

El cargador incluido en la caja es muy compacto para su potencia y permite recuperar el 50% de carga desde cero en aproximadamente unos 50 minutos, perfecto para una urgencia o descanso en el trabajo.

LG gram Pro Chocolate, la opinión y nota de Xataka

El gram Pro AI Chocolate cierra el argumento que la familia lleva años construyendo con la versión más completa que LG ha lanzado en el formato de 17 pulgadas. El Panther Lake da el salto de rendimiento que Lunar Lake prometía pero no terminaba de entregar en multinúcleo, la Arc B390 convierte al gram en el portátil ultraligero con mejor GPU integrada del mercado y el sistema de IA triple con gram chat On-Device es el argumento más diferenciador de la gama para quien trabaje con información que no puede salir del equipo. Con sus limitaciones actuales. Y manteniendo una autonomía prácticamente sin igual en esta diagonal y bajo Windows.

Lo que no ha cambiado es la configuración térmica conservadora que define a la familia: el gram prioriza el silencio y la autonomía sobre el rendimiento sostenido bajo cargas muy intensas. Para el uso al que está destinado no es una limitación real. Para quien necesite rendimiento sostenido en cargas muy exigentes durante periodos prolongados, hay portátiles más adecuados aunque ninguno de ellos pesa poco más de 1,5 kg en 17 pulgadas.

9,0 Diseño 9,5 Pantalla 8,7 Rendimiento 9,2 Teclado/trackpad 8,5 Software 8,7 Batería 9,2 A favor De nuevo increíble que por apenas 1,5 kg de peso podamos disfrutar de una pantalla de 17 pulgadas con este rendimiento

La autonomía supera las 12 horas en uso real. Otra maravilla bajo Windows

Avances en IA en local En contra El panel IPS queda por debajo de lo que ofrece un OLED y ademas sin tratamiento antirreflejos

La conectividad en 17 pulgadas siempre puede ser algo mejor especialmente para la carga por el lateral derecho



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