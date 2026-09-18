"Nos da para comprarnos un coche": la polémica de lo que ganan las gimnastas españolas por ser campeonas del mundo

Tras 35 años de sequía, la gimnasia rítmica española logró conquistar en agosto el máximo título mundial en Frankfurt. Las atletas españolas no se colgaban el oro al cuello desde 1991, un logro que se redobla por otras dos razones. Primero, supone un pase directo a los Juegos Olímpicos de 2028. Segundo, corona "una temporada extraordinaria" en la que el equipo español ganó varios oros en los Campeonatos de Europa de 2025 y 2026. Los resultados son impecables, pero dejan botando una pregunta: ¿Cuánto está dispuesto a pagar España por ellos?

Para las atletas, muy poco.

Saltó la polémica. La polémica por lo que invierte España en sus campeones olímpicos no es nueva. Tampoco lo que cobran las gimnastas de nuestro país, por muy lejos que lleguen o importantes que sean sus logros deportivos.

Ni lo uno ni otro ha impedido sin embargo que las declaraciones que dejó el miércoles en 'La Revuelta' Inés Bergua, capitana del equipo español de gimnasia rítmica, hayan escocido de forma especial. El motivo: la atleta ha recordado que lo que ella y sus colegas ganarán por el título mundial de Frankfurt es muy inferior a lo que reciben la mayoría de deportistas con logros similares.

Hay campeones del mundo y 💶campeones💶del💶mundo💶



Toda reivindicación nunca será suficiente #LaRevuelta pic.twitter.com/hlmUBfne38 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 16, 2026

"Nos da para un coche". El tema surgió después de que David Broncano preguntase a las gimnastas (Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Andrea Corral y Lucía Muñoz) por "dinero y patrimonio". Sin entrar en detalles ni dar cifra, la respuesta de las atletas fue tajante: "Nos da para comprarnos un coche cada una". Aunque Broncano intentó que fuesen más allá, las jóvenes recordaron que las becas son públicas y pueden consultarse, igual que la gratificación que recibirán por el título que conquistaron en agosto.

Fue entonces cuando Bergua adoptó un tono más crítico: "Por el oro que hemos conseguido, el año que viene tendremos una beca que es pública y todo el mundo puede ver; pero, aprovechando la ocasión, nos sigue pareciendo insuficiente para ser campeonas del mundo y todo lo que estamos consiguiendo".

La gimnasta tampoco aportó ninguna cifra, pero insistió en que lo que perciben es "muchísimo menos que cualquier otro campeón o campeona del mundo". En otro momento de la entrevista ella y sus colegas recordaron que entrenan entre siete y ocho horas al día. "A veces hasta que nos cierran el CAR", añadieron.

"18.000 siendo de las mejores". Bergua y sus compañeras no son las primeras que han denunciado la escasez de reconocimiento que reciben las gimnastas de élite. Antes que ella lo hizo Almudena Cid, quien llegó a participar en cuatro Juegos Olímpicos y destacar en lo más alto de su disciplina.

En 2023, durante una entrevista en Antena 3, recordó que solo tenía fisios y médicos a su disposición durante los torneos más relevantes y sus ingresos eran muy inferiores a los de otros deportistas de élite. "Mi beca siendo una de las ocho mejores del mundo era de 18.000 euros al año", reveló la exgimnasta vasca.

Las chicas de España de Gimnasia Rítmica creen insuficientes las Becas y Premios del Estado



💰 59.475€ / gimnasta · x3 Salario Medio España



❱❱ MUNDIAL · 50.075€

💶 40.000€ · Beca Team España - ADO [𝟭]

💶 7.475€ · ORO en All Around [𝟮]

💶 2.600€ · PLATA por Aparatos… — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) September 17, 2026

¿Cuánto vale un título mundial? El debate desatado en 'La Revuelta' se ha ampliado con un tuit publicado por Jaime Gómez (@Rincon-Deporte), experto en gestión deportiva, en el que se desgranan algunas cifras sobre la retribución de las gimnastas rítmicas. Según sus propios cálculos, ronda los 59.500 euro, lo que equivale a más del triple del salario mínimo interprofesional. La cifra parte en teoría de la suma de diferentes conceptos, como la Beca Team España-ADO.

La pregunta es obvia. ¿Es una cantidad adecuada o insuficiente, como denuncian las gimnastas? ¿Está a la altura de los resultados alcanzados por Bergua y sus compañeras? ¿Es más o menos de lo que está dispuesto a invertir España como sociedad para destacar en el panorama deportivo? ¿Es una cifra lo suficientemente atractiva como para captar y retener talento joven, sobre todo en disciplinas en las que los deportistas suelen retirarse antes de los 30 años?

Un debate como el Guadiana. No son preguntas nuevas. De hecho resurgen como el Guadiana cada vez que España afronta competiciones importantes y sus resultados no son los esperados. El ejemplo más reciente lo dejaron los JJOO de París, en 2024, cuando la delegación española volvió a fracasar en su intento de superar las 22 medallas que coronaron el palmarés de Barcelona 92.

"Cuando hablamos del medallero, hablemos de inversión. Si nos comparamos con países que sacan muchas más medallas que nosotros, hay que poner encima de la mesa el dinero que reciben y el que recibe España. Si hacemos el coeficiente resultados-inversión estamos por encima", insistió Alejandro Blanco, del COE, ahondando en un debate en el que a menudo se cuela otra derivada: las brechas entre disciplinas y lo que gana una gimnasta y un futbolista de Primera.

Imagen | Real Federación Española de Gimnasia (RFEG)

En Xataka | La gente se está tomando tan en serio Hyrox que ya hay ganadores de competiciones cagándose encima