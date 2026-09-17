Creíamos que la carrera de los robots humanoides era algo entre China y EEUU. En Europa hay siete empresas que ya los fabrican

Aunque aún hay muchas dudas sobre si los robots humanoides van a ser la revolución que nos prometen, pero si hay algo claro es que China es el país que está liderando esta categoría. En EEUU también hay empresas empujando esta categoría, como Figure, Tesla o 1X Robotics.

Igual que con la IA, la guerra se enfoca en China y EEUU, pero la realidad es que en Europa no suele estar en la conversación de los robots humanoides, pero la realidad es que en Europa hay siete compañías apostando por los humanoides.

Europe is different

Lo cuentan en Humanoids Daily. El mercado de los humanoides funciona de una forma muy distinta en Europa. Mientras que EEUU las empresas consiguen fondos en rondas de capital riesgo, en Europa el dinero y los primeros despliegues llegan de la mano de la industria. Los fabricantes europeos se están asociando con empresas como Schaeffler, BMW, Renault o Fincantieri, que además de inversores se convierten en clientes que prueban sus robots en fábricas reales.

El caso de Schaeffler resume bastante bien esta estrategia. Además de invertir en NEURA Robotics, les suministra muchos componentes y después compra los robots para usarlos en sus fábricas. Renault hace algo parecido con Wandercraft y Fincantieri con Generative Bionics. Es un modelo en el que un fabricante de coches, barcos o componentes es, a la vez, inversor, proveedor y cliente.

Quién es quién en la robótica europea

Europa no parte de cero en la carrera por los humanoides. Varias empresas llevan años desarrollando robots para entornos industriales, médicos o de logística, y ahora están trasladando ese conocimiento a la creación de humanoides. Estas son las siete compañías que están marcando el mapa europeo de la robótica humanoide.

Alemania: NEURA Robotics y Agile Robots

El 4NE1 de NEURA Robotics. Imagen: NEURA Robotics

NEURA Robotics fue fundada en 2019 en Alemania y se presenta como una "compañía global de IA física". Su humanoide más avanzado es el 4NE1 en su versión 3.5 y está pensado para tareas industriales de manipulación, transporte e interacción en entornos reales. También tienen una versión más pequeña llamada 4NE1 Mini, además de otros formatos como brazos robóticos, plataformas móviles y robots cuadrúpedos.

Este mismo verano la compañía anunció una ronda de financiación de hasta 1.400 millones de dólares en la que participaron Tether, Qualcomm, Amazon, NVIDIA, Bosch y Schaeffler. Pero no todo han sido éxitos, en julio su humanoide 4NE1 se "desmayó" en el escenario de Computex en Taipei. La compañía y Qualcomm defendieron que se trataba de una secuencia de caída segura, aunque la escena se convirtió rápidamente en uno de esos fails de ferias tecnológicas que se hacen virales. A pesar del traspiés, la empresa ha seguido con el plan de comercialización y ya permite reservar los 4NE1 un precio unitario de 98.000 euros.

Agile One. Imagen: Agile Robots

La segunda empresa alemana es Agile Robots, fundada en 2018 y enfocada en la automatización industrial. En su catálogo tienen varios brazos robóticos, plataformas móviles y, desde finales de 2025, también un robot humanoide, el Agile ONE. Su principal argumento es la destreza de sus manos robóticas, diseñadas para realizar tareas de manipulación fina

El modelo de Agile Robots se aleja bastante al de las startups de robótica que tenemos en mente. La compañía ya había instalado más de 20.000 soluciones robóticas en todo el mundo antes de presentar Agile ONE y contaba con una importante cartera de clientes industriales. Entre ellos está BMW, cuya relación con Agile se reforzó con la adquisición de idealworks, la filial de BMW dedicada a la automatización logística.

Suecia/Suiza: Hexagon Robotics

AEON. Imagen: Hexagon Robotics

Hexagon Robotics apuesta por un humanoide con una peculiaridad: en lugar de pies tiene ruedas. El AEON puede moverse deslizándose sobre las ruedas cuando es una superficie plana o dar pasos para superar obstáculos como escalones.

Hexagon Robotics es una división de Hexagon AB, una empresa de tecnología industrial enfocada a sensores y metrología. El AEON es una especie de extensión móvil de ese negocio y se dedica al mantenimiento de máquinas, inspección de piezas y captura de datos para gemelos digitales. Los AEON ya realizan tareas de producción en la planta de BMW en Leipzig y Schaeffler ha anunciado que planea desplegar al menos 1.000 unidades en sus fábricas.

Italia: Generative Bionics

Gene 01. Imagen: Generativa Bionics

La empresa nació en 2024 como una escisión del Instituto Italiano de Tecnología (IIT). A finales de 2025 reunió 70 millones de euros en una ronda de financiación inicial y en enero de 2026 presentaron su primer humanoide, el GENE.01. El punto destacado de este robot es que está recubierto por una "piel táctil", capaz de detectar el contacto y reaccionar ante él.

Generative Bionics tiene en marcha su primer proyecto junto con el constructor naval Fincantieri. El objetivo es que para finales de año prueben los humanoides en tareas de soldadura en el astillero de Sestri Poniente. De momento la empresa está en una fase más prematura y aún no han comenzado con la fabricación de unidades comerciales.

Francia: Wandercraft y UMA

Wandercraft Calvin 40. Imagen: Wandercraft

Llegamos a Francia, donde la empresa Wandercraft lleva más de una década fabricando de exoesqueletos robóticos completos, pensados para rehabilitación y movilidad de pacientes con problemas de parálisis. La empresa ha aprovechado sus avances en locomoción y equilibrio para crear el Calvin-40, un robot humanoide diseñado para entornos industriales y es capaz de mover hasta 40Kg de carga. Tiene una peculiaridad evidente: no tiene cabeza.

El Calvin-40 está fabricado en colaboración con Renault, que planea instalar 350 unidades en sus fábricas para 2027. La compañía asegura que ya cuenta con doce clientes más, entre los que está SAPA, un proveedor de componentes de automoción italiano.

Uma Northstar. Imagen: UNA

También en Francia está UMA, una startup fundada por Rémi Cadène, que fue responsable de Optimus en Tesla, además de figura clave de LeRobot en Hugging Face. En el equipo también hay exempleados de Google Brain y DeepMind. Esta empresa es la más joven de todas y su humanoide, el UMA Northstar fue anunciado hace apenas un par de meses y aún no han hecho pública su hoja de especificaciones.

UMA está buscando clientes y preparando sus primeros pilotos comerciales. Además, planea desarrollar un robot industrial con ruedas, cuyo prototipo quiere mostrar antes de que termine 2026.

Reino Unido: Humanoid

Hmnd 01 Alpha. Imagen: Humanoid

Humanoid se fundó en Reino Unido en 2024 y en poco tiempo ya ha conseguido llevar su robot a varias fábricas europeas. Su nombre es HMND 01 Alpha, un humanoide que existe en dos versiones: bípeda y con ruedas, siendo esta última la que plantea para su despliegue comercial.

Su estrategia encaja especialmente bien con ese modelo europeo de industria que comentábamos. Schaeffler ha acordado desplegar hasta 2.000 unidades, mientras que Humanoid ya ha realizado pruebas con Siemens, Bosch, Ford, SAP y el proveedor de automoción Martur Fompak. Bosch participa además en la fabricación de los robots para el mercado europeo. Es decir, aquí la startup no solo busca financiación: está construyendo una red de socios industriales que también son clientes, proveedores y campo de pruebas.

En Xataka | Se están vendiendo más robots humanoides que nunca y todas las empresas beneficiándose de ello son Chinas