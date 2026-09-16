"No quiero que Anthropic domine la AGI": un ingeniero de DeepSeek avisa en plena confrontación de EEUU y China

El próximo 24 de septiembre Donald Trump y Xi Jinping se reunirán por segunda vez este año. Este encuentro tendrá lugar en la Casa Blanca (Washington), y llega en un momento crucial en el que ambos presidentes persiguen limar asperezas en los asuntos en los que las posiciones de EEUU y China están muy alejadas. Reuters y Financial Times han confirmado que hablarán acerca de los aranceles, los minerales críticos, Taiwán, la guerra de Irán o Ucrania, entre otros asuntos.

No obstante, la coyuntura actual delata un tema muy importante que con toda seguridad van a abordar: el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Las dos mayores potencias del planeta están compitiendo por liderar este sector estratégico, y lo están haciendo desde dos posiciones radicalmente opuestas. Las empresas estadounidenses, con OpenAI y Anthropic a la cabeza, están dedicando muchos recursos a la frontera de esta tecnología con el propósito de liderar el desarrollo de los modelos de vanguardia propietarios.

Y los laboratorios chinos, como DeepSeek; Moonshot AI, el creador de Kimi; Alibaba, con la familia de modelos Qwen; o Z.ai, con GLM, defienden una estrategia muy diferente. Muchos de sus modelos son de pesos abiertos, lo que permite a los investigadores, las empresas y los desarrolladores adaptarlos a sus necesidades con flexibilidad. Precisamente un ingeniero de DeepSeek acaba de poner sobre la mesa cuál es el auténtico corazón de la estrategia de China en IA frente a EEUU.

El pulso por el dominio de la IA

Liu Shengyu, un ingeniero chino especializado en IA, ha participado en el desarrollo de los modelos V4.1 de DeepSeek. Sus declaraciones son importantes no solo porque es uno de los artífices de una de las IA más avanzadas de China; también lo son debido a que identifican cuál es la mayor preocupación de los desarrolladores chinos de IA, y, por extensión, del Gobierno chino, en un escenario en el que los laboratorios estadounidenses están abanderando una iniciativa que persigue frenar el avance de la IA.

Shengyu asegura que no confía en que Anthropic y OpenAI vayan a permitir que la IA de frontera sea abierta y asequible

Shengyu asegura que no confía en que Anthropic y OpenAI vayan a permitir que la IA de frontera sea abierta y asequible. DeepSeek y otros laboratorios chinos apuestan por los modelos de código abierto, lo que refuerza el plan de China que persigue tener las IA más baratas, personalizables y accesibles con el propósito de ser las más desplegadas, y, así, debilitar a sus competidores estadounidenses desde un punto de vista económico.

No obstante, hay un matiz importante que merece la pena que no pasemos por alto: que un modelo tenga pesos abiertos no implica necesariamente que su código fuente esté completamente abierto. Actualmente hay modelos abiertos de origen estadounidense, pero el ecosistema de los modelos de pesos abiertos hoy lo controla China debido a que es su principal motor de crecimiento. Sea como sea, Liu Shengyu ha hecho otra declaración muy importante.

"Ante todo no quiero que Anthropic domine la IA más avanzada, la AGI (Artificial General Intelligence o inteligencia artificial general)", ha expresado Shengyu. Dario Amodei, el máximo responsable de Anthropic, ha abordado su preocupación por el desarrollo de los modelos chinos en algunos de sus artículos, y es evidente que sus críticas no están siendo bien recibidas por sus competidores chinos. En cualquier caso, China no aspira a ganar esta guerra regalando la IA.

A priori la gratuidad o la apertura de algunos modelos puede parecer una estrategia poco rentable, pero a medio plazo no lo será. Lo que las empresas chinas que desarrollan modelos de IA están consiguiendo es crear un ecosistema alrededor de sus propuestas y desencadenar una dependencia tecnológica que presumiblemente las colocará en el futuro en una posición de fortaleza frente a sus competidores estadounidenses. El modelo de negocio de China es muy diferente al de EEUU, es cierto, pero no por ello deja de ser un modelo de negocio.

Imagen | NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek

Más información | SCMP

En Xataka | China tiene un plan para ganar a EEUU la guerra de la IA. Y DeepSeek es su campeón