Todo lo que necesitas para crear tu tienda online, concentrado en un solo lugar y por 5,99 euros al mes: así es Hostinger Ecommerce

Tener una tienda online abre tu negocio a un público enorme, pero crearla desde cero puede ser algo complicado si no tienes conocimientos de código o programación. Una de las alternativas más sencillas que podemos elegir para tener nuestra tienda en Internet nos la ofrece Hostinger Ecommerce con un servicio que parte desde los 5,99 euros al mes y que destaca por estar diseñado para hacerlo todo de forma sencilla. Te contamos más a continuación.

Una forma muy sencilla (y económica) de tener una tienda online

Este servicio de Hostinger está pensado especialmente para pequeños negocios o personas que buscan vender en Internet de forma sencilla. La idea es, como ya hemos adelantado más arriba, poder tener un rincón en Internet donde vender tus productos sin necesidad de saber programar o de buscar a alguien que sí sepa.

Una de las cosas que más destaca de este servicio son sus herramientas de inteligencia artificial. Con estas, tendremos un asistente que nos ayudará en todo tipo de tareas: desde la configuración inicial de la tienda online hasta generar las fichas de producto y su descripción. Todo sumado a otras herramientas para optimizar el contenido para motores de búsqueda.

Otro punto muy interesante de esta plataforma es que no tiene ningún tipo de comisión propia (eso no incluye tarifas sobre pasarelas de pago). Eliminar de la ecuación este tipo de comisiones hace que los márgenes sean mayores, algo muy importante en los negocios o tiendas pequeñas. Además, cuenta con un panel centralizado que nos permitirá gestionar, desde un mismo sitio, información como clientes, pedidos, impuestos o diferentes analíticas.

Su precio parte de los 5,99 euros al mes, lo que también permite pagar el servicio cómodamente sin necesidad de hacer un desembolso importante de primeras. Todo sin olvidar que Hostinger tiene una garantía de reembolso de 30 días, período más que suficiente para probar cómo funciona el servicio y, si no nos convence, solicitar la devolución del dinero.

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Imágenes | Hostinger

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