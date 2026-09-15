Hay una línea roja para muchos empleados en España: uno de cada tres se iría de su empresa si le quitan días de teletrabajo

Hace poco más de siete años, muchos empleados solo podían soñar con trabajar desde casa. Sus empresas ni siquiera contemplaban la posibilidad de ofrecer esa opción a sus empleados. Sin embargo, en la actualidad el teletrabajo ha dejado de ser una utopía para convertirse en una herramienta de negociación en los contratos de trabajo y en una fórmula muy eficaz para retener al mejor talento.

Sin embargo, todavía hay muchas empresas dispuestas a volver a 2019 y reducir (o eliminar) el número de días de teletrabajo. Un reciente estudio elaborado por InfoJobs con motivo del Dia Internacional del Teletrabajo, ha revelado que uno de cada tres empleados dejaría su actual empleo si les tocan los días de teletrabajo.

El aviso está sobre la mesa. La VI Radiografía del Teletrabajo en España de InfoJobs ha preguntado a más de 4.000 trabajadores sobre su situación con el trabajo remoto. Sus respuestas han dibujado una línea roja para las empresas. El 35% de quienes teletrabajan buscaría otro empleo si su empresa les exige más días de presencialidad en la oficina. Si el cambio fuera radical, con vuelta total al modelo 100% presencial, el porcentaje de dimisiones subiría hasta el 39%.

Sin embargo, no todos los empleados reaccionaron de la misma forma ante ese supuesto. Otro 25% se quedaría, pero como contrapartida pediría un aumento salarial a cambio. Solo el 13% de los empleados encuestados aceptarían el cambio sin rechistar (y sin aumento de sueldo), bajando desde el 17% que se registró en la pasada edición del estudio, indicando que con el cambio su motivación se vería afectada.

Las empresas saben lo que se juegan. Con ese escenario bien delimitado por los datos, las empresas saben muy bien lo que está en juego, por lo que solo el 1% de las empresas españolas planea eliminarlo el próximo año, aunque el 3% reconoce que está en sus planes reducir el número de días de teletrabajo. Sin embargo, el 75% de ellas mantendrá las condiciones tal cual están al menos durante un año más.

Aunque hablamos de teletrabajo en términos generales, en realidad el modelo más habitual en las empresas españolas es el híbrido, combinando días de trabajo en la oficina con días de teletrabajo. Según los datos de InfoJobs, este modelo de jornada híbrida ha sido la elección del 39% de las empresas consultadas, frente al 35% que lo aplicaban en 2025, mientras que el remoto puro sigue estancado en el 11%.

El sector tecnológico marca el paso. Si hay un sector en el que tradicionalmente se han dado más tensiones entre el teletrabajo y el modelo presencial sin duda ha sido el tecnológico. Su cuota de trabajo en remoto llega al 60% de los ocupados. Eso no ha sido obstáculo para que las grandes tecnológicas como Microsoft, tradicionalmente muy partidaria del trabajo remoto, hayan dado un volantazo en su estrategia anunciando que sus empleados volverán a la oficina tres días por semana.

En España el ejemplo más visible es Ubisoft en Barcelona. La empresa impuso la vuelta obligatoria a la oficina cinco días a la semana, tras años de recortes progresivos al teletrabajo. La plantilla respondió con huelgas indefinidas y fuentes sindicales lo interpretan como una medida de presión de la empresa para empeorar las condiciones laborales y considerarlos "despidos encubiertos y parte de la campaña de reducción de costes que Ubisoft está implementando".

El teletrabajo 100% no es unánime. Un 44% de los trabajadores consultados por InfoJobs consideran que trabajando desde casa rinde mejor ya que le permite mejorar su concentración y reducir las distracciones, frente al 26% que prefiere la oficina para esa tarea. Es el único terreno donde el teletrabajo gana por goleada. En todos los demás parámetros, la oficina sale mejor parada.

Al preguntar sobre las tareas en equipo, el 59% asegura desarrollarlas mejor desde la oficina, al igual que las reuniones (51%), resolver imprevistos (47%) y tomar decisiones importantes (39%).

España sigue por detrás de Europa. Aunque las empresas en España han adoptado el teletrabajo, lo han hecho en menor medida que en el resto de Europa. Según confirma el INE, el 7,9% de los ocupados trabajó desde casa más de la mitad de sus jornadas en 2025, una décima más que el año anterior. Sumando a quienes lo hacen de forma ocasional, la cifra roza los 3,5 millones de personas.

Ese ritmo de adopción sigue por debajo de la media europea, que según datos de Eurostat publicados por Euronews, se sitúa en el 8,8%. Países como Finlandia tienen un 20,5% de teletrabajo, e Irlanda registra un 19,2% de su población activa. El teletrabajo español ya no crece como en plena pandemia. Pero tampoco retrocede. Ese delicado equilibrio depende, hoy por hoy, del condicionante de los empleados a la flexibilidad que aporta el trabajo remoto: si no se les ofrece una opción de teletrabajo, se buscarán otro empleo.

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