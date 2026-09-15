Stephen Garland, profesor de ciencias del deporte, sobre el slow jogging: “Que una rutina de ejercicio sea fácil no significa que sea ineficaz”

A veces, cuando nos proponemos subirnos al saludable carro del ejercicio físico, no sabemos por dónde empezar. Puede que no nos apetezca apuntarnos a un gimnasio y que salir a correr nos dé demasiado vértigo. Quizás sintamos que los paseos se nos quedan demasiado cortos. Antes de responder a esto, vale la pena recordar que pasear siempre será infinitamente mejor que no hacer nada. De todos modos, si queremos subir un pelín la intensidad, sin olvidarnos de que somos principiantes, cada vez más expertos recomiendan que probemos con el slow jogging. O, dicho en español, correr lento.

Correr lento también es beneficioso. El slow jogging se ha convertido poco a poco en una tendencia en redes sociales, pero en realidad tiene un origen científico. Fue propuesto por primera vez por el investigador especialista en ejercicio físico Hiroaki Tanaka, quien originalmente lo bautizó como correr a ritmo de “niko-niko” o, lo que es lo mismo, a ritmo de “sonrisa”. Lo llamó así, básicamente, porque la mejor forma de medir el ritmo a la hora de correr lento es que debemos ser capaces de poder mantener una conversación. Y también sonreír, por supuesto. Esto puede parecernos poco demandante, pero supone muchos beneficios.

Lo que dice la ciencia. Según ha explicado en The Conversation el profesor de fisiología del deporte de la Universidad de Malmo Stephen Garland, de momento hay poca investigación específica sobre el slow jogging, pero sí hay investigaciones muy sólidas sobre los beneficios de las actividades aeróbicas de baja y moderada intensidad. Estas aportan ventajas tanto para la salud física como mental y, por supuesto, también para la forma física.

Esto se debe a que correr lento supone un estímulo significativo para el sistema cardiovascular, con todos los beneficios que esto lleva asociado.

Lo importante es empezar. Son muchísimos los estudios que demuestran que los mayores beneficios para la salud son los que surgen cuando se pasa del sedentarismo completo a hacer algo de ejercicio. Aquí, el slow jogging puede ser un gran aliado.

Principiantes y veteranos. Correr lento puede ser muy beneficioso para quienes quieren arrancar con el ejercicio físico sin tener que apuntarse a un gimnasio. Al ser sencillo, es una rutina que pueden mantener en el tiempo, ya que es menos probable que se rindan por el cansancio extremo del primer día. Sin embargo, como bien recuerda Garland, que sea fácil no significa que sea ineficaz. De hecho, es una buena forma de que los principiantes puedan alcanzar los 150-300 minutos semanales de ejercicio físico que recomienda la OMS.

Ahora bien, por si eso no fuese suficiente, también puede ser beneficioso para personas que están mucho más familiarizadas con el deporte. Concretamente, los atletas de resistencia pueden practicar de este modo lo que se conoce como ritmo de zona 2, un ritmo de carrera que eleva el ritmo cardíaco lo suficiente para desarrollar un mejor base aeróbica sin necesidad de hacer un gran esfuerzo.

Beneficios a nivel mental. El slow jogging también puede tener muchos beneficios para la salud mental, pero no solo porque el ejercicio en sí nos ayuda a liberar endorfinas. También porque es un ejercicio que permite socializar fácilmente. Podemos correr lento mientras mantenemos una conversación con otras personas. Con nuestros ritmos de vida, que a veces nos impiden tener tiempo para interaccionar con otras personas fuera del trabajo o el núcleo familiar, este tipo de actividades pueden ser una buena forma de socializar a la vez que invertimos minutos en hacer algo beneficioso para nosotros. No es raro que tantas personas se estén uniendo a esta tendencia. Si te da pereza empezar con el ejercicio, vale la pena probar con ella.

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