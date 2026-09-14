Mejores móviles baratos 2026: cuál comprar y 7 modelos recomendados por menos de 170 euros

Hay mucha gente que no busca tener el teléfono más potente del mercado. Tan solo lo quieren para mandar WhatsApp o para entrar en alguna red social como Instagram o Facebook. En este caso, ni siquiera buscan un móvil con buena relación calidad-precio. Solo buscan un móvil barato. Y aunque el mercado está repleto de opciones económicas, nuestra opción preferida para el que busque un teléfono barato es el REDMI Note 15.

Este teléfono es perfecto para aquellos que busquen no gastarse demasiado dinero y un dispositivo que les dure muchos años. Un aspecto muy destacado de este modelo es que cuenta con 8 GB de RAM, una cifra que no es fácil de encontrar en móviles de este precio. Además, si combinamos esto con su procesador, el MediaTek Helio G100-Ultra, es capaz de ofrecer un rendimiento fantástico en prácticamente cualquier uso. Algo perfecto para exprimir los 120 Hz que es capaz de alcanzar su pantalla de 6,77 pulgadas con resolución FHD+.

Los 6.000 mAh de batería también son otro argumento importante, ya que nos permitirán estar despegados del cargador incluso durante varios días. E incluso es capaz de ofrecer una cámara principal de 108 MP, con la que poder hacer unas fotos bastante apañadas teniendo en cuenta lo que pagaremos por el teléfono.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde Xiaomi Poco M7 Si consumes mucho contenido multimedia, juegas y buscas que el teléfono te aguante más de un día de uso muy intensivo sin pasar por el cargador. Su enorme panel de 6.9 pulgadas con una fluidez espectacular de 144Hz y su batería de 7000 mAh. Es un teléfono bastante pesado. 169,90€ Motorola Moto G06 Power Si quieres una experiencia de software limpia y sin bloatware. La ausencia de bloatware y su batería. La velocidad de carga es de tan solo 10W. 148,99€ Redmi Note 15 Si buscas un teléfono con un buen diseño y una de las mejores cámaras de su rango de precio. La cámara principal de 108 MP. HyperOS 2 viene con bastante bloatware de fábrica. 165,10€ XIAOMI POCO C85 Si priorizas tener una pantalla de gran tamaño y una buena batería. Su pantalla de 6,9 pulgadas es ideal para los que necesiten una pantalla grande. Su procesador no es el más potente de la lista. 149,90€ ZTE Blade A76 Si buscas un teléfono con un precio lo más ajustado posible. Un precio muy atractivo. Los 4 GB de RAM pueden pasarle factura. 111,11€ vivo Y19s Si buscas un teléfono con resistencia a polvo y salpicaduras con un altavoz potente. Un diseño muy bonito, con certificación IP64 y un volumen potente. No es un teléfono con el que poder jugar. 135,14€ XIAOMI Redmi 15C Si buscas un móvil básico con una gran capacidad de almacenamiento. Los 256 GB de almacenamiento que ofrece. Su sistema de cámaras es muy simple. 122,39€

Por qué destacan

Si estás pensando en comprar un móvil barato, debes ser consciente de que hay que hacer sacrificios. No podemos esperar tener el rendimiento que ofrecen los mejores móviles. Por eso es imprescindible conocer las limitaciones a las que se deben enfrentar este tipo de dispositivos. A continuación, te hablamos un poco de lo que debes tener en cuenta para acertar con tu elección.

Procesador (SoC). El procesador siempre es la pieza de hardware que marcará el rendimiento que el teléfono es capaz de ofrecer. Lógicamente, no podemos esperar el rendimiento de un iPhone 17 o de un Samsung Galaxy S26. Lo fundamental aquí es optar por dos vías diferentes. La primera consiste en apostar por los modelos más recientes, que garanticen las últimas innovaciones y compatibilidad con redes 5G. La segunda pasa por apostar por modelos con procesadores más potentes pero más antiguos, lo que puede implicar hacer sacrificios como tener una conectividad 4G.

Memoria RAM. Los teléfonos de gama baja parten de los 4 GB, aunque el mínimo ideal debería ser apostar por modelos con 6 GB. No obstante, si no nos preocupa optar por teléfonos con cierto tiempo a sus espaldas, es relativamente fácil llegar a encontrar incluso modelos con 8 GB. Esta es la cifra ideal para nosotros, ya que no solo permitirá tener un rendimiento mucho mejor, sino también porque el teléfono tendrá una vida útil mayor.

Pantalla. La pantalla suele ser una de esas características donde los fabricantes hacen sacrificios en este rango de precios. Aunque hay modelos que optan por resoluciones HD, nuestra recomendación es intentar buscar aquellos que ofrezcan FHD (1920 x 1080 píxeles) como mínimo. Además, si se quiere una experiencia más fluida, es recomendable que la pantalla sea capaz de alcanzar los 90 Hz, algo bastante común incluso en los teléfonos más baratos.

Cámaras. La característica donde más concesiones suelen hacer los fabricantes de teléfonos baratos suele ser en su sistema fotográfico. Los sensores de este tipo de móviles presentan una calidad muy inferior a la de los teléfonos de gama alta. Por tanto, hay que ser conscientes de que no son la mejor opción para aquellos que quieren estar publicando fotos continuamente en redes sociales.

En este caso, si queremos buscar una buena opción, es importante echar un vistazo tanto a los MP como a los sensores que incluyen. Es recomendable optar por modelos que ofrezcan un gran angular, ya que aportará una mayor versatilidad a la fotografía. En este caso, es bastante común que, para "engordar" las características, se incluya una tercera cámara "macro". Este tipo de lentes aporta poco valor, por lo que es importante tenerlo en cuenta antes de decantarnos por un teléfono más caro, cuyo factor diferencial con respecto a otro modelo sea este tipo de sensor.

Batería. Tener una buena autonomía es uno de los factores más determinantes que se buscan en un teléfono barato. La mayoría de móviles parten de los 5.000 mAh, aunque también es posible encontrar modelos que superan holgadamente esta cifra. Cuanto mayor sea la cifra, mejor, sobre todo porque los usuarios que buscan este tipo de teléfonos quieren disfrutar de la comodidad de no tener que cargar el teléfono cada día.

Además, también conviene que el dispositivo cuente con un sistema de carga rápida. De este modo, se podrá tener el teléfono cargado en el menor tiempo posible, mejorando considerablemente la experiencia. Lo más habitual es encontrar modelos que ofrecen 33 W de carga rápida, aunque hay algunos que superan esta cifra.

Software. En teléfonos con una potencia más justa, es fundamental que la capa de software sea lo más limpia posible. La presencia del bloatware puede acabar pasando factura al rendimiento, por lo que la mejor opción es intentar buscar dispositivos con una capa de personalización lo más limpia posible.

Otras opciones a considerar

Motorola Moto G06 Power. Este teléfono de Motorola destaca sobre todo por ofrecer una experiencia prácticamente libre de bloatware. La capa de la compañía es prácticamente igual que Android Puro, por lo que la experiencia será más fluida que la que ofrecen otros fabricantes. A eso hay que sumar que tiene una batería enorme de 7.000 mAh, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Xiaomi Poco M7. Es el teléfono ideal para el que busque una pantalla grande y fluida, gracias a los 144 Hz. El Snapdragon 685 es uno de los procesadores más potentes de los que aparecen en la lista, por lo que su rendimiento será fantástico. Además, a eso hay que sumar su fantástica batería de 7.000 mAh con carga rápida de 33 W y carga reversible de 18 W, lo que nos permitirá cargar accesorios como auriculares inalámbricos.

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Xiaomi Poco C85. Este teléfono es una alternativa fantástica para aquellos que necesiten una pantalla grande con un presupuesto ajustado. Además, incluye una tecnología antihumedad para que podamos pulsarla sin problemas incluso si llueve. También ofrece una batería bastante generosa (6.000 mAh) con carga rápida de 33 W. Además, incluye 6 GB de RAM junto al procesador MediaTek Helio G81-Ultra.

ZTE Blade A76. Esta opción de ZTE es perfecta para el que busque la opción más económica de la lista. Es un teléfono bastante equilibrado, con una pantalla de 6,75" con resolución HD y 90 Hz, además de un procesador octa-core con 128 GB de almacenamiento. Su punto más débil es su memoria, ya que tan solo cuenta con 4 GB de RAM.

Vivo Y19s. El gran atractivo de este modelo de Vivo es su resistencia al polvo y a las salpicaduras, gracias a la certificación IP64. Además, es un teléfono bastante bonito a nivel estético. Pero el gran punto diferencial reside en su sonido, ya que incorpora un altavoz estéreo con un amplificador de volumen del 300%. Y por si fuera poco, cuenta con una carga rápida de 44 W.

REDMI 15C. Por último, tenemos otra alternativa económica para el que busque pantalla y almacenamiento. Este modelo de Xiaomi apuesta por un panel de 6,9 pulgadas a 120 Hz, además de 256 GB de espacio. Su batería también es generosa (6.000 mAh) y con carga rápida de hasta 33 W. Además, incluye jack de 3.5 mm para enchufar nuestros auriculares por cable.

Configuraciones y extras

Los móviles baratos, al igual que otros que requieren una mayor inversión, también presentan algunos aspectos que, si bien no son tan determinantes, juegan su papel en la experiencia final. A continuación, vamos a hablar de algunos que se deben tener presentes al buscar un nuevo móvil.

Almacenamiento. Por regla general, este tipo de teléfonos suele apostar por configuraciones de almacenamiento de 128 GB. Teniendo en cuenta que no se trata de móviles pensados para hacer muchas fotografías o grabar vídeos, es una capacidad que a priori debería ser suficiente. No obstante, si el presupuesto nos lo permite, lo mejor es optar por 256 GB para estar más tranquilos.

Materiales de construcción. Muchos fabricantes recortan en la calidad de materiales para así ser capaces de ofrecer un mejor hardware interno, o simplemente para ofrecer un precio más bajo. Lo normal es encontrarnos con dispositivos fabricados en plástico.

Accesorios. Como suele ocurrir con el resto de móviles, es indispensable comprar los accesorios básicos para poder protegerlos. La funda y el cristal templado son compañeros inseparables en cualquier dispositivo. Y cada vez es más común que los fabricantes prescindan de los cargadores en este rango de precio.

Preguntas frecuentes

¿Qué especificaciones mínimas debería exigir por este precio?

Para garantizar que el teléfono no se quede obsoleto ni vaya lento al poco tiempo, busca como mínimo:

Memoria RAM: Al menos 6 GB (o 4 GB como mínimo absoluto si tu uso es muy básico).

Al menos 6 GB (o 4 GB como mínimo absoluto si tu uso es muy básico). Almacenamiento: Mínimo 128 GB para no tener problemas de espacio con fotos, vídeos y apps como WhatsApp.

Mínimo 128 GB para no tener problemas de espacio con fotos, vídeos y apps como WhatsApp. Pantalla: Tasa de refresco de 90 Hz o 120 Hz para una experiencia fluida al navegar.

Tasa de refresco de 90 Hz o 120 Hz para una experiencia fluida al navegar. Batería: Capacidad mínima de 5000 mAh.

¿Hacen buenas fotos los móviles de menos de 180 euros?

Consiguen resultados decentes únicamente en condiciones óptimas:

Con luz natural y de día, la cámara principal suele capturar fotos nítidas y listas para redes sociales.

De noche o en interiores oscuros, la calidad cae drásticamente (aparece ruido y falta de nitidez).

Los sensores secundarios (macro o profundidad de 2 MP) suelen ser testimoniales; prioriza siempre la calidad de la lente principal frente al número de cámaras traseras.

¿Sirven para jugar a videojuegos?

Sí, pero con limitaciones evidentes:

Títulos ligeros y casuales (Candy Crush, Brawl Stars, Clash Royale) funcionan sin problema.

Juegos pesados o en 3D exigentes (Genshin Impact, Call of Duty: Warzone) requerirán ajustar los gráficos al mínimo y pueden presentar tirones. Para jugar a alto nivel, este rango de precio se queda corto.

¿Merece la pena priorizar el 5G en este presupuesto?

Normalmente no. En terminales por debajo de 180 €, incluir conectividad 5G suele obligar al fabricante a recortar en pantalla, cámaras o calidad de materiales. Salvo que la cobertura 5G sea imprescindible para tu día a día, suele ser mejor comprar un modelo 4G con mejor pantalla (AMOLED) y más memoria.

¿Qué autonomía y velocidad de carga ofrecen?

La batería es uno de sus puntos más fuertes:

La mayoría cuenta con entre 5000 mAh y 6000 mAh, lo que se traduce fácilmente en día y medio o dos días de uso normal.

La velocidad de carga suele situarse entre los 18 W y los 33 W (tardando entre 1 y 2 horas en una carga completa). Evita los modelos que aún incluyan carga lenta estándar de 10 W.

¿Cuánto tiempo de vida útil puedo esperar?

Con un uso razonable, un móvil de esta categoría ofrece un rendimiento estable durante 2 a 3 años. Pasado ese tiempo, las actualizaciones de Android se reducen y la degradación de la batería o el peso de las nuevas versiones de las apps comenzarán a notarse en la fluidez general.

Recomendación final

Como hemos podido ver, hay cierta variedad de modelos en este rango de precio. Sin embargo, si tuviéramos que quedarnos con uno, sería con el REDMI Note 15. El teléfono de Xiaomi ofrece una pantalla de mucho nivel, ya que monta un panel AMOLED con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

Otro aspecto en el que destaca es por su potencia. Aunque el MediaTek Helio G100-Ultra prescinde del módulo 5G, gracias a la combinación con los 8 GB de RAM, ofrece un rendimiento capaz de poder mover todas las aplicaciones básicas del día a día. También incluye una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 33 W, por lo que ofrece un buen nivel de autonomía.

Pero si por algo destaca con respecto a otros teléfonos de la lista es por su apartado fotográfico. Gracias al sensor principal de 108 MP, se trata fácilmente del móvil con mejor cámara en su rango de precio. Por tanto, es la opción perfecta para el que busca equilibrio en todos sus puntos.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Xiaomi, Realme, Motorola, Vivo, Goutham Binuraj en Unsplash

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