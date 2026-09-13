¿Elijo los AirPods 4 o me espero a los AirPods 5? Los ponemos frente a frente para ver cuáles merecen la pena

Apple ha presentado un buen surtido de dispositivos durante su último evento, y pese a que las miradas estaban puestas, sobre todo, en los iPhone 18 Pro y Pro Max, así como en el iPhone Duo, los de Cupertino también han anunciado cómo es la nueva generación de sus auriculares. Por ello, vamos a ver si merece la pena dar el salto a los AirPods 5 o en cambio quedarnos en los AirPods 4.

Las diferencias entre los AirPods 4 y AirPods 5

Apple repite el lanzamiento de dos versiones, pero...

Si recordamos, los AirPods 4 llegaron con dos versiones muy diferenciadas, ya que los auriculares más baratos carecían de cancelación activa de ruido mientras que los más caros contaban con esta tecnología. La diferencia de precio entre ambas versiones era de 50 euros.

En cambio, los AirPods 5 también estarán disponibles en dos versiones, pero si ambas cuentan con cancelación de ruido... ¿qué es lo que cambia? En este caso, los auriculares más baratos no son compatibles con carga inalámbrica, mientras que los más caros sí. Además, la autonomía, y otras características, varía dependiendo del modelo, aunque de esto hablaremos más adelante. La diferencia de precio en este caso es de 20 euros.

Como apunte, decir que la carga inalámbrica estaba presente en las dos versiones de los AirPods 4, por lo que es una característica que Apple ha eliminado para la nueva generación para que la diferencia entre ambas versiones sea mayor.

En cualquier caso, los estuches de todos estos auriculares se pueden recargar a través de sus puertos USB-C, por lo que la carga inalámbrica es un añadido.

Lo que cambia a nivel externo

El diseño no varía entre generaciones, por lo que hablamos de cuatro auriculares (contando con todas las versiones) prácticamente iguales. No obstante, los AirPods 5 con carga inalámbrica, que son los más caros, reciben una función hasta ahora presente en los AirPods Pro: el sensor de deslizamiento que sirve para aumentar o disminuir el volumen. Esta versión también incorpora un altavoz en el estuche de carga con función de Buscar.

Más allá de estas dos características, los auriculares son idénticos en formato, tamaño y peso.

Mejor integración con Siri

Apple se ha quedado atrás con las funciones de Apple Intelligence, así como con las de Siri. Esto parece cambiar con la llegada de los AirPods 5, y otros dispositivos, ya que los nuevos auriculares se integrarán mejor con ellos ofreciendo acceso al manos libres con 'Oye Siri'. También recibirán la función de traducción en tiempo real, aunque en España no la veremos hasta el año que viene.

La autonomía teórica crece

La autonomía también varía en esta nueva generación, ofreciendo cifras teóricas más atractivas de cara a reproducir música o audio de forma ininterrumpida. Para que podamos verlo todo de forma más clara, vamos a repasar la autonomía teórica tanto de los auriculares como del estuche de carga en sus cuatro versiones dependiendo de si tienen o no cancelación de ruido (ANC) o de si tienen o no carga inalámbrica:

AirPods 4 (sin ANC) , hasta cinco horas o hasta 30 horas con el estuche de carga.

, hasta cinco horas o hasta 30 horas con el estuche de carga. AirPods 4 (con ANC) , hasta cuatro horas o hasta 20 horas con el estuche de carga.

, hasta cuatro horas o hasta 20 horas con el estuche de carga. AirPods 5 (sin carga inalámbrica) , hasta cuatro horas o hasta 20 horas con el estuche de carga.

, hasta cuatro horas o hasta 20 horas con el estuche de carga. AirPods 5 (con carga inalámbrica), hasta cinco horas o hasta 22 horas con el estuche de carga.

Los AirPods 4 (sin ANC) tienen una autonomía mayor que la de los AirPods 5 (sin carga inalámbrica) porque, al no tener cancelación activa de ruido, no consumen tanta batería.

De esta forma tenemos que los AirPods 5 más básicos ofrecen la misma batería que los AirPods 4 más completos. Pero los AirPods 5 más completos ofrecen más batería que cualquier otro modelo o versión.

¿Cuánto cuestan los AirPods?

Llegados a este punto, vamos a repasar cuáles son los precios actuales de cada una de las versiones de los AirPods 4 y AirPods 5, porque esto puede ser decisivo a la hora de elegir alguno de estos auriculares.

Los AirPods 4 (sin ANC) ahora mismo tienen un precio de 129 euros, mientras que los AirPods 4 (con ANC) tienen un precio de 159 euros.

Los AirPods 5 (sin carga inalámbrica) se lanzarán el próximo 18 de septiembre a un precio de 149 euros, mientras que los AirPods 5 (con carga inalámbrica) tendrán un precio de 169 euros.

¿Qué AirPods elegir?

Por qué elegir los AirPods 4

Los AirPods 4 siguen siendo una buena opción de compra, pero hay que aclarar varias cosas:

Si quieres los auriculares más baratos , esos son los AirPods 4 (sin ANC).

, esos son los AirPods 4 (sin ANC). Al llevar un año en el mercado, pueden bajar más de precio, sobre todo en los próximos meses de cara al Black Friday.

Los AirPods 4 (con ANC) ahora mismo cuestan 10 euros más de lo que costarán los AirPods 5 (sin carga inalámbrica), y son prácticamente idénticos, y 10 menos de lo que costarán los AirPods 5 (con carga inalámbrica). Su compra no está muy justificada salvo que bajen bastante de precio.

Por qué elegir los AirPods 5

Los AirPods 5 llegarán a las tiendas con precios bastante competitivos, sobre todo teniendo en cuenta el precio actual de la generación anterior. Esto es lo más destacable:

Los AirPods 5 (sin carga inalámbrica) son prácticamente idénticos a los AirPods 4 (con ANC), salvo por el estuche que no dispone de carga inalámbrica. Además, costarán 10 euros menos de lo que cuestan ahora mismo dichos AirPods 4.

a los AirPods 4 (con ANC), salvo por el estuche que no dispone de carga inalámbrica. Además, costarán 10 euros menos de lo que cuestan ahora mismo dichos AirPods 4. Los AirPods 5 (con carga inalámbrica) añaden más autonomía teórica y funciones como la del sensor de desplazamiento o la traducción en tiempo real, aunque esta última estará disponible en España el año que viene.

y funciones como la del sensor de desplazamiento o la traducción en tiempo real, aunque esta última estará disponible en España el año que viene. Las dos versiones de los AirPods 5 tienen una mejor relación calidad-precio que la de los AirPods 4, también en sus dos versiones.

Por la diferencia de precio entre las dos versiones de los AirPods 5, la versión con carga inalámbrica es bastante más completa.

Ficha técnica de los AirPods 4 y AirPods 5

AirPods 4 AirPods 4 (ANC) AirPods 5 AirPods 5 (estuche de carga inalámbrica) procesador H2 H2 H2 H2 dimensiones AirPods Alto: 3,02 cm Ancho: 1,83 cm Grosor: 1,81 cm Peso: 4,3 g Alto: 3,02 cm Ancho: 1,83 cm Grosor: 1,81 cm Peso: 4,3 g Alto: 3,02 cm Ancho: 1,83 cm Grosor: 1,81 cm Peso: 4,3 g Alto: 3,02 cm Ancho: 1,83 cm Grosor: 1,81 cm Peso: 4,3 g Dimensiones estuche Alto: 4,62 cm Ancho: 5,01 cm Grosor: 2,12 cm Peso: 32,3 g Alto: 4,62 cm Ancho: 5,01 cm Grosor: 2,12 cm Peso: 34,7 g Alto: 4,62 cm Ancho: 5,01 cm Grosor: 2,12 cm Peso: 32,3 g Alto: 4,62 cm Ancho: 5,01 cm Grosor: 2,12 cm Peso: 34,7 g Cancelación de ruido No Sí Sí Sí detección de conversación No Sí Sí Sí Controles Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión Sensor de presión estuche USB-C y carga inalámbrica USB-C y carga inalámbrica USB-C USB-C y carga inalámbrica audio espacial Sí Sí Sí Sí autonomía Hasta 5 horas de autonomía sin cancelación de ruido. Hasta 30 horas contando con el estuche de carga. Hasta 4 horas de autonomía con cancelación de ruido. Hasta 20 horas contando con el estuche de carga. Hasta 4 horas de autonomía con cancelación de ruido. Hasta 20 horas contando con el estuche de carga. Hasta 5 horas de autonomía con cancelación de ruido. Hasta 22 horas contando con el estuche de carga. resistencia IP54 IP54 IP57 IP57 precio 129 euros 159 euros 149 euros 169 euros

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Imágenes | Javier Penalva, Apple

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