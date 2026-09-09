El Apple iPhone Duo es oficial: el teléfono plegable de Apple ya está aquí y viene para cambiarlo todo

Tras meses de especulación y rumores, Apple presenta oficialmente el iPhone Duo, uniéndose de esta manera a sus rivales con su primer teléfono plegable. En una keynote cargada de novedades con los iPhone 18 Pro y Pro Max, los Apple Watch Series 12 y Ultra 4, y novedades en Siri, la compañía culmina su evento con uno de sus dispositivos más esperados. El iPhone Duo parte de los 2.339 euros y estará disponible para reserva a partir del próximo 16 de octubre. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Apple iPhone Duo, ficha técnica

iphone duo Pantalla Pantalla interior plegable de 7,6 pulgadas y pantalla exterior de 5,4 pulgadas

Panel OLED Super Retina XDR con acabado nano-texturizado

ProMotion, Always-On

Brillo pico de 3.000 nits Procesador Apple A20 Pro (2 nm)

CPU de 6 núcleos

GPU de 7 núcleos con Neural Accelerators

Neural Engine dual de 16 núcleos Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB Dimensiones y peso No especificados. Software iOS 27.1 Cámaras traseras Sistema 48MP Dual Fusion:

Principal: 48MP, con teleobjetivo y zoom óptico 2x, estabilización óptica por desplazamiento de sensor

Ultra gran angular: 48MP Cámara frontal 12MP Center Stage (cámara trasera de la pantalla exterior)

Cámara FaceTime bajo la pantalla interior, oculta cuando no se usa Batería Sistema de doble batería (una en cada lado)

Hasta 31 horas de reproducción de vídeo usando la pantalla interior

Hasta 44 horas usando la pantalla exterior

Hasta 24 horas con uso combinado de ambas pantallas

Carga rápida: 50% en unos 20 minutos (cable) o 30 minutos (inalámbrica con MagSafe o Qi2) conexiones USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, chip N1, módem C2 con soporte 5G mmWave, solo eSIM (sin bandeja física para SIM) Otros Touch ID integrado en el botón lateral

Bisagra de precisión con más de 100 componentes

Chasis de titanio grado 5 con acabado pulido espejo

Ceramic Shield en la trasera y Ceramic Shield 2 en la pantalla exterior

Resistencia IP68

Botón de Control de Cámara

Llamadas de emergencia y detección de accidentes vía satélite Precio Desde 2.339 euros

Apple se suma al formato pasaporte

Cerrado, utiliza una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que, según Apple, cubre aproximadamente el 90 % del área de pantalla del iPhone 18 Pro, haciendo que sea fácil de llevar en el bolsillo y manejable con una sola mano. Abierto, la pantalla interior crece hasta las 7,6 pulgadas, siendo según la compañía un 50 % más grande que el panel del iPhone 18 Pro Max.

Ambas pantallas cuentan con tecnología OLED (bajo la marca "Super Retina XDR" de Apple), llegan con ProMotion (que les dota de una frecuencia de refresco variable de hasta 120 Hz), y alcanzan hasta 3.000 nits de brillo pico en exteriores, según datos de la compañía.

Apple también ha igualado la relación de aspecto entre ambos paneles para que lo que se encuentre en pantalla cambie de tamaño sin deformarse al abrir o cerrar el teléfono.

La pantalla interior cuenta con un acabado nanotexturizado, un revestimiento mate con el fin de reducir los reflejos y, según Apple, hacer que el pliegue sea menos visible. Por otro lado, cabe destacar que la cámara frontal está situada debajo del panel, por lo que no se encuentra a la vista. Esta técnica se ha explorado en anteriores ocasiones por otros fabricantes y lo cierto es que el panel queda muy limpio. Ahora queda saber si la calidad de la cámara acompaña.

Además de todo ello, el teléfono podrá funcionar con el Apple Pencil, algo que encaja bastante con el tipo de dispositivo que la compañía quiere materializar, ya que será muy útil para tomar notas, hacer bocetos, etc.

Construcción en titanio y una nueva bisagra

A diferencia del cambio al aluminio visto en los Pro, el iPhone Duo está construido con titanio de grado 5. La parte trasera está cubierta con Ceramic Shield, mientras que la parte frontal utiliza un Ceramic Shield 2 actualizado, el cual Apple afirma que ofrece el triple de resistencia a los arañazos en comparación con la versión anterior. El teléfono también cuenta con clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

La bisagra, sin duda el componente que más dudas genera cuando aterriza un nuevo plegable, está formada por más de 100 piezas y está diseñada para sostener el punto medio de la pantalla mientras se pliega y despliega con suavidad. Apple sostiene que el refuerzo interno y las inserciones de fibra cerámica alrededor de la antena añaden rigidez al chasis. Además, según Apple, la propia pantalla interior utiliza una estructura por capas con cristal de alta resistencia por encima y por debajo del panel plegable, y una placa de titanio en la base, pensada para distribuir el estrés mecánico que el plegado ejerce sobre la pantalla con el paso del tiempo.

Como ocurre con todo esto, tendremos que esperar para tener el dispositivo en nuestras manos para conocer de primera mano cómo se desenvuelve este sistema de bisagra, si se nota mucho, o si molesta en el día a día.

Cámaras: aprovechando las capacidades de un plegable

El sistema de cámara trasera está construido alrededor de un nuevo sensor principal de 48 MP con un teleobjetivo integrado con zoom óptico de 2 aumentos, además de un ultra gran angular de 48 MP, misma cantidad de megapíxeles que en el iPhone 18 Pro. Apple señala que el sensor principal se beneficia de un nuevo procesamiento de imágenes y rinde mejor con poca luz gracias a un sensor más grande, una apertura más amplia y estabilización por desplazamiento del sensor.

Lo más curioso de la cámara en el iPhone Duo es precisamente qué usos le podemos dar en un plegable. Y para ello la compañía ha anunciado una serie de funciones específicas para aprovechar este formato:

Smart Take: utiliza la IA integrada en el dispositivo para hacer una foto automáticamente cuando detecta que la persona está lista, en lugar de depender de un temporizador.

utiliza la IA integrada en el dispositivo para hacer una foto automáticamente cuando detecta que la persona está lista, en lugar de depender de un temporizador. La posibilidad de usar las cámaras traseras para hacerse un selfie mientras plegamos el teléfono: un clásico ya.

DuoPreview: muestra una vista previa de la cámara en directo en la pantalla exterior para que la persona a la que le estamos tomando la foto pueda colocarse bien.

muestra una vista previa de la cámara en directo en la pantalla exterior para que la persona a la que le estamos tomando la foto pueda colocarse bien. Kid Cue: reproduce algunos clips graciosillos para tener a los niños atentos y quietos mientras les hacemos la foto. Poca broma.

reproduce algunos clips graciosillos para tener a los niños atentos y quietos mientras les hacemos la foto. Poca broma. DuoFaceTime: permite que una segunda persona se una a una videollamada de FaceTime desde la pantalla exterior, así no nos tenemos que pegar mucho con la otra persona para estar dentro del encuadre.

En cuanto al vídeo, el teléfono admite grabación en 4K a 120 fps en Dolby Vision, junto con la posibilidad de aplicar efectos cinematográficos a posteriori y toquetear el audio mediante Audio Mix, pudiendo además aislar la música de otras fuentes de sonido.

iOS 27: rediseñado en torno al pliegue

Como cabía esperar, Apple ha rediseñado la interfaz para aprovechar al máximo este formato. Los elementos de navegación, el Dock y los controles de la pantalla de bloqueo pasan ahora al lateral de la pantalla para dejar más espacio vertical al contenido. Al abrirse, el teléfono muestra dos páginas de la pantalla de inicio, con una vista para los widgets que se puede desplazar hacia la izquierda. Además, la Dynamic Island también se ha rediseñado para colocarse en vertical a lo largo del borde de ambas pantallas.

La función estrella del software quizás es Split View, que por primera vez permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente lado a lado en un iPhone, o dos ventanas de la misma aplicación, sacando a relucir la multitarea propia de iPadOS. Apple afirma que el sistema también se adapta automáticamente según cómo se sostenga o pliegue el teléfono, cambiando de pantalla y reorientando el contenido según sea necesario.

Chip A20 Pro y gestión térmica

La potencia corre a cargo del A20 Pro, el mismo chip de los iPhone 18 Pro y Pro Max. Apple afirma que ofrece una mejora del 35 % en el rendimiento sostenido respecto al iPhone 17 Pro. Según la compañía, esto es en parte gracias a un nuevo empaquetado del chip que conecta el procesador directamente a una cámara de vapor personalizada para la disipación del calor, algo más o menos similar a lo que la compañía ya hace en Mac y sus chips M.

Según las propias cifras de Apple, la CPU de seis núcleos es hasta un 20 % más rápida que el A19 Pro, la GPU de siete núcleos es hasta un 40 % más rápida y eficiente, y su nuevo Neural Engine de 16 núcleos duplica la potencia de procesamiento de IA integrada respecto a la generación anterior. Según cuenta la compañía, el chip también está fabricado en un proceso de 2 nanómetros y ofrece un aumento del 50 % en el ancho de banda de memoria. Todos estos porcentajes los pondremos a prueba una vez podamos probar el dispositivo de primera mano, como no podía ser de otra manera.

Autonomía de la batería y carga

Ya que es un plegable y hay más espacio, en lugar de una sola celda, el iPhone Duo utiliza dos baterías (una a cada lado de la bisagra). Según la compañía, éstas se encuentran equilibradas vía software para comportarse como una sola unidad. Las estimaciones de la compañía son de hasta 31 horas de reproducción de vídeo utilizando la pantalla interior, hasta 44 horas utilizando la pantalla exterior y hasta 24 horas con un uso mixto de ambas pantallas.

Por otro lado, el dispositivo es compatible con carga rápida por cable de hasta el 50 % en unos 20 minutos, y carga inalámbrica (MagSafe o Qi2) que alcanza el mismo 50 % en unos 30 minutos. Apple y sus porcentajes.

Sin bandeja para tarjeta SIM física a lo iPhone Air

Al igual que ocurría con el iPhone Air, el iPhone Duo prescinde por completo de la bandeja para la tarjeta SIM física, confiando únicamente en la eSIM en todo el mundo, una decisión que Apple plantea como una forma de liberar espacio interno para las baterías. Además, la compañía ha desvelado la nueva función iPhone Handoff, la cual permitirá a los usuarios con operadores compatibles transferir un único número de teléfono entre dos iPhone.

En el apartado de redes, el chip propio N1 de Apple gestiona Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mientras que el módem C2 añade soporte para 5G mmWave.

Precio y disponibilidad

El iPhone Duo parte de los 2.339 euros en su versión de 256 GB. Las reservas se abrirán a partir del próximo 16 de octubre a las 14:00 CEST, mientras que el teléfono aterrizará en tiendas el 23 de octubre. La lista de precios:

iPhone Duo 256 GB: 2.339 euros.

iPhone Duo 512 GB: 2.589 euros.

iPhone Duo 1 TB: 3.089 euros.

iPhone Duo 2 TB: 3.839 euros.

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