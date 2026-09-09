Nuevos iPhone 18 Pro, iPhone plegable, AirPods 5 y más: presentación oficial de Apple en directo

La segunda semana de septiembre siempre suele estar marcada por lo mismo: la keynote de Apple en la que enseñan sus nuevos iPhone. Es un evento que siempre genera mucha expectación y este año todavía más, porque si todo va como apuntan los rumores, hoy descubriremos el tan adelantado, filtrado y esperado iPhone plegable de la mano del nuevo CEO de Apple, John Ternus.

Apunta a ser un evento de lo más jugoso y, como no podría ser de otra manera, podrás seguirlo en vivo y en directo con nosotros. Los horarios según regiones son los siguientes: