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Nuevos iPhone 18 Pro, iPhone plegable, AirPods 5 y más: presentación oficial de Apple en directo

Nuevos iPhone 18 Pro, iPhone plegable, AirPods 5 y más: presentación oficial de Apple en directo

Cupertino

EN DIRECTO

La segunda semana de septiembre siempre suele estar marcada por lo mismo: la keynote de Apple en la que enseñan sus nuevos iPhone. Es un evento que siempre genera mucha expectación y este año todavía más, porque si todo va como apuntan los rumores, hoy descubriremos el tan adelantado, filtrado y esperado iPhone plegable de la mano del nuevo CEO de Apple, John Ternus.

Apunta a ser un evento de lo más jugoso y, como no podría ser de otra manera, podrás seguirlo en vivo y en directo con nosotros. Los horarios según regiones son los siguientes:

  • España: 19:00, 18:00 en Canarias.
  • México: 11:00 AM.
  • Colombia: 12:00 PM.
  • Venezuela: 1:00 PM.
  • Argentina: 2:00 PM.
  • Chile: 2:00 PM.

  1. 20:03 CET

  2. 20:03 CET

  3. 20:02 CET

    YA LO ESTABA ECHANDO DE MENOS

  4. 20:02 CET

    Resistencia IP68

  5. 20:01 CET

  6. 20:00 CET

  7. 19:59 CET

  8. 19:59 CET

  9. 19:59 CET

  10. 19:59 CET

  11. 19:58 CET

    La animación al abrir la pantalla es chulísima, como si apareciese

  12. 19:58 CET

  13. 19:57 CET

    Le dije a John Ternus que el iPhone Air me recordaba a la mitad de un iPhone plegable. No me dijo nada, pero no me equivoqué xD

  14. 19:57 CET

  15. 19:57 CET

  16. 19:56 CET

  17. 19:56 CET

  18. 19:56 CET

  19. 19:56 CET

  20. 19:55 CET

    iPhone DUO

  21. 19:55 CET

  22. 19:55 CET

  23. 19:54 CET

    CONFIRMADO PLEGABLE

  24. 19:53 CET

    AY, QUE SE VIENE

  25. 19:53 CET

    HAY ONE MORE THING

  26. 19:53 CET

  27. 19:53 CET

    Y volvemos a John

  28. 19:52 CET

    En euros:

    - Apple Series 12: 449 euros
    - Watch Ultra 4: 899 euros

  29. 19:51 CET

    399 dólares y 799 dólares, respectivamente

  30. 19:51 CET

    Resumen por ahí

  31. 19:50 CET

    El Apple Wach Ultra 3 hereda todas estas novedades y mejora la capacidad de la batería

  32. 19:50 CET

    Y el resumen por aquí

  33. 19:50 CET

    Y un nuevo acabado en cerámica con brillito que no tengo yo claro

  34. 19:49 CET

    Hay nuevos colorinchis, entre ellos este marrón tan cuco

  35. 19:49 CET

  36. 19:48 CET

  37. 19:48 CET

    El procesador es el S11

  38. 19:48 CET

    Esto va a generar polémica, pero un montón: sabrá el camarero de un bar que le estás grabando?

  39. 19:48 CET

    No guardan registros del audio, no se identifica al interlocutor... A mí me da que esto va a dar que hablar

  40. 19:47 CET

    Graba el sonido, transcribe, hace resúmenes... Como un Plaud, vaya, pero sin necesitar un cacharro adicional

  41. 19:46 CET

  42. 19:46 CET

    Live rewind te permite volver atrás en el audio 60 segundos y ver una transcripción de lo que alguien te dijo

  43. 19:45 CET

    Han convertido el Apple Watch en una especie de Plaud: el reloj registra todo lo que escucha y sirve para avisar a la gente con problemas de audición de que llaman a la puerta, por ejemplo

  44. 19:44 CET

    Llega a finales de año en inglés, a ver cuánto tarda en llegar al resto de idiomas

  45. 19:44 CET

    La verdad que le han dado una buena vuelta de tuerca a la app de salud

  46. 19:43 CET

    Health Age, una nueva métrica para descubrir tu "edad física" en función de tu estado de salud, movimiento, sueño, etc

  47. 19:42 CET

    A mí esto me huele a plantarle cara a Whopp, Oura y compañía

  48. 19:41 CET

    Esta nueva métrica mide nuestra "preparación" para el día

  49. 19:40 CET

  50. 19:40 CET

    Dicen que los Apple Watch son los wearables más precisos

  51. 19:39 CET

    Detecta la VFC 24 veces más por minuto

  52. 19:39 CET

    Se ha rediseñado la sensórica para hacerla más eficiente

  53. 19:37 CET

  54. 19:37 CET

  55. 19:36 CET

    "And now, back to John!". Suena hasta raro!

  56. 19:36 CET

    Resumen por aquí

  57. 19:36 CET

    Y con el estuche con carga inalámbrica

  58. 19:35 CET

    129 dólares, el mismo precio que la generación anterior sin ANC, ni tan mal

  59. 19:34 CET

    La traducción en vivo vuelve a hacer acto de presencia

  60. 19:32 CET

    Ahora con cancelación de ruido un 50% mejor

  61. 19:32 CET

    Nuevos AirPods 5

  62. 19:30 CET

    En euros, os lo digo ya de ya:

    - iPhone 18 Pro: 1.469 €
    - iPhone 18 Pro Max: 1.619 €

  63. 19:30 CET

    PRECIOS:

  64. 19:29 CET

    Se viene plegable?????

  65. 19:29 CET

    Y dicen que eso ha sido todo... 30 minutos para el Pro...

  66. 19:29 CET

    iPhone Handoof permite usar el mismo número de teléfono en dos iPhone

  67. 19:28 CET

    La isla dinámica ahora es un poco más pequeña y puede mostrar hasta tres actividades a la vez

  68. 19:28 CET

    "Grabado con el iPhone"

    El equipo que usan:

  69. 19:27 CET

    Muchas cosas top que no salen en Europa ni en China, va a ser curioso...

  70. 19:27 CET

    Muy, muy chulo eso, pero no estará disponible en Europa

  71. 19:27 CET

    Para fotógrafos y periodistas, Apple ha creado Apple Reference Image, un sistema que permite identificar si una foto se ha tomado o no con un iPhone

  72. 19:26 CET

  73. 19:25 CET

    Estos controles también funcionan en vídeo, cosa que a los creadores os gustará

  74. 19:24 CET

  75. 19:24 CET

  76. 19:24 CET

    Puedes cambiar la exposición, el balance de blancos, la apertura, la velocidad de obturación...

  77. 19:24 CET

    Pro Controls, YA TOCABA APPLE

  78. 19:23 CET

    Timelapse en 4K con HDR y Dolby Vision

  79. 19:23 CET

  80. 19:23 CET

    Esto para conseguir retratos es de locos

  81. 19:22 CET

  82. 19:22 CET

    Seis capas más finas que un pelo humano dan forma a la lente

  83. 19:21 CET

  84. 19:21 CET

    Confirmamos la apertura variable

  85. 19:21 CET

  86. 19:21 CET

    Vamos con la cámara

  87. 19:20 CET

    No han mencionado mAh, ni capacidad, ni vatios, como era de esperar

  88. 19:20 CET

    Y carga rápida de "bro confía en mi" vatios

  89. 19:20 CET

  90. 19:20 CET

    Y hasta 45 horas en el Pro Max

  91. 19:19 CET

    36 horas de vídeo en el iPhone 18 Pro

  92. 19:19 CET

  93. 19:19 CET

  94. 19:18 CET

    Ojo a la mejora del rendimiento sostenido, poca broma

  95. 19:18 CET

    Nueva cámara de vapor

  96. 19:17 CET

  97. 19:17 CET

    Han actualizado la arquitectura del procesador para hacerlo más compacto e integrarlo mejor con la cámara de vapor, lo que debería mejorar la gestión térmica

  98. 19:16 CET

  99. 19:16 CET

    Y ahí la GPU, con la que prometen una mejora del 40% del rendimiento en juegos, de locos

  100. 19:16 CET

    Los super core son de "clase escritorio", ojo cuidao',

  101. 19:15 CET

  102. 19:15 CET

    2 nanómetros, confirmado

  103. 19:15 CET

    Ahora vamos con el nuevo procesador

  104. 19:14 CET

    Te ha gustado? Pues mala suerte, no llega a la UE

  105. 19:14 CET

  106. 19:14 CET

  107. 19:13 CET

    O eliminar gente al fondo

  108. 19:13 CET

    También sirve para editar contenido

  109. 19:13 CET

  110. 19:12 CET

  111. 19:12 CET

    Los modelos locales de IA son capaces de generar diferentes voces para Siri, para el dictado, etc...

  112. 19:12 CET

  113. 19:11 CET

    Siri ahora es una app, como Google Gemini o ChatGPT

  114. 19:11 CET

    Desde Apple presumen de que funcionan en más de 3.00 personas, entre ellas la del icono de la capibara que no sé cuál es, jajaja

  115. 19:11 CET

    Siri tiene visión, de manera que ve y entiende el contexto de la imagen para hacer sugerencias

  116. 19:10 CET

  117. 19:10 CET

    Según Apple, se hacen todos los días 2.500 millones de peticiones a Siri

  118. 19:10 CET

    Empezamos con Siri

  119. 19:09 CET

  120. 19:09 CET

    Viene en más colores, entre ellos un gris, un rojito burdeos y azul

  121. 19:09 CET

  122. 19:08 CET

  123. 19:08 CET

    Confirmada la lente con apertura variable

  124. 19:08 CET

    iPhone 18 Pro

  125. 19:08 CET

  126. 19:07 CET

    Vamos con el nuevo iPhone

  127. 19:07 CET

    John Ternus nos cuenta que la IA tiene un problema de privacidad al estar basada en la nube. Nos cuenta que su enfoque es distinto y que valoran la privacidad

  128. 19:06 CET

    A mí esto me recuerda a lo que hizo Jobs cuando el primer iPhone

  129. 19:05 CET

    Vamos al turrón ya, nos está hablando de IA y de un hub para IA

  130. 19:04 CET

    John Ternus comienza cerrando los anillos dando un paseo por el Apple Park. Vídeo solemne, sin grandilocuencia, simple. Muy Apple. Hay nuevo CEO y ya, sensación total de calma.

  131. 19:03 CET

    Que es, cómo no, John Ternus

  132. 19:03 CET

    Aparece Tim Cook y dice que él no es el protagonista, sino el que está detrás

  133. 19:03 CET

    Suena la voz de Tim Cook

  134. 19:03 CET

    El guiñito a GTA VI, 10/10

  135. 19:02 CET

    Hay que decir que son buenos grabando...

  136. 19:02 CET

    Están haciendo como si fuesen prompts?

  137. 19:01 CET

  138. 19:01 CET

    Dicen que todo ha sido grabado con un iPhone, como viene siendo habitual

  139. 19:00 CET

    ¡EMPEZAMOS!

  140. 18:59 CET

    Queda 1 minuto, catacracks. Id al baño, cogeos un refrigerio, unas pataticas o unas zanahorias (no es coña, hay compañeros en redacción que están comiendo zanahoras) y poneos cómodos, que se vienen cositas

  141. 18:53 CET

    ¿Qué no vamos a ver?

    Según las filtraciones, no veremos el iPhone 18 estándar, el iPhone Air 2, el Apple Watch SE 2, un Apple TV 4K, un iPad mini o un nuevo Mac. Es decir, que va a ser un evento muy iPhone y mucho iPhone

  142. 18:51 CET

    Bueno, batallitas aparte, ¿qué esperamos para hoy?

    - Lo más probable es que veamos el iPhone plegable, nombre en clave iPhone Fold, iPhone Ultra o, más reciente, iPhone Duo.
    - También se esperan los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que tendrían cámaras con apertura variable
    - Nuevos Apple Watch Series 12 y Ultra 4 sin grandes cambios en diseño y ligeras mejoras en sensórica

    Además, es posible que veamos un HomePod mini, los AirPods con cámara y el Home Hub con pantalla

  143. 18:46 CET

    Y además os tengo que decir que es una persona muy simpática. Somos colegas, de hecho. Desde que hablamos en Londres en septiembre del año pasado, íntimos, besties de toda la vida

  144. 18:45 CET

    Además de por el iPhone plegable, el iPhone 18 Pro y demás productos que pueda haber, la de hoy es una keynote especial porque es la primera keynote de John Ternus como CEO de Apple. Tim Cook fue el CEO de la Apple del dinero y los servicios, pero Ternus tiene un perfil mucho más de cacharro y producto. Es ingeniero, al fin y al cabo. Seguro que se abre una era muy chula para Apple

  145. 18:41 CET

    Y también tenemos a dos titanes del contenido audiovisual como son Ángela Blanco y Ana Boria cubriéndolo en YouTube. Si queréis ir siguiéndolo con sus comentarios, lo podéis hacer desde aquí https://youtu.be/8CyFdhWJdxc

  146. 18:39 CET

    Por cierto, nuestro compañero Javier Lacort se ha desplazado hasta el Apple Park para vivirlo en primera persona. Nos ha mandado esta foto para darnos un poco de envidia. Si queréis ver sus trepidantes aventuras por Cupertino, lo podéis hacer a través de Instagram https://www.instagram.com/xataka/

  147. 18:37 CET

    ¡Muy buenas tardes, xatakeros! Hoy es 9 de septiembre y eso significa que el calor está un día más cerca de acabarse y que tenemos evento de Apple. Es un evento especial porque, si todo va como sugieren las filtraciones, descubriremos el primer móvil plegable de Apple. ¿Hay ganas o qué?

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