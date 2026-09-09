Nuevos iPhone 18 Pro, iPhone plegable, AirPods 5 y más: presentación oficial de Apple en directo

La segunda semana de septiembre siempre suele estar marcada por lo mismo: la keynote de Apple en la que enseñan sus nuevos iPhone. Es un evento que siempre genera mucha expectación y este año todavía más, porque si todo va como apuntan los rumores, hoy descubriremos el tan adelantado, filtrado y esperado iPhone plegable de la mano del nuevo CEO de Apple, John Ternus.
Apunta a ser un evento de lo más jugoso y, como no podría ser de otra manera, podrás seguirlo en vivo y en directo con nosotros. Los horarios según regiones son los siguientes:
- España: 19:00, 18:00 en Canarias.
- México: 11:00 AM.
- Colombia: 12:00 PM.
- Venezuela: 1:00 PM.
- Argentina: 2:00 PM.
- Chile: 2:00 PM.
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20:03 CET
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20:03 CET
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20:02 CET
YA LO ESTABA ECHANDO DE MENOS
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20:02 CET
Resistencia IP68
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20:01 CET
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20:00 CET
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19:59 CET
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19:59 CET
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19:59 CET
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19:59 CET
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19:58 CET
La animación al abrir la pantalla es chulísima, como si apareciese
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19:58 CET
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19:57 CET
Le dije a John Ternus que el iPhone Air me recordaba a la mitad de un iPhone plegable. No me dijo nada, pero no me equivoqué xD
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19:57 CET
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19:57 CET
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19:56 CET
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19:56 CET
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19:56 CET
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19:56 CET
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19:55 CET
iPhone DUO
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19:55 CET
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19:55 CET
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19:54 CET
CONFIRMADO PLEGABLE
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19:53 CET
AY, QUE SE VIENE
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19:53 CET
HAY ONE MORE THING
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19:53 CET
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19:53 CET
Y volvemos a John
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19:52 CET
En euros:
- Apple Series 12: 449 euros
- Watch Ultra 4: 899 euros
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19:51 CET
399 dólares y 799 dólares, respectivamente
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19:51 CET
Resumen por ahí
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19:50 CET
El Apple Wach Ultra 3 hereda todas estas novedades y mejora la capacidad de la batería
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19:50 CET
Y el resumen por aquí
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19:50 CET
Y un nuevo acabado en cerámica con brillito que no tengo yo claro
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19:49 CET
Hay nuevos colorinchis, entre ellos este marrón tan cuco
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19:49 CET
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19:48 CET
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19:48 CET
El procesador es el S11
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19:48 CET
Esto va a generar polémica, pero un montón: sabrá el camarero de un bar que le estás grabando?
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19:48 CET
No guardan registros del audio, no se identifica al interlocutor... A mí me da que esto va a dar que hablar
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19:47 CET
Graba el sonido, transcribe, hace resúmenes... Como un Plaud, vaya, pero sin necesitar un cacharro adicional
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19:46 CET
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19:46 CET
Live rewind te permite volver atrás en el audio 60 segundos y ver una transcripción de lo que alguien te dijo
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19:45 CET
Han convertido el Apple Watch en una especie de Plaud: el reloj registra todo lo que escucha y sirve para avisar a la gente con problemas de audición de que llaman a la puerta, por ejemplo
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19:44 CET
Llega a finales de año en inglés, a ver cuánto tarda en llegar al resto de idiomas
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19:44 CET
La verdad que le han dado una buena vuelta de tuerca a la app de salud
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19:43 CET
Health Age, una nueva métrica para descubrir tu "edad física" en función de tu estado de salud, movimiento, sueño, etc
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19:42 CET
A mí esto me huele a plantarle cara a Whopp, Oura y compañía
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19:41 CET
Esta nueva métrica mide nuestra "preparación" para el día
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19:40 CET
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19:40 CET
Dicen que los Apple Watch son los wearables más precisos
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19:39 CET
Detecta la VFC 24 veces más por minuto
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19:39 CET
Se ha rediseñado la sensórica para hacerla más eficiente
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19:37 CET
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19:37 CET
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19:36 CET
"And now, back to John!". Suena hasta raro!
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19:36 CET
Resumen por aquí
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19:36 CET
Y con el estuche con carga inalámbrica
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19:35 CET
129 dólares, el mismo precio que la generación anterior sin ANC, ni tan mal
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19:34 CET
La traducción en vivo vuelve a hacer acto de presencia
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19:32 CET
Ahora con cancelación de ruido un 50% mejor
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19:32 CET
Nuevos AirPods 5
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19:30 CET
En euros, os lo digo ya de ya:
- iPhone 18 Pro: 1.469 €
- iPhone 18 Pro Max: 1.619 €
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19:30 CET
PRECIOS:
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19:29 CET
Se viene plegable?????
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19:29 CET
Y dicen que eso ha sido todo... 30 minutos para el Pro...
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19:29 CET
iPhone Handoof permite usar el mismo número de teléfono en dos iPhone
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19:28 CET
La isla dinámica ahora es un poco más pequeña y puede mostrar hasta tres actividades a la vez
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19:28 CET
"Grabado con el iPhone"
El equipo que usan:
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19:27 CET
Muchas cosas top que no salen en Europa ni en China, va a ser curioso...
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19:27 CET
Muy, muy chulo eso, pero no estará disponible en Europa
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19:27 CET
Para fotógrafos y periodistas, Apple ha creado Apple Reference Image, un sistema que permite identificar si una foto se ha tomado o no con un iPhone
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19:26 CET
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19:25 CET
Estos controles también funcionan en vídeo, cosa que a los creadores os gustará
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19:24 CET
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19:24 CET
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19:24 CET
Puedes cambiar la exposición, el balance de blancos, la apertura, la velocidad de obturación...
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19:24 CET
Pro Controls, YA TOCABA APPLE
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19:23 CET
Timelapse en 4K con HDR y Dolby Vision
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19:23 CET
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19:23 CET
Esto para conseguir retratos es de locos
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19:22 CET
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19:22 CET
Seis capas más finas que un pelo humano dan forma a la lente
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19:21 CET
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19:21 CET
Confirmamos la apertura variable
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19:21 CET
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19:21 CET
Vamos con la cámara
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19:20 CET
No han mencionado mAh, ni capacidad, ni vatios, como era de esperar
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19:20 CET
Y carga rápida de "bro confía en mi" vatios
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19:20 CET
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19:20 CET
Y hasta 45 horas en el Pro Max
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19:19 CET
36 horas de vídeo en el iPhone 18 Pro
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19:19 CET
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19:19 CET
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19:18 CET
Ojo a la mejora del rendimiento sostenido, poca broma
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19:18 CET
Nueva cámara de vapor
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19:17 CET
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19:17 CET
Han actualizado la arquitectura del procesador para hacerlo más compacto e integrarlo mejor con la cámara de vapor, lo que debería mejorar la gestión térmica
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19:16 CET
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19:16 CET
Y ahí la GPU, con la que prometen una mejora del 40% del rendimiento en juegos, de locos
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19:16 CET
Los super core son de "clase escritorio", ojo cuidao',
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19:15 CET
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19:15 CET
2 nanómetros, confirmado
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19:15 CET
Ahora vamos con el nuevo procesador
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19:14 CET
Te ha gustado? Pues mala suerte, no llega a la UE
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19:14 CET
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19:14 CET
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19:13 CET
O eliminar gente al fondo
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19:13 CET
También sirve para editar contenido
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19:13 CET
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19:12 CET
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19:12 CET
Los modelos locales de IA son capaces de generar diferentes voces para Siri, para el dictado, etc...
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19:12 CET
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19:11 CET
Siri ahora es una app, como Google Gemini o ChatGPT
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19:11 CET
Desde Apple presumen de que funcionan en más de 3.00 personas, entre ellas la del icono de la capibara que no sé cuál es, jajaja
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19:11 CET
Siri tiene visión, de manera que ve y entiende el contexto de la imagen para hacer sugerencias
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19:10 CET
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19:10 CET
Según Apple, se hacen todos los días 2.500 millones de peticiones a Siri
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19:10 CET
Empezamos con Siri
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19:09 CET
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19:09 CET
Viene en más colores, entre ellos un gris, un rojito burdeos y azul
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19:09 CET
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19:08 CET
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19:08 CET
Confirmada la lente con apertura variable
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19:08 CET
iPhone 18 Pro
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19:08 CET
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19:07 CET
Vamos con el nuevo iPhone
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19:07 CET
John Ternus nos cuenta que la IA tiene un problema de privacidad al estar basada en la nube. Nos cuenta que su enfoque es distinto y que valoran la privacidad
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19:06 CET
A mí esto me recuerda a lo que hizo Jobs cuando el primer iPhone
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19:05 CET
Vamos al turrón ya, nos está hablando de IA y de un hub para IA
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19:04 CET
John Ternus comienza cerrando los anillos dando un paseo por el Apple Park. Vídeo solemne, sin grandilocuencia, simple. Muy Apple. Hay nuevo CEO y ya, sensación total de calma.
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19:03 CET
Que es, cómo no, John Ternus
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19:03 CET
Aparece Tim Cook y dice que él no es el protagonista, sino el que está detrás
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19:03 CET
Suena la voz de Tim Cook
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19:03 CET
El guiñito a GTA VI, 10/10
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19:02 CET
Hay que decir que son buenos grabando...
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19:02 CET
Están haciendo como si fuesen prompts?
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19:01 CET
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19:01 CET
Dicen que todo ha sido grabado con un iPhone, como viene siendo habitual
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19:00 CET
¡EMPEZAMOS!
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18:59 CET
Queda 1 minuto, catacracks. Id al baño, cogeos un refrigerio, unas pataticas o unas zanahorias (no es coña, hay compañeros en redacción que están comiendo zanahoras) y poneos cómodos, que se vienen cositas
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18:53 CET
¿Qué no vamos a ver?
Según las filtraciones, no veremos el iPhone 18 estándar, el iPhone Air 2, el Apple Watch SE 2, un Apple TV 4K, un iPad mini o un nuevo Mac. Es decir, que va a ser un evento muy iPhone y mucho iPhone
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18:51 CET
Bueno, batallitas aparte, ¿qué esperamos para hoy?
- Lo más probable es que veamos el iPhone plegable, nombre en clave iPhone Fold, iPhone Ultra o, más reciente, iPhone Duo.
- También se esperan los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que tendrían cámaras con apertura variable
- Nuevos Apple Watch Series 12 y Ultra 4 sin grandes cambios en diseño y ligeras mejoras en sensórica
Además, es posible que veamos un HomePod mini, los AirPods con cámara y el Home Hub con pantalla
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18:46 CET
Y además os tengo que decir que es una persona muy simpática. Somos colegas, de hecho. Desde que hablamos en Londres en septiembre del año pasado, íntimos, besties de toda la vida
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18:45 CET
Además de por el iPhone plegable, el iPhone 18 Pro y demás productos que pueda haber, la de hoy es una keynote especial porque es la primera keynote de John Ternus como CEO de Apple. Tim Cook fue el CEO de la Apple del dinero y los servicios, pero Ternus tiene un perfil mucho más de cacharro y producto. Es ingeniero, al fin y al cabo. Seguro que se abre una era muy chula para Apple
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18:41 CET
Y también tenemos a dos titanes del contenido audiovisual como son Ángela Blanco y Ana Boria cubriéndolo en YouTube. Si queréis ir siguiéndolo con sus comentarios, lo podéis hacer desde aquí https://youtu.be/8CyFdhWJdxc
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18:39 CET
Por cierto, nuestro compañero Javier Lacort se ha desplazado hasta el Apple Park para vivirlo en primera persona. Nos ha mandado esta foto para darnos un poco de envidia. Si queréis ver sus trepidantes aventuras por Cupertino, lo podéis hacer a través de Instagram https://www.instagram.com/xataka/
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18:37 CET
¡Muy buenas tardes, xatakeros! Hoy es 9 de septiembre y eso significa que el calor está un día más cerca de acabarse y que tenemos evento de Apple. Es un evento especial porque, si todo va como sugieren las filtraciones, descubriremos el primer móvil plegable de Apple. ¿Hay ganas o qué?
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