Elon Musk quiere fabricar sus propias turbinas de gas para alimentar sus centros de datos de IA. No lo va a tener fácil

Parece ser que la solar por sí sola ya no es suficiente: Elon Musk ha anunciado que SpaceX comenzará a fabricar sus propias piezas de turbinas de gas para poder satisfacer la creciente demanda de energía que traerán los centros de datos de inteligencia artificial.

Se trata de un movimiento que nadie más se ha atrevido a intentar. Y ojo, porque si ninguno de los otros gigantes tecnológicos lo ha hecho, puede que sea por algo.

¿Qué ha pasado realmente? Como él mismo indicó en una entrevista, el mercado de las turbinas, dominado por unas pocas empresas en el mundo, estará saturado hasta 2030. Así que, en lugar de esperar ese tiempo a que los proveedores puedan ampliar su producción, Elon Musk ha confirmado recientemente en su red social que la empresa aeroespacial SpaceX va a fabricar internamente álabes y paletas de turbinas necesarias para obtener energía con gas natural. Lo ha hecho en respuesta al artículo de The Information que apuntaba a la construcción de una planta cuya existencia no se había hecho pública hasta ese momento en Bastrop, Texas, donde ya tiene un centro de Starlink.

De esta manera, el magnate parece querer complementar con el gas sus ambiciosos planes con la energía solar, que, como él mismo indica, serán insuficientes para cubrir la enorme demanda energética que tendrá la inteligencia artificial en los próximos años.

Inquietando a todo un oligopolio. Musk quiere resolver este problema por su cuenta. Para ello, prevé que adoptar internamente la elaboración y fundición de estos componentes acelere la puesta en marcha de las turbinas hasta 18 meses, toda una revolución en un mercado tan saturado que dominan apenas tres empresas: GE Vernova, Siemens Energy y Mitsubishi Power se reparten la producción mundial de estos componentes.

Las prisas de Musk para sacudir este oligopolio no son para menos: el CEO ya les ha contado a sus inversores que pretende construir 10 GW o más de centros de datos terrestres para finales de 2027, como señala el portal de inversiones The Motley Fool. De ahí que el tiempo apremie.

Pero no es oro todo lo que reluce. Las expectativas del multimillonario se van a encontrar, según algunos especialistas, con algunas barreras de entrada que le va a ser difícil superar. Cuenta The Wall Street Journal que una de las razones por las que hay tan pocas empresas en este sector es porque existe una enorme dificultad técnica a la hora de fabricar álabes capaces de soportar temperaturas extremas (entre 1649ºC y 1982ºC según The Information), velocidades de giro muy elevadas y rotaciones extremadamente rápidas. Además el proceso de fundición, que se hace desde cero con un molde de cera nuevo en cada ocasión, tiene que resultar perfecto siempre, puesto que un defecto superficial podría implicar desechar la pieza automáticamente.

Un espaldarazo a los combustibles fósiles. La apuesta de SpaceX por el gas natural para los centros de datos de IA se unirá a los acuerdos de colaboración de otras empresas similares como OpenAI, Amazon o Microsoft que ya se valen de este tipo de centrales eléctricas.

Muchos partidarios de las renovables tenían sus esperanzas en que la tardanza en la producción de las turbinas de gas significase un giro hacia otras opciones no fósiles más respetuosas con el medioambiente. Según datos de Bloomberg, si se materializan las plantas de gas planificadas para estos centros de datos, las emisiones de dióxido de carbono de EE.UU. aumentarían un 20%. Se trata de un porcentaje ya de por sí aterrador que además no tiene en cuenta las centrales de estos nuevos planes de Elon Musk.





Imagen | Sven Piper

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