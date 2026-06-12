Elon Musk va a convertir a 4.000 trabajadores en millonarios y él mismo en billonario gracias a una cosa: SpaceX

Trevor Hise tenía 22 años cuando terminó la carrera y, como acostumbra a suceder, sus padres le rogaban que aceptara un puesto estable y bien remunerado en General Electric. Sin embargo, llevado por la pasión de la juventud y la curiosidad, él prefirió dedicar sus siguientes 12 años de carrera profesional a la locura de lanzar cohetes al espacio y cogerlos al vuelo de nuevo en su regreso a la tierra. La empresa se llamaba SpaceX y Hise ya no trabaja en ella.

Sin embargo, tal y como contaba The New York Times, Hise ha descubierto que las acciones de Space X que había acumulado durante el tiempo que trabajó en ella, a partir de mañana podrían valer más de 13 millones de dólares. La historia de este exempleado de Elon Musk podría parecer una de esas carambolas que a veces da la vida. Pero, a grandes rasgos, es la historia de miles de personas que mañana se van a despertar con una fortuna en su cartera de acciones tras la salida a bolsa de Space X.

La mayor salida a bolsa de la historia. El viernes 12 de junio de 2026 lleva meses marcado en rojo en el calendario de miles de inversores: SpaceX debuta en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX. Las maniobras de la compañía en los meses previos a su salida en bolsa hacen que sus cifras sean las más ambiciosas registradas jamás en una salida en bolsa: un precio fijado de 135 dólares por acción y 555,6 millones de títulos colocados para recaudar 75.000 millones de dólares. Es casi tres veces superior al anterior récord que ostentaba Saudi Aramco desde 2019.

La expectación que ha levantado no es para menos, ya que la compañía fundada por Elon Musk se levanta sobre tres de las patas con mayor proyección de crecimiento: inteligencia artificial con la integración de xAI, carrera espacial como actividad principal de Space X y despliegue de comunicaciones vía satélite con Starlink.

La valoración total de la compañía antes de su salida a bolsa alcanza 1,77 billones de dólares, una cifra que la sitúa por encima de JPMorgan, Berkshire Hathaway, Meta y la propia Tesla. Solo seis empresas del S&P 500 están valoradas por encima de Space X, con NVIDIA a la cabeza con 5,2 billones.

Más de 4.000 personas a punto de hacerse millonarias. Según publicaba Fortune, más de 4.400 empleados y exempleados de Space X pasarán a ser millonarios gracias al debut bursátil de la compañía. De ese grupo, unos 400 empleados y directivos ganarán más de 100 millones de dólares o más con la operación. El hecho de convertir en millonarios a sus empleados es otra de las peculiaridades de esta salida a bolsa ya que, como reconocía Andrew Benson, director ejecutivo de la plataforma de inversiones Hill.com al medio estadounidense, "normalmente solo se ve a los fundadores convertirse en multimillonarios".

La empresa incluyó participaciones en los paquetes de compensación de soldadores, cocineros y técnicos de instalaciones que aceptaron cobrar parte de su sueldo en papel. Fue una apuesta arriesgada por su parte porque esas participaciones podían haber quedado en papel mojado, pero la confianza en la compañía les va a traer una jugosa recompensa.

Gavin Petit entró en 2012 como ingeniero de lanzamientos con un sueldo de 80.000 dólares y recibió por aquel entonces acciones valoradas en 13,80 dólares cada una. El ingeniero aceptó cobrar sus bonus en más acciones año tras año, algo considerado arriesgado en una empresa cuyos cohetes aún fallaban. Ahora más de 50.000 participaciones, que equivalen a unos 6,75 millones de dólares.

Los que aguantaron Entre los grandes beneficiados de esta Oferta Pública Inicial está Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX. Fue la empleada número 11 cuando se unió a la empresa en 2002, dejando un trabajo estable para apostar por una startup que entonces tenía todo por demostrar. La directiva acumula casi 12,6 millones de acciones, según los documentos presentados ante la SEC, lo que a precio de OPI representa una fortuna de unos 1.700 millones de dólares. La propia Shotwell reconoció a CNBC que durante años no tuvo claro que fueran a salir a bolsa: "Ahora parece el momento adecuado".

Tal y como recuerda Expansión, la salida a bolsa también recompensará generosamente a aquellos inversores que dieron apoyo financiero a la compañía desde sus inicios, como es el caso de Peter Thiel o Luke Nosek, cofundadores de PayPal y miembros del conocido como "PayPal Mafia".

El primer billonario de la historia. Según datos oficiales de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, Elon Musk posee aproximadamente el 42% de las acciones de SpaceX. Es decir, unos 4.800 millones de acciones, además de cientos de millones de opciones sobre acciones adicionales. A precio de OPI, solo esa participación ronda los 688.000 millones de dólares.

Sumando esa cifra a su participación en Tesla y el resto de sus negocios, Forbes estima ya su fortuna en 982.300 millones de dólares antes del debut bursátil, lo que lo deja a un suspiro de cruzar el billón de dólares, un hito que nadie ha alcanzado antes.

Para calibrar la magnitud de esta cifra, su fortuna personal ya supera la capitalización de ExxonMobil y rivaliza con la de Berkshire Hathaway. Aunque, como el propio Musk ha señalado en más de una ocasión, casi todo ese dinero son acciones, no efectivo. Un número en una pantalla que sube y baja según el mercado.

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Imagen | Flickr (Gage Skidmore), Space X