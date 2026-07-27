Tener dos trabajos habrá servido para cobrar más pensión. Hay una letra pequeña: no te jubilarás antes

Tener dos trabajos es una manera para tener un mejor sueldo, y también te ayuda a la hora de tener una mayor pensión cuando termine tu vida laboral. Esto te ayuda tanto en un presente donde aspectos como la vivienda cada vez se llevan más de tu sueldo, pero también para tener un futuro con más garantías

Sin embargo, también hay una letra pequeña que debes tener en cuenta, y es que más horas trabajadas no influyen a la hora de contabilizar los días cotizados. Vamos, que puede ayudarte a la cantidades en la jubilación, pero no en las fechas ni en los tiempos.

En lo que sí influye el pluriempleo. El pluriempleo es cuando un trabajador tiene dos o más empleos por cuenta ajena, y ambos se incluyen dentro del mismo régimen de la Seguridad Social. En estos casos, cada empresa cotiza por el salario que le paga al trabajador. Vamos, que tienes varias bases de cotización para un mismo periodo de tiempo.

Más allá de permitirte tener más dinero cada mes al tener dos o más pagadores, el pluriempleo también influye al calcular lo que vas a recibir en tu futura pensión. Vamos, que sirve para tener una mayor pensión de jubilación, ya que se acumulan las bases de cotización que has generado en cada empresa, y esto influye al calcular la base reguladora de la pensión.

No, tener dos o más trabajos durante un par de años no va a hacer que cobres una pensión mucho mayor, pero si mantienes estos dos o más empleos durante varios años, entonces sí que puede marcar la diferencia.

Hay una base máxima de cotización. Sin embargo, otra cosa que debes saber es que no vas a sumar sueldos en tu base de cotización de forma ilimitada. Existe un límite, y actualmente la base de cotización máxima es de 5.101,20 euros mensuales. Esto quiere decir que las bases de tus distintos empleos no puede superar ese límite, es el máximo.

A la hora de la verdad, lo que esto significa es que si tienes un empleo que ya está cerca de esa base máxima de cotización, sumarle un segundo empleo no afectará mucho a largo plazo a lo que ganes en la jubilación. Pero si tienes un trabajo normal bastante más alejado de esa base máxima, sumarle un segundo empleo sí que puede llegar a notarse mucho.

No cuenta para la fecha de jubilación. No, tener más trabajos y cotizar más no afecta a la fecha de jubilación ni hace que puedas jubilarte antes. La Seguridad Social contabiliza los días cotizados por fechas naturales, por por el número de contratos ni las horas trabajadas. Vamos, que si trabajar 8 horas al día cuenta lo mismo que trabajar 16 horas, el segundo casi no hace que cotices dos días en vez de uno.

Por lo tanto, si tienes varios trabajos vas a ganar más dinero, y cuando llegue la hora de jubilarte vas a tener una mayor pensión. Sin embargo, por muchos trabajos que hayas tenido no vas a poder jubilarte antes. Otra cosa es que cuando mires cuándo te puedes jubilar con el simulador oficial veas que gracias a los múltiples trabajos la jubilación anticipada se te queda bien y te decantes por otra opción. Pero a la hora de lo que te falta para jubilarte no va a afectar.

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