La industria de los microdramas con IA va tan a tope que las propias plataformas te dejan crear (y monetizar) tus propias series

La industria de los microdramas crece sin parar. Y por supuesto, los generados por IA crecen mucho más rápido. Tanto, que la demanda ya lleva a la creación de herramientas que permiten que el espectador genere sus propios programas. La plataforma StoReel ha construido una herramienta pensada exactamente para eso, y ya paga a quien la usa. Los resultados aún no son perfectos, pero es inevitable plantearse qué pasará cuando cualquiera (en teoría) pueda ser showrunner.

Elige tu propio microdrama. A finales de junio, StoReel presentó Canvas, una herramienta que convierte un guion de microdrama en una serie completa: personajes, escenarios, voces y montaje generados por inteligencia artificial de principio a fin. La web TheWrap la probó en primera persona con una parodia de la serie de Prime Video 'Off Campus': cuatro episodios, cuatro días de trabajo y 288 créditos (150 dólares) solo para generar los personajes, con pagos adicionales cada vez que alguno no encajaba con el aspecto deseado.

Cómo quedó la cosa. El resultado conveció a medias, al parecer. Hay planos muy competentes y otros con ese punto artificial que delata al actor sintético: pausas raras entre frases, miradas que se sostienen de más, algún salto de raccord donde un personaje cambia de posición sin que la cámara lo justifique... Y aun con esos fallos, StoReel no lo vende como un mero experimento: acaba de cerrar una ronda de financiación de 34 millones de dólares y construye su modelo de negocio alrededor de lo que llama PUGC, es decir, contenido profesional generado por el usuario. Cualquiera puede producir una serie y cobrar por ella si StoReel decide distribuirla.

Los primeros éxitos. Los números que maneja la propia compañía ayudan a entender la apuesta. Su 'OMG! My Snowwhite Is a Man', producido íntegramente con IA, alcanzó un coste por instalación (lo que la compañía paga en publicidad, cruzado con cada descarga nueva) de 4,63 dólares frente a los 8-10 dólares habituales en sus series de imagen real. Y su catálogo de más de 80 series generadas con IA retiene un 22% más de audiencia al cabo de una semana que sus producciones tradicionales. Son cifras de la propia StoReel, así que hay que cogerlas con pinzas, pero explican a la perfección por qué la compañía prefiere pagar a su público antes que ampliar su plantilla de guionistas.

Orígenes de lo micro. El microdrama, episodios de uno a dos minutos pensados para verse de un tirón en el móvil, es un tipo de contenido digital que nació en China con el nombre de duanju y ya lleva más de un año conquistando mercados fuera de Asia. Las cifras del sector varían mucho según quién las calcule. Phylicia Koh, socia de Play Ventures e inversora en StoReel, cifra el mercado global en 14.000 millones de dólares y lo compara con la disrupción que 'Roblox' provocó en los videojuegos. Axios, por otro lado, calculó que el negocio fuera de China facturó 3.000 millones de dólares en 2025, casi el triple que el año anterior.

Ese apetito explica también movimientos de plataformas mucho más grandes: Disney+ va a empezar a experimentar con vídeos verticales propios para retener a una audiencia que ya no quiere sentarse dos horas delante de una pantalla. StoReel, sin embargo, va más allá: quiere convertir a su propia audiencia en una plantilla de guionistas.

No es la primera. StoReel no es la única compañía que ha metido la inteligencia artificial en la sala de guionistas. Holywater, la empresa ucraniana detrás de My Drama, lanzó su propia herramienta hace más de un año: My Muse convierte historias de su catálogo de libros en series con ayuda de modelos como Midjourney o Runway, pero el proceso queda en manos de cineastas especializados en IA seleccionados por la propia empresa.

La herramienta de StoReel presume de una apertura aún mayor, aunque con matices: la herramienta se negó a generar personajes con el rostro exacto de los actores de 'Off Campus' cuando TheWrap se lo pidió, un límite que StoReel presenta como salvaguarda frente a demandas por derechos de imagen. El sistema, sin embargo, no puso ninguna objeción cuando el guion generado para el experimento reproducía casi escena por escena la novela de Elle Kennedy 'Inmune a ti' (tercera de la saga en la que se basa Prime Video)'. En algún punto del proceso cambió el apellido del autor citado en pantalla, de Steinbeck a Steinberg, sin que en TheWrap supieran explicar si fue un error del modelo o un intento de esquivar problemas de derechos.

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