Samsung Galaxy Watch Ultra2 vs Apple Watch Ultra 3: en qué se parecen (y en qué no) más allá de compartir apellido

Ahora que Samsung ha presentado la nueva generación de sus smartwatch, viene bien que nos paremos un momento para compararlos con sus iguales en la competencia. En este artículo vamos a comenzar con el mejor modelo de la marca, el Samsung Galaxy Watch Ultra2, para compararlo con el Apple Watch Ultra 3.

Las diferencias entre los dos smartwatch

Variedad de tamaños y sus pantallas

La mayor diferencia entre ambos relojes está en el diseño, ya que mientras Samsung apuesta por un formato redondo, Apple mantiene el diseño cuadrado que vemos en todos sus smartwatch. Los tamaños son bastante similares, encontrando cajas de 47,4 mm para el Galaxy Watch Ultra2 y de 49 mm para el Apple Watch Ultra 3.

Las pantallas cuentan con tecnologías diferentes. Samsung apuesta por un panel Super AMOLED de 1,52 pulgadas con brillo máximo de 5.000 nits, mientras que el reloj de Apple incorpora un panel Retina LTPO OLED de 1,99 pulgadas y brillo de hasta 3.000 nits.

Con esto podemos ver dos cosas: la caja del Samsung Galaxy Watch Ultra2 es más grande y su pantalla es más pequeña. En cambio, su pantalla ofrece un mayor nivel de brillo máximo, por lo que en ciertos momentos se podrá ver mejor en exteriores.

Público objetivo

Ambos relojes inteligentes están orientados a un público deportista, ya que son los modelos dentro de cada marca que mejores prestaciones ofrecen en cuanto a funciones deportivas y sensores de salud. En cualquier caso, hablamos de dos modelos bastante completos.

Quizás el Apple Watch Ultra 3 cuente con conectividad satelital, pero esto es algo que no siempre vamos a exprimir. Ambos relojes ofrecen una buena variedad de opciones a la hora de monitorizar la salud.

Más batería

Una de las mayores diferencias del Samsung Galaxy Watch Ultra2 con respecto a su generación anterior está en la batería, que ha crecido bastante hasta contar con una capacidad de 800 mAh. Según Samsung, con el nuevo procesador (ha pasado de Exynos a Qualcomm) promete hasta 60 horas de autonomía ininterrumpida.

En cambio, el reloj de Apple se queda un poco por debajo, y es que los de Cupertino mantienen que su smartwatch promete una autonomía teórica de hasta 42 horas. No obstante, estas cifras son teóricas, por lo que en la práctica variarán dependiendo del uso que le demos a cada reloj.

Ecosistema

A diferencia de lo que vemos en smartwatch de otros fabricantes, elegir entre un reloj de Apple o uno de Samsung radicará sobre todo en el móvil que tengamos. Samsung se reserva algunas funciones para los usuarios de móviles Galaxy, como es el caso de las apneas del sueño, mientras que Apple hace lo propio con la búsqueda de precisión o la sincronización de rutas con la aplicación Mapas.

En cualquier caso, esto lo podemos simplificar aún más: el Samsung Galaxy Watch Ultra2 únicamente funciona con móviles Android, mientras que el Apple Watch Ultra 3 únicamente funciona con iPhone.

Precios

Al tratarse de smartwatch de gama alta, los precios que encontramos en ambos casos son muy elevados. Sin embargo, el Samsung Galaxy Watch Ultra2 puede presumir de ser un poco más barato, ya que se ha lanzado por un precio oficial de 749 euros. En cambio, el Apple Watch Ultra 3, que lleva más tiempo en el mercado, ahora mismo se encuentra por 829 euros (o más dependiendo de la tienda).

No obstante, con motivo de su lanzamiento, el Samsung Galaxy Watch Ultra2 ahora mismo se puede encontrar de oferta en algunas tiendas.

¿Qué smartwatch elegir?

Por qué elegir el Samsung Galaxy Watch Ultra2

El Samsung Galaxy Watch Ultra2 es una evolución de la generación anterior. Estos son los motivos por los que lo elegiríamos:

Si tienes un móvil Android , sobre todo si es un Samsung Galaxy. La razón es que Samsung se reserva algunas funciones para su ecosistema de smartphones.

, sobre todo si es un Samsung Galaxy. La razón es que Samsung se reserva algunas funciones para su ecosistema de smartphones. Su batería , que ha crecido bastante con respecto a la generación anterior.

, que ha crecido bastante con respecto a la generación anterior. Para hacer deporte, sobre todo teniendo en cuenta sus funciones deportivas y sus sensores de salud.

Por qué elegir el Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 es un excelente smartwatch, tanto por diseño como por todo lo que ofrece. Estos son los motivos que harían que nos decantemos por él:

Si tienes un iPhone , ya que únicamente es compatible con su ecosistema de smartphones.

, ya que únicamente es compatible con su ecosistema de smartphones. Su pantalla , que está mejor aprovechada (la caja es más pequeña).

, que está mejor aprovechada (la caja es más pequeña). Su diseño , sobre todo para leer notificaciones gracias a que cuenta con una pantalla más grande y cuadrada.

, sobre todo para leer notificaciones gracias a que cuenta con una pantalla más grande y cuadrada. Para hacer deporte, por el mismo motivo que el reloj de Samsung: sus funciones deportivas y los sensores de salud.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch Ultra2 y del Apple Watch Ultra 3

samsung galaxy watch Ultra2 Apple Watch Ultra 3 dimensiones y peso 47,4 x 47,1 x 10,7 mm 61,5 gramos 49 x 44 x12 mm 61,6 gramos pantalla Super AMOLED de 1,52 pulgadas Resolución 498 x 498 píxeles Always On Hasta 5.000 nits Cristal de zafiro Retina LTPO OLED de 1,99 pulgadas Resolución de 502 x 410 píxeles Hasta 3.000 nits procesador Snapdragon Wear Elite Apple S10 memoria ram 2 GB Sin determinar almacenamiento interno 64 GB 64 GB Sensores Sensor BioActive de Samsung Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor de luz. SpO2

Sensor óptico de ritmo cardiaco

ECG

Acelerómetro

Giroscopio

Altímetro

GPS de doble frecuencia

Brújula

Sensor de luz ambiental

VO2max

Sensor de temperatura Batería 800 mAh 42 horas de autonomía compatibilidAD Android 13 o superior 1,5 GB de RAM o más iPhone 11 o posterior sistema operativo Wear OS 7 One UI 9 Watch WatchOS OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca Monitorización del sueño Seguimiento SpO2 Monitorización de estrés Carga vascular Apena del sueño Audición Impedancia bioeléctrica Detección de caídas Notificaciones

Control musical Micrófono Altavoz Más de 100 modos deportivos Google Gemini Google Play Función llamada de emergencia Detección de caídas Detección de accidentes en coche Triple micrófono Corona giratoria personalizable PRECIO 749 euros Desde 829 euros

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