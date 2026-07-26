La "revolución" de la IA va por barrios: el mapa que muestra quién manda y quién se ha quedado fuera

Cuando la IA llegó y vimos todo lo que podía hacer, la primera impresión de muchos fue que les iba a quitar el trabajo (y la verdad, algunas declaraciones tampoco ayudaron), aunque la realidad de momento es otra: trabajamos más y descansamos menos. Saber usar la IA se ha convertido en una skill más, una que puede ser esencial en función de tu trabajo: no es lo mismo ser camarera que secretaria ni ser fontanero o periodista.

Pero incluso aunque la profesión importa y los despliegues más o menos globales (de hecho, Europa suele quedarse atrás por cuestión de legislación), la IA no ha calado igual en todo el mundo. El Microsoft AI Diffusion Report que monitoriza la economía de la IA a escala global (concretamente, 100 países) para el primer trimestre de 2026 recoge un hecho: el 17,8% de la población mundial en edad laboral la usa, pero hay 10 países que la lideran y muchos que van a la cola.

Eso sí: el informe de Microsoft usa telemetría anonimizada de sus productos. Es decir, si alguien usa solo ChatGPT, Gemini o Claude y nunca toca nada de Microsoft, no aparece en el recuento. Microsoft intenta corregir ese sesgo con ajustes estadísticos, pero no lo elimina del todo.

El informe de Microsoft se ve mejor con esta adaptación a infografía de Visual Capitalist que colorea los países en función de su uso de la IA: los tonos amarillos para aquellos lugares con alta adopción y los morados donde se usa poco. Es, en pocas palabras, una fotografía cuantitativa del uso real de herramientas de IA generativa.

Es inevitable asociar la adopción de la IA con la productividad laboral y la competitividad. Sin ir más lejos, la propia Microsoft lo hace relacionando sus efectos reales en el empleo: el trabajo de dev en EEUU batió récords en 2025, llegando a los 2,2 millones, un 8,5% más que el año anterior. Obviamente, esta brecha entre los países que más usan la IA y los que menos tienen como trasfondo el acceso desigual a esta tecnología. En pocas palabras: es una brecha digital más que perpetua y amplía las desigualdades que ya existen.

Qué países lideran el uso de la IA

Adopción de la IA en el mundo por países. Primer trimestre de 2026. Microsoft via Visual Capitalist

Entre los países que lideran el uso de la IA destaca uno: Emiratos Árabes Unidos, con un 70% de su población en edad de trabajar usando inteligencia artificial y un crecimiento que cuadriplica el ritmo promedio mundial. Le siguen Singapur (63%) y un grupo de países muy digitalizados mayoritariamente europeos: Noruega (49%), Irlanda y Francia (48% cada uno), España (44%), Nueva Zelanda (43%), y Reino Unido, Países Bajos (42%). Cierra el top 10, Catar empatado con los Países Bajos. El patrón es claro: son economías moderadamente ricas, con buena conexión a internet y gobiernos que llevan años invirtiendo en infraestructura digital.

Pero la inmensa mayoría se mueve muy por debajo de esas cifras y qué mejor ejemplo que un a priori inesperado Estados Unidos: solo tiene un 31% de cuota pese a ser la cuna de todopoderosas como Gemini de Google, Claude de Anthropic o ChatGPT de OpenAI. Una cosa es construir inteligencia artificial y otra muy diferente, usarla. Aquí depende más de tener una infraestructura digital homogénea, políticas estatales de adopción y igualdad territorial, factores donde los estados pequeños como EAU o Singapur tienen ventajas estructurales.

En la cola están muchos países de África, Asia Central y Latinoamérica, con cuotas de apenas un dígito o poco más: Venezuela 10%, Rusia 10%, Marruecos 12%, Bolivia 13%, entre otros. La brecha digital entre el norte y el sur, en su máxima expresión: el Norte Global llegó al 27,5% de uso frente a solo el 15,4% del Sur Global. La IA se extiende, pero de forma heterogénea hacia aquellos que ya iban adelantados en digitalización.

No obstante, cabe recordar nuevamente que al basarse en telemetría de productos de Microsoft, este indicador puede subestimar la adopción real en mercados donde predominan otros proveedores: mención especial merece China, donde el ecosistema de IA tiene productos locales potentes como Baidu, Alibaba, Deepseek o Moonshoot y su impresionante Kimi K3.

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