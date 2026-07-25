Llevamos miles de años usando protector solar, aunque al principio no sabíamos que lo necesitábamos

Hoy en día somos bastante conscientes de la importancia del protector solar. En el pasado no lo tenían tan claro, pero igualmente lo usaban. Normalmente, se empleaban sustancias para aclarar la piel o evitar que se oscureciera, ya que la piel oscura se asociaba a las clases bajas de la sociedad. Las clases altas no querían parecer de clases bajas y algunas personas de las clases bajas no querían que se les notara, así que se idearon todo tipo de mejunjes dirigidos a mantener la tez blanquecina.

Con el tiempo, y todos los conocimientos que tenemos hoy en día, algunos científicos se han dedicado a analizar aquellas fórmulas y lo cierto es que, si bien algunas eran de todo menos saludables, otras eran seguras e incluso eficaces. ¿Significa eso que hoy en día deberíamos usarlas? Lógicamente no. Tenemos opciones mucho mejor estudiadas. Pero para los tiempos en los que se desarrollaron, algunas no estaban nada mal.

Cuando valía con la propia melanina. Los primeros humanos vivían en África, por lo que su piel estaba preparada para exponerse intensamente a las radiaciones solares, gracias a niveles muy elevados de melanina. Con el tiempo, a medida que el Homo sapiens se fue distribuyendo por otros lugares del mundo, ya no era necesaria tanta melanina, por lo que la piel se fue aclarando. El problema es que menos radiaciones solares no quiere decir ninguna, por lo que poco a poco las personas se vieron en la necesidad de buscar una sustitución a la melanina que habían perdido. No sabían para qué la necesitaban, pero la buscaban.

Los egipcios y sus habilidades para fabricar cosméticos. En el antiguo Egipto la cosmética cobró un papel muy relevante. El maquillaje y las cremas y aceites se usaban para hidratar la piel, mejorar el aspecto físico o como símbolo de estatus. Incluso algunos productos cosméticos tenían fines religiosos y rituales. Por todo esto, no es raro que entre los egipcios hubiese grandes formuladores. Muchas de sus mezclas no servían para nada, pero algunas sí que tenían aplicaciones interesantes y comprensibles con la ciencia que conocemos hoy en día. En este último cajón se encuentra el protector solar a base de jazmín, arroz y lupino (la planta de la que se obtienen los altramuces).

El objetivo de esta mezcla era mantener la piel lo más blanca posible. Ellos no sabían que las radiaciones solares pueden ser dañinas. Sin embargo, se estaban protegiendo de ellas, ya que hoy en día sabemos que el salvado de arroz absorbe la luz ultravioleta, el jazmín ayuda a reparar el ADN y el lupino aclara la piel. No solo se estaban protegiendo. También reparaban los daños que ya se hubiesen podido producir y mantenían la piel más clara.

De los griegos a los romanos. Los griegos usaban aceite de oliva para protegerse del sol y, sobre todo, para cuidar la piel después de la exposición. Si bien no tenían constancia de la magnitud del problema, sí que veían que la piel sufría por la exposición solar, así que se hicieron su propio aftersun. Hoy en día sabemos que el aceite de oliva tiene un FPS de 8. Demasiado bajo, pero mejor que otras opciones posteriores y, desde luego, mejor que no ponerse nada.

En cuanto a los romanos, estuvieron entre los primeros en usar óxido de zinc para evitar que se les oscureciera la piel. Esta sustancia sigue usándose en la actualidad como filtro físico en multitud de cremas solares, así que apuntaron muy bien el tiro. También los usaban en la India y China.

Cuidado con el plomo. En Japón, la piel blanca era un claro símbolo de estatus y belleza femenina. Por eso, las mujeres se untaban con polvos de plomo. También lo usaban las mujeres europeas en los siglos XVI y XVII, normalmente mezclado con agua y vinagre, en una mezcla conocida como Venetian ceruse. En ambos casos, se usaba porque, al ser un polvo espeso y blanco, les daba un efecto máscara que imitaba la apariencia de una tez muy blanca. Por lo tanto, no había nada de protección. Al contrario, ya que el plomo es altamente tóxico.

Los primeros protectores solares. En 1801, el químico Johan Wilhem Ritter descubrió la radiación UV, aunque sus efectos nocivos sobre la piel no se conocieron hasta 1820, cuando un médico llamado Sir Everard Home determinó que estas radiaciones, procedentes del Sol, son dañinas y que la propia piel se defiende mediante la pigmentación. A raíz de este último hallazgo, se intentó fabricar protector solar con taninos, como los de la uva tinta. Sin embargo, el efecto oscuro que dejaba en la piel no fue muy bien recibido. Con el tiempo se fueron probando distintas opciones, incluido el óxido de zinc de los romanos.

Hoy en día conocemos mucho mejor los efectos del sol y el protector solar

Al final, muchas de estas fórmulas de antiguas civilizaciones no estaban tan mal encaminadas. Hoy en día conocemos los efectos de este y otros filtros físicos, así como los de los químicos, que no crean una barrera en la piel, sino que absorben las radiaciones. Todos ellos, en el fondo, son el resultado de miles de años de curiosidad e investigación. Porque es cierto que los primeros humanos que fabricaron protector solar ni siquiera lo hacían por la razón adecuada. Pero el caso es que, sea por lo que sea, lo hacían. Instintivamente nos hemos protegido desde siempre. Que un futbolista bronceado no nos haga retroceder al pasado.

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