Creíamos que "como España no se vive en ningún sitio". Este ranking mundial de calidad de vida no opina igual

"¿Dónde se vive mejor?" La pregunta es, evidentemente, subjetiva la mires por donde la mires. Pero en el caso que nos ocupa más todavía: el Índice de Mejores Países de 2026 de la The Wharton School toma como base cómo percibe la ciudadanía de todo el mundo la calidad de vida en distintos países. Es decir, es un estudio de percepción y de reputación de marca (marca = país) que clasifica a los estados que se consideran que ofrecen la mayor calidad de vida del mundo.

Este índice clasifica 85 países según 73 atributos agrupados en categorías tan variopintas que van desde emprendimiento o apertura a los negocios a poder o influencia cultural pasando por el genérico "calidad de vida" y en su elaboración se han encuestado a más de 15.000 personas de 33 países. El informe tiene casi 100 páginas, pero Visual Capitalist lo ha sintetizado en un gráfico mucho más condensado y visual.

Aunque el informe no tiene ni rastro de parámetros como el PIB, inversión en infraestructuras, educación o sanidad, la imagen de marca tiene su aquel: hace que el país resulte más atractivo para la inversión o el turismo. Para muestra, un botón: Emiratos Árabes Unidos ha pasado del puesto 17 en 2024 al puesto 10 en 2026. Invertir en mejoras en su aeropuerto o el Mundial de 2022 dan sus frutos. En pocas palabras, que un país parezca que tiene una gran calidad de vida ayuda a la inversión extranjera o el talento. Evidentemente, también influyen los sesgos culturales y la geopolítica.

Qué países parece que tienen mejor calidad de vida

La calidad de vida percibida. Visual Capitalist con datos de Wharton School

La lista la domina Europa, con 20 de los 30 primeros puestos ocupados por estados del viejo continente y los países nórdicos en lo más alto. Como curiosidad, se cuela Canadá en el bronce y hay que mirar muchísimo más abajo para encontrarse con su vecino Estados Unidos: está en el puesto 27, el último de las economías del G7 y superado por Australia, Singapur, Japón, los Emiratos Árabes o China, que está justo encima. En el fondo de la tabla está Ucrania, Irán y Líbano, lugares devastados por la guerra o las sanciones.

La máxima "Como en España no se vive en ningún sitio" parece tener su peso más dentro del estado español que fuera: España puntúa con un 56,7 sobre los 100 que marca Suecia, colocándose en el puesto 19 de los 30 mejores, inmediatamente después de Polonia y justo antes de Francia. Está lejos de los países nórdicos, pero presidiendo la de los países mediterráneos. El estilo de vida puntúa peor que la solidez del norte europeo. Y pese a ello, España atrajo a casi 100 millones de turistas el año pasado, según datos del INE.

En cualquier caso, conviene recordar que se trata de un índice de percepción y no de condiciones reales de vida, por lo que los estereotipos y los sesgos pesan más que la experiencia cotidiana de quienes viven allí. Además, la muestra es relativamente pequeña para evaluar sobre 85 países.

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