"Depender únicamente de modelos cerrados no es seguro": 25 empresas tecnológicas salen en defensa de la IA abierta

Ayer 24 de julio, 25 empresas y organizaciones tecnológicas estadounidenses (y Mistral, que es francesa) tan potentes como Nvidia, Microsoft o Meta publicaron una carta abierta con destino la Casa Blanca que posteriormente compartieron en sus redes Jensen Huang o Satya Nadella, CEOs respectivamente de Nvidia y Microsoft. Todas estas entidades tienen un objetivo común: pedir al gobierno estadounidense que no restrinja los modelos de IA de pesos abiertos. El documento advierte que esas restricciones podrían "frenar la competencia o llevar la innovación fuera del país"

Qué piden. Que el gobierno estadounidense fomente y proteja el ecosistema de la IA abierta en lugar de ponerle trabas y lo hacen con peticiones claras:

Sin prohibiciones ni restricciones prematuras a los modelos abiertos.

Garantizar el acceso a la capacidad de cómputo para la investigación académica y startups, no solo a grandes empresas.

Inversión en recursos compartidos de entrenamiento como bases de datos, herramientas o marcos de evaluación y seguridad.

Legislar basándose en daños reales y probados, no sobre riesgos hipotéticos. Que la normativa se centre en el uso indebido concreto, en lugar de asumir que lo cerrado es por defecto más seguro.

Por qué es importante. Porque este debate sobre los modelos abiertos o cerrados de inteligencia artificial determinará quién controla la IA en la próxima década, es decir, si se concentrará en un oligopolio reducido de grandes empresas o en un ecosistema conformado por miles de organizaciones. Esto afectará directamente a los costes de adopción de la IA para pymes, la capacidad competitiva de Estados Unidos frente a China o cómo se reparten los beneficios del pastel.

En la carta se menciona la seguridad y es un tema esencial: depender exclusivamente de modelos cerrados no es una garantía de seguridad, ya que están sujetos a fallos o ataques que pueden pasar desapercibidos fuera de la empresa. La transparencia de los modelos abiertos permite que una comunidad más amplia identifique y corrija errores.

Contexto. El momento elegido para publicar esta carta llega poco después de que la startup china Moonshot AI lanzase Kimi K3, un auténtico misil a la línea de flotación de los principales modelos estadounidenses (atendiendo a las pruebas) que trae de la mano una realidad: China puede ganar la batalla de la IA y hacerlo con un modelo abierto.

La respuesta de Estados Unidos es matar moscas a cañonazos: valora restringir el acceso a modelos chinos de IA por motivos de seguridad nacional y propiedad intelectual. Además, Kimi K3 llegó con una acusación bajo el brazo: el director de política tecnológica Michael Kratsios acusó a Moonshot AI de haber "destilado" el modelo Fable de Anthropic para desarrollar Kimi K3.

En detalle. Los 25 firmantes son Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir, Dell Technologies, IBM, Hugging Face, Mozilla, Mistral, Andreessen Horowitz, Y Combinator, American Innovators Network, Arcee AI, Arena, Black Forest Labs, Box, CrowdStrike, Emergence Capital, The Linux Foundation, Mariana Minerals, Perplexity, Reflection, Replit, ServiceNow y Telnyx. Tan importante como quién está en la lista es quién no lo está: OpenAI y Anthropic, ambas valoradas en casi un billón de dólares y valorando la salida a bolsa, no aparecen. Tampoco está Google. Porque este debate no trata solo de seguridad nacional, sino también de dos formas de entender el negocio y quién siente que está ganando.

Un apartado en el que merece detenerse es el de la destilación ilegal, una técnica que permite transferir conocimiento de un modelo grande y complejo a uno más pequeño y ligero para conseguir un rendimiento similar con menos recursos. Los firmantes reconocen sus preocupaciones, pero piden a los políticos que no confundan técnicas legítimas con el robo de propiedad intelectual.

Sí, pero. Indudablemente abrir los modelos permite repartir mejor el poder tecnológico y democratizan el acceso de la IA, pero conviene recordar que ese listado de firmantes no es neutral: hay empresas fabricantes de componentes como Nvidia o fondos de capital que tienen intereses directos en que prosperen los modelos abiertos porque su negocio depende de la infraestructura y herramientas para desplegarlos.





En Xataka | Las empresas de IA están comprando toneladas de libros viejos porque están libres de IA Slop. Luego los destruyen

En Xataka | Cada vez más empresas estadounidenses utilizan modelos IA como Kimi K3. Estados Unidos no está nada contenta

Portada | Gemini







