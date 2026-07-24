Café de barista en casa a mínimo histórico: esta cafetera DeLonghi con molinillo y espumador automático tiene 180 euros de descuento

Hoy en día podemos elegir varios tipos de cafetera para casa. Si buscamos comodidad ante todo, las de cápsulas son una opción muy interesante, aunque ofrecen muy pocas opciones. Si lo que buscamos es tener un café de barista en casa de la forma más sencilla posible, entonces una cafetera superautomática nos puede venir genial. Esta DeLonghi Magnifica Evo acaba de caer hasta los 419 euros, su precio mínimo histórico.
DeLonghi Magnifica Evo Cafetera Superautomática con Depósito de Leche 15 Bares Molinillo Integrado Titanio/Negra
Una cafetera superautomática muy fácil de usar y limpiar
Como decimos, es el precio más bajo que ha tenido esta DeLonghi, modelo ECAM290.81.TB. Su PVP es de 599 euros, por lo que estamos ante un descuentazo de 180 euros. Son varias las cosas que podemos destacar de este modelo, como su molinillo cónico con 13 niveles de molienda diferentes. Eso nos permitirá moler el café justo antes de hacer cada bebida, lo que hará que tenga más cuerpo y mejor aroma.
Su bomba de extracción es de 15 bares, lo adecuado para este tipo de cafeteras. Su interfaz es realmente sencilla e intuitiva, ya que está compuesta por botones con ilustraciones fáciles de entender. Una de las mejores cosas de este modelo es que no cuenta con un vaporizador de leche tradicional, sino que monta un sistema llamado LatteCrema. Este, dicho de forma sencilla, logra una espuma densa y cremosa sin que tengamos que hacer nada.
Además de fácil de usar, esta cafetera DeLonghi también destaca por ser muy fácil de mantener. La mayoría de sus componentes se pueden meter en el lavavajillas e incluso la jarra de leche cuenta con un sistema de vapor para mantenerla bien limpia. Además, su grupo infusor (el corazón de la máquina) se puede extraer y limpiar bajo el grifo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del DeLonghi Magnifica Evo
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática que destaque por ser muy fácil de usar, de mantener y por crear una espuma densa sin esfuerzo.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más económico o con un molinillo más silencioso.
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