Café de barista en casa a mínimo histórico: esta cafetera DeLonghi con molinillo y espumador automático tiene 180 euros de descuento

Hoy en día podemos elegir varios tipos de cafetera para casa. Si buscamos comodidad ante todo, las de cápsulas son una opción muy interesante, aunque ofrecen muy pocas opciones. Si lo que buscamos es tener un café de barista en casa de la forma más sencilla posible, entonces una cafetera superautomática nos puede venir genial. Esta DeLonghi Magnifica Evo acaba de caer hasta los 419 euros, su precio mínimo histórico.

Una cafetera superautomática muy fácil de usar y limpiar

Como decimos, es el precio más bajo que ha tenido esta DeLonghi, modelo ECAM290.81.TB. Su PVP es de 599 euros, por lo que estamos ante un descuentazo de 180 euros. Son varias las cosas que podemos destacar de este modelo, como su molinillo cónico con 13 niveles de molienda diferentes. Eso nos permitirá moler el café justo antes de hacer cada bebida, lo que hará que tenga más cuerpo y mejor aroma.

Su bomba de extracción es de 15 bares, lo adecuado para este tipo de cafeteras. Su interfaz es realmente sencilla e intuitiva, ya que está compuesta por botones con ilustraciones fáciles de entender. Una de las mejores cosas de este modelo es que no cuenta con un vaporizador de leche tradicional, sino que monta un sistema llamado LatteCrema. Este, dicho de forma sencilla, logra una espuma densa y cremosa sin que tengamos que hacer nada.

Además de fácil de usar, esta cafetera DeLonghi también destaca por ser muy fácil de mantener. La mayoría de sus componentes se pueden meter en el lavavajillas e incluso la jarra de leche cuenta con un sistema de vapor para mantenerla bien limpia. Además, su grupo infusor (el corazón de la máquina) se puede extraer y limpiar bajo el grifo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del DeLonghi Magnifica Evo ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Tiene un descuento de 180 euros, por lo que estamos ante un gran momento para agregarla a nuestra cocina.

Tiene un descuento de 180 euros, por lo que estamos ante un gran momento para agregarla a nuestra cocina. Fácil de usar y de mantener: Su sistema de control es sumamente intuitivo. Y mantenerla limpia no requiere mucho esfuerzo.

Su sistema de control es sumamente intuitivo. Y mantenerla limpia no requiere mucho esfuerzo. Sistema automático para la leche: Una barrera que tienen otras superautomáticas es su espumador manual. Esta DeLonghi lo hace de forma automática, por lo que es comodísima. ❌ LO PEOR Puede ser muy ruidosa: Tanto el molinillo como el sistema de leche hacen ruido, algo que puede molestar en casa si piensas usarla muy temprano. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera superautomática que destaque por ser muy fácil de usar, de mantener y por crear una espuma densa sin esfuerzo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más económico o con un molinillo más silencioso.

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Imágenes | DeLonghi

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