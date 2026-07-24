Si vives en Madrid y quieres ver el eclipse total del 12 de agosto, apunta estos 52 pueblos

Si estás pensando ver el eclipse solar del 12 de agosto en la Comunidad de Madrid te gustará saber que se han habilitado para ello 52 municipios. Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro informativo, según explican desde El Economista. Habrá puestos de observación en 51 localidades y un festival en otra: Buitrago del Lozoya. Eso sí, cabe destacar que no en todos los municipios anunciados se podrá ver el eclipse en su totalidad.

¿Cuál es la lista de pueblos para ver el eclipse solar en Madrid?

Los pueblos anunciados por el consejero son los siguientes:

Somosierra

Prádena del Rincón

Braojos

Piñuécar-Gandullas

Berzosa del Lozoya

La Serna del Monte

Gascones

Villavieja del Lozoya

Puentes Viejas

Garganta de los Montes

Lozoya

Canencia

Valdepiélagos

Cabanillas de la Sierra

Navalafuente

Rascafría

Talamanca de Jarama

Valdeolmos-Alalpardo

Fresno de Torote

Soto del Real

Meco

Los Santos de la Humosa

Daganzo de Arriba

Pezuela de las Torres

Navacerrada

Becerril de la Sierra

Olmeda de las Fuentes

Moralzarzal

Nuevo Baztán

Los Molinos

Ambite

Collado Mediano

Hoyo de Manzanares

Colmenar Viejo

El Molar

La Cabrera

San Agustín de Guadalix

San Sebastián de los Reyes

Tres Cantos

Villarejo de Salvanés

San Lorenzo de El Escorial

Robledo de Chavela

Villamantilla

Chinchón

Chapinería

Brunete

San Martín de Valdeiglesias

Navas del Rey

Santa María de la Alameda

Torrejón de la Calzada

Perales de Tajuña

Hasta Tres Cantos, con este incluido, se encuentran los municipios dentro de la franja de totalidad. En el resto solo se podrá ver el eclipse solar parcialmente, ya que la Luna no llegará a tapar el Sol por completo y, por lo tanto, no se verá de lleno la típica noche en pleno día que caracteriza a los eclipses.

Con respecto al festival que se celebrará en Buitrago del Lozoya, tendrá lugar en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo y contará con actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares. Además, habrá foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres durante todo el día. Es uno de los muchos festivales que se celebrarán por toda España con motivo de este fenómeno astronómico.

Un mapa para planificarte

Si quieres saber cuánto durará la totalidad en cada uno de los pueblos señalados, qué tal es la calidad del cielo o si se trata de pequeños municipios con encanto, puedes planificarte con ayuda de nuestro mapa interactivo. Además, este no es útil solo para la observación del eclipse solar en Madrid. Puedes elegir tu punto de observación ideal en cualquier sitio de España.

Empieza por decidir si quieres verlo en la franja de totalidad o si te vale con un eclipse parcial más cerca de casa. La parte buena es que el año que viene tendremos otro eclipse total en España y en su franja de totalidad estarán muchos de los lugares que se han quedado fuera esta vez. ¿Quieres esperar o prefieres verlo ya aunque tengas que viajar?

Imagen | Wikimedia Commons

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