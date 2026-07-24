Si vives en Madrid y quieres ver el eclipse total del 12 de agosto, apunta estos 52 pueblos

Si estás pensando ver el eclipse solar del 12 de agosto en la Comunidad de Madrid te gustará saber que se han habilitado para ello 52 municipios. Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro informativo, según explican desde El Economista. Habrá puestos de observación en 51 localidades y un festival en otra: Buitrago del Lozoya. Eso sí, cabe destacar que no en todos los municipios anunciados se podrá ver el eclipse en su totalidad.
¿Cuál es la lista de pueblos para ver el eclipse solar en Madrid?
Los pueblos anunciados por el consejero son los siguientes:
- Somosierra
- Prádena del Rincón
- Braojos
- Piñuécar-Gandullas
- Berzosa del Lozoya
- La Serna del Monte
- Gascones
- Villavieja del Lozoya
- Puentes Viejas
- Garganta de los Montes
- Lozoya
- Canencia
- Valdepiélagos
- Cabanillas de la Sierra
- Navalafuente
- Rascafría
- Talamanca de Jarama
- Valdeolmos-Alalpardo
- Fresno de Torote
- Soto del Real
- Meco
- Los Santos de la Humosa
- Daganzo de Arriba
- Pezuela de las Torres
- Navacerrada
- Becerril de la Sierra
- Olmeda de las Fuentes
- Moralzarzal
- Nuevo Baztán
- Los Molinos
- Ambite
- Collado Mediano
- Hoyo de Manzanares
- Colmenar Viejo
- El Molar
- La Cabrera
- San Agustín de Guadalix
- San Sebastián de los Reyes
- Tres Cantos
- Villarejo de Salvanés
- San Lorenzo de El Escorial
- Robledo de Chavela
- Villamantilla
- Chinchón
- Chapinería
- Brunete
- San Martín de Valdeiglesias
- Navas del Rey
- Santa María de la Alameda
- Torrejón de la Calzada
- Perales de Tajuña
Hasta Tres Cantos, con este incluido, se encuentran los municipios dentro de la franja de totalidad. En el resto solo se podrá ver el eclipse solar parcialmente, ya que la Luna no llegará a tapar el Sol por completo y, por lo tanto, no se verá de lleno la típica noche en pleno día que caracteriza a los eclipses.
Con respecto al festival que se celebrará en Buitrago del Lozoya, tendrá lugar en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo y contará con actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares. Además, habrá foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres durante todo el día. Es uno de los muchos festivales que se celebrarán por toda España con motivo de este fenómeno astronómico.
Un mapa para planificarte
Si quieres saber cuánto durará la totalidad en cada uno de los pueblos señalados, qué tal es la calidad del cielo o si se trata de pequeños municipios con encanto, puedes planificarte con ayuda de nuestro mapa interactivo. Además, este no es útil solo para la observación del eclipse solar en Madrid. Puedes elegir tu punto de observación ideal en cualquier sitio de España.
Empieza por decidir si quieres verlo en la franja de totalidad o si te vale con un eclipse parcial más cerca de casa. La parte buena es que el año que viene tendremos otro eclipse total en España y en su franja de totalidad estarán muchos de los lugares que se han quedado fuera esta vez. ¿Quieres esperar o prefieres verlo ya aunque tengas que viajar?
Imagen | Wikimedia Commons
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