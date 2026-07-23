China acaba de estrenar tres líneas gigantes de fibra de carbono: malas noticias para EEUU y Japón

China ha dado un nuevo paso en su carrera por dominar el sector de los materiales avanzados. Y es que el gigante estatal CNBM (China National Building Material Group) ha puesto en marcha tres nuevas líneas de producción de fibra de carbono de alto rendimiento en su planta de Lianyungang, en la provincia de Jiangsu, operada por su filial Zhongfu Shenying Carbon Fiber. Las nuevas instalaciones cubren las tres grandes categorías del material (uso general, alta resistencia y alto módulo) y se suman a los avances que el país viene anunciando en los últimos meses en este campo.

Por qué es importante. La fibra de carbono de alto rendimiento lleva décadas siendo un material estratégico controlado por muy pocos actores. Japón y Estados Unidos han dominado históricamente su producción, y durante años China ha tenido el acceso restringido a las variantes más avanzadas a través de acuerdos internacionales de control de exportaciones. Con estas tres líneas, Pekín refuerza su capacidad para producir en casa un material que resulta clave para sectores como la aeronáutica, la energía, la robótica o la electrónica de consumo.

En detalle. Las tres líneas puestas en marcha son, según ha informado la agencia estatal china Xinhua, las de mayor tamaño del mundo en sus respectivas categorías. La primera es una línea de gran capacidad para 5.000 toneladas anuales, que emplea una tecnología de hilado propia de la filial y cuyo material se destina sobre todo a energía eólica y vehículos eléctricos.

La segunda, con capacidad para 1.000 toneladas al año, produce fibra de grado T1100, pensada para aplicaciones aeroespaciales que exigen estructuras muy ligeras y con gran capacidad de carga. Y la tercera, de 600 toneladas anuales, fabrica fibra de alto módulo de grado SYM40, orientada a aplicaciones de precisión en los fondos marinos, la minería profunda, el espacio o el material deportivo de competición, según recogen desde Global Times.

Un dato relevante de este anuncio es que, según el medio, las nuevas líneas han alcanzado una tasa de localización de más del 95% en sus equipos principales. Es decir, casi toda la maquinaria empleada para fabricar la fibra es de fabricación nacional, lo que confirma que China no solo produce el material, sino también gran parte de la tecnología necesaria para hacerlo a gran escala.

El contexto. Este anuncio llega en pleno pulso tecnológico con Estados Unidos y Japón. Según South China Morning Post, Washington y Tokio han endurecido en los últimos tiempos los controles a la exportación de equipos y tecnología para fabricar fibra de carbono de alta resistencia, precisamente para dificultar que empresas chinas puedan producirla. Ma Jie, analista de Guoyuan Securities, explicaba en un informe que esas restricciones han empujado a la industria china a perseguir la autosuficiencia tecnológica y a controlar toda su cadena de suministro, y recordaba que el sector ha pasado de partir de la fibra básica T300 a alcanzar hoy estándares que están entre los más avanzados del mundo.

Además, tal y como contábamos hace unos meses, CNBM había presentado en la feria JEC World de París la primera producción en masa mundial de fibra T1200, la variante más resistente de la escala, con más de 8 gigapascales de resistencia a la tracción. A esa noticia se sumó, a principios de junio, el anuncio de Shanghai Petrochemical, filial de Sinopec, sobre la producción a gran escala de fibra T1000 mediante un proceso propio.

Suministro. Zhou Yuxian, presidente de CNBM, señalaba a Xinhua que estas nuevas líneas ayudan a resolver dos problemas estructurales del sector: la escasez de productos de fibra de carbono de gama alta y la falta de una oferta completa que cubra todas las categorías del material. El directivo ha añadido que la producción “reforzará la seguridad y la resiliencia del suministro chino de materiales estratégicos”.

Conviene recordar que, hasta ahora, el mercado mundial ha estado dominado por un puñado de fabricantes. Tres compañías japonesas (Toray Industries, Teijin y Mitsubishi Chemical) controlaban en conjunto algo más de la mitad del mercado global en 2025, según un informe de Nikkei Asia. La estadounidense Hexcel es otro de los grandes actores del sector, especialmente en el ámbito aeroespacial y militar.

Más demanda. El impulso de China a la fibra de carbono responde a una demanda que no para de crecer. Y es que segúnel informe de Guoyuan Securities, la demanda mundial de fibra de carbono superó las 220.000 toneladas en 2025, con un crecimiento del 43,8% respecto al año anterior, mientras que en China ese crecimiento fue todavía mayor, del 57%, impulsado por la fabricación del avión comercial C919, los robots humanoides y los vehículos de baja altitud.

Imagen de portada | CGTN

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