Tres erupciones, 35 años de espera y una respuesta inesperada: así resolvieron el misterio del agujero negro de IC 3599

En 1990 se detectó una gran erupción en el agujero negro ubicado en el centro de la galaxia IC3599, a 280 millones de años luz de la Tierra. Más tarde, en 2010, se detectó una nueva erupción. Este tipo de fenómenos se producen aproximadamente una vez cada 10.000 a 100.000 años por galaxia. Es extremadamente raro, por lo que la erupción de un mismo agujero negro con apenas 20 años de distanciamiento era digna de investigar. Por eso, un equipo de científicos de la Universidad del Norte de Kentucky decidió monitorizar el agujero negro para captar inmediatamente cualquier otra erupción que se produjese en el futuro.

Las de 1990 y 2010 se habían reconstruido a posteriori, pero para poder entenderlas necesitaban captarlas en tiempo real. Y lo lograron. Fueron necesarios 15 años, hasta que el 31 de octubre de 2025 se logró captar otra. Sin duda, fue una noche de Halloween de lo más emocionante.

Lo que captaron. Los autores del estudio que se acaba de publicar siguieron este agujero negro de tres formas distintas. Por un lado, con el telescopio Neil Gehrels Swift, especializado en detectar emisiones de rayos gamma. Actualmente no está en sus mejores días. Ha sido necesario lanzar una nave para rescatarlo antes de que se salga de su órbita. Sin embargo, hasta ahora ha realizado muy bien su trabajo. Estos científicos usaron también el XMMNewton, un observatorio espacial especializado en detectar emisiones de rayos X. Y, para terminar, tomaron datos mediante telescopios terrestres en los observatorios de Lick, Xinglong y la Montaña del Cáucaso.

Con todo esto, el 31 de octubre de 2025 se observó que el brillo del agujero negro aumentó 50 veces con respecto a sus niveles más bajos. Algo estaba ocurriendo. Se había producido otra erupción en el agujero negro. ¿Pero por qué?

Los datos para tener todo más claro. Para entender qué estaba pasando en el agujero negro era necesario tener la mayor cantidad posible de datos. Por eso, se empezó midiendo su tamaño. No se puede hacer directamente, pero sí mediante el análisis de la proporción de masa huésped-galaxia. Esto permite extrapolar la masa del agujero negro mediante el análisis de la galaxia que lo contiene. Así, vieron que el agujero negro equivale a 2 millones de masas solares. Por otro lado, los telescopios terrestres analizaron su espectro y detectaron durante la erupción una serie de líneas que no están normalmente. Estas se relacionaban en su mayoría con el hierro altamente ionizado, por lo que parecía que la erupción constaba mayormente de gases ionizados liberados a una gran distancia.

Los motivos de la erupción del agujero negro. La erupción de un agujero negro se suele producir por la destrucción de una estrella que se acercó demasiado. También puede producirse cuando dos agujeros negros orbitan entre sí. Sin embargo, todas estas hipótesis no cuadraban con los datos que se midieron en IC3599. Lo que más le cuadró a estos científicos es que se tratase de un episodio de inestabilidad en la presión de radiación del disco de acreción. Esto sucede cuando la luz presiona tanto el gas en el disco interno que se genera una gran inestabilidad en esta área, seguida del colapso de la misma. El gas ionizado sale despedido hasta que el disco se vacía. Después, se enfría y poco a poco se vuelve a rellenar lentamente.

Es un proceso que no tiene una periodicidad fija. Entre la primera y la segunda erupción pasaron 19,5 años y entre esta y la tercera 15,7 años. Por eso, se descarta también la hipótesis de que se deba a la actuación de estrellas u objetos compactos con una órbita fija.

Un dato que llama la atención. Aunque la erupción del agujero negro no sigue una periodicidad fija, hay algo que sí ocurre con cierta periodicidad: una oscilación de rayos X medida cada 7,4 horas. Esto puede ser algo conocido como oscilación cuasi periódica, pero de momento no se sabe a qué se debe. Será necesario seguir monitorizando este agujero negro. 15 años no han sido suficientes.

Imagen | Representación artística de Pixabay

En Xataka | Stephen Hawking hizo una predicción sobre los agujeros negros en 1971. Una nueva señal le ha dado la razón de forma aplastante











