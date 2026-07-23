La Unión Europea acaba de echar un jarro de agua fría sobre LaLiga: "Las VPNs son herramientas técnicas legítimas"

Unos académicos belgas publicaron gratis en internet los manuscritos de Ana Frank. En Bélgica esos manuscritos eran de dominio público, pero en los Países Bajos seguían bajo copyright hasta 2037. Para cumplir la ley, los belgas bloquearon el acceso a las IPs holandesas, y eso hizo que la entidad gestora del copyright les demandara porque con una VPN podían saltarse ese geobloqueo. Y ahí llegó la UE con una decisión salomónica: "Las VPNs son herramientas técnicas legítimas".

Qué ha pasado. El litigio, que partía de algo tan particular como el citado diario de Ana Frank, ha dado lugar a una sentencia que traerá cola. La fundación Ana Frank, titular de esos derechos en territorio holandés, demandó a las instituciones que publicaron los manuscritos alegando que cualquier usuario podía saltarse el bloqueo con una VPN corriente. O lo que es lo mismo: los académicos estaban distribuyendo la obra protegida al público holandés aunque intentaran bloquear las IPs, y eso era según ellos una violación del copyright.

Sentencia salomónica. El TJUE respondió a esa Fundación que no: mientras una web use tecnología de geobloqueo de "última generación", el editor no puede ser responsable de infracción de los derechos de autor solo porque un usuario logre esquivar esa barrera con una VPN. El tribunal señala explícitamente que publicar una obra de dominio público en un país pero protegida en otro no constituye una "comunicación al público" en el país protegido, siempre que se haya implementado una medida de geobloqueo que sea "eficaz".

Las VPN son herramientas legítimas. La sentencia sienta un precedente que blinda las VPN de raíz. Los titulares de derechos ya no pueden alegar que la simple existencia de estas herramientas invalida las medidas de seguridad de una web, y el tribunal ha calificado explícitamente a las VPN como "herramientas técnicas legítimas", lo que refuerza su estatus legal en toda la UE. La tarea de gestionar una barrera técnica recae en el editor, no en el proveedor de la VPN o el usuario que la utiliza.

Aquí es donde entra LaLiga. La entidad que preside Javier Tebas lleva más de un año librando una batalla judicial muy distinta, pero con el mismo actor de fondo: las VPN. En febrero de 2026 un juzgado de lo Mercantil de Córdoba concedió a LaLiga y a Telefónica medidas cautelares contra NordVPN y ProtonVPN. Las obligaron a bloquear direcciones IP concretas vinculadas a emisiones ilegales de partidos de Primera y Segunda División, y reconociendo a estos proveedores como "intermediarios tecnológicos" responsables bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) europeo.

La ofensiva ya había tenido problemas. NordVPN se resisió con pruebas técnicas, y el 19 de mayo el mismo juzgado de Córdoba rechazó la petición de LaLiga de imponer multas a la compañía por (supuestamente) incumplir la orden de bloqueo. Los técnicos de NordVPN demostraron dos cosas clave: que las IPs que alojan emisiones ilegales cambian constantemente, dejando obsoleta cualquier lista en cuestión de horas, y que aplicar un bloqueo a nivel de IP habría dejado inaccesibles miles de web y servicios completamente legales dentro y fuera de España, ya que muchas comparten la misma infraestructura de CDN (Content Delivery Network).

Lo que cambia ahora. Aunque el caso del diario de Ana Frank no es el mismo litigio que enfrenta a LaLiga con proveedores de VPN, la sentencia refuerza precisamente el argumento que ya le ha funcionado a NordVPN ante los tribunales españoles. Además, complica cualquier intento futuro de LaLiga de trasladar la responsabilidad de distribuir contenidos de forma ilícita a los proveedores de VPN en lugar de a quienes emiten esos contenidos sin derecho a hacerlo.

Lo que no ha cambiado. NordVPN ya avisó de que su victoria de mayo era "una decisión procesal en fase preliminar, no un fallo definitivo sobre el fondo [de la cuestión]". Los bloqueos de IPs ordenados en febrero siguen técnicamente en pie. LaLiga, por su parte, no ha dejado de anotarse victorias por otras vías, y de momento el problema de fondo persiste: LaLiga seguirá bloqueando IPs de forma indiscriminada, y dejará sin acceso a partes específicas (y legítimas) de internet a millones de internautas.

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