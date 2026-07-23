La Velada del Año 6: fechas, horarios, combates, actuaciones y cómo ver gratis online el evento de boxeo de youtubers e influencers

Vamos a darte toda la información sobre la inminente Velada del Año VI, que tendrá lugar este fin de semana. Las entradas ya volaron hace meses, pero nosotros además de darte toda la información también te diremos cómo verlo gratis online en sus emisiones oficiales.

Vamos a empezar el artículo repasando las fechas y horas del evento. Luego, pasaremos a decirte la lista de los diez combates que tendrán lugar durante La Velada del Año VI, así como las actuaciones que habrá entre ellos. Para terminar, te diremos dónde vas a poder verlo todo gratis y online.

Fechas y horas del evento

El evento tendrá lugar este sábado 25 de julio, pero el día antes habrá una previa con el pesaje. Aquí tienes las fechas, las horas y todo lo que va a pasar en cada una de las dos citas que componen La Velada del Año VI.

24 de julio a las 19:30 - Pesaje : El evento comenzará mañana viernes 24 de julio del 2026 con el pesaje de los participantes en La Velada del Año. Se trata de una especie de previa en la que cada combatiente va a pesarse, hará un cara a cara con su oponente y realizará sus últimas declaraciones públicas antes del evento. El pesaje empezará a emitirse a las 19:30 hora peninsular española.

: El evento comenzará mañana viernes 24 de julio del 2026 con el pesaje de los participantes en La Velada del Año. Se trata de una especie de previa en la que cada combatiente va a pesarse, hará un cara a cara con su oponente y realizará sus últimas declaraciones públicas antes del evento. El pesaje empezará a emitirse a las 19:30 hora peninsular española. Sábado 25 de julio a las 19:00 - Velada del Año VI: Y este sábado 25 de julio tendrá lugar La Velada del Año. Este es el evento principal, con todos los combates anunciados, y actuaciones especiales. La Velada del Año VI comenzará a las 19:00 hora peninsular española, cuando se realizará una previa con algunas entrevistas. Este evento durará alrededor de siete horas, hasta las 2 AM hora peninsular española, y el primer combate será a las 19:45, y el último comenzará a la 1:30 AM.

Combates de La Velada del Año VI

Ahora vamos a decirte la lista de todos los combates que se realizarán durante La Velada del Año VI. Es una velada muy equilibrada entre combates masculinos y femeninos, y estos son los nombres y los enfrentamientos que podremos ver sobre el ring.

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Primer Combate : Fabiana Sevillano vs la Parce.

: Fabiana Sevillano vs la Parce. Segundo Combate : Clers vs Natalia.

: Clers vs Natalia. Tercer Combate : Edu Aguirre vs Gastón Edul.

: Edu Aguirre vs Gastón Edul. Cuarto Combate : Marta Díaz vs Tati.

: Marta Díaz vs Tati. Quinto Combate : Viruzz vs Gero Arias.

: Viruzz vs Gero Arias. Sexto Combate : Alondrissa vs Angie Velasco.

: Alondrissa vs Angie Velasco. Séptimo Combate : Kidd Keo vs Lit Killah.

: Kidd Keo vs Lit Killah. Octavo Combate : Rivers vs RoRo.

: Rivers vs RoRo. Noveno Combate : Plex vs Fernanfloo.

: Plex vs Fernanfloo. Décimo Combate: TheGrefg vs Illojuan.

Actuaciones de La Velada del Año VI

Entre los combates tendremos varias actuaciones musicales, que son las siguientes. Serán shows musicales que tendrán lugar de forma periódica para ir amenizando la velada.

Yandel

Anuel

Bad Gyal

Juanes

La Pantera y Lucho RK

Además de esto, debes saber que tanto los artistas como los combatientes traerán invitados. No todos, pero sí algunos, tanto para que las actuaciones musicales sean más especiales como para que los combates tengan algo más de entretenimiento.

Dónde puedes ver gratis los eventos

Tanto el pesaje como La Velada del Año VI pueden verse gratis y online en los canales oficiales de Ibai Llanos, el famoso creador de contenido que es también el organizador del evento. Estos son los tres canales donde se emitirá íntegramente y en abierto:

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