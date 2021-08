Quitar el chat de tus emisiones de Twitch: hasta qué punto es posible y qué cómo limitarlo al máximo

Vamos a explicarte qué puedes hacer para intentar en la medida de lo posible, cómo limitar al máximo las conversaciones en tu chat de Twitch, de forma que puedas hacer que casi nadie pueda hablar en ellas. Sería lo más parecido que puedes hacer a desactivar el chat que aparece cuando estás haciendo tus emisiones en directo.

Lamentablemente, Twitch no permite que quites el chat de tus emisiones, aunque sí que puedes hacer unos cambios en tu configuración para que solo los más veteranos suscriptores puedan hacerlo. Si no eres una super estrella, posiblemente esto no te afecte nada, ya que llevarás tiempo teniendo muchos suscriptores. Pero si estás empezando en la plataforma, esto puede ser útil en el caso de que no quieras que nadie te escriba.

Limita al máximo el chat de Twitch

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Twitch e iniciar sesión con la cuenta desde la que vayas a realizar tus retransmisiones. Ahora, pulsa en tu imagen de perfil arriba a la derecha, y pulsa en la opción de Panel de control del creador que te aparecerá en el menú que se va a abrir.

Cuando entres en la pantalla del Panel de control del creador, tienes que fijarte en la columna que hay a la izquierda con varias secciones. En ella, abre la sección Configuración y pulsa en la opción de Moderación que va a aparecer dentro en tercer lugar.

Lo que tienes que hacer aquí dentro, es activar el Modo Solo seguidores poniendo el máximo tiempo posible, que ahora mismo son solo 3 meses. De esta manera, sólo los usuarios que lleven siguiendo tu canal más de 3 meses podrán escribir en el chat, de forma que te vas a ahorrar que vengan nuevos usuarios que no saben nada de cómo emites o qué cosas te gustan y empiecen a molestar.

No vas a poder hacer más, pero por lo menos, esta opción te permitirá evitar esa gente que solo entrar para molestar en el chat. En tres meses de tiempo, los suscriptores ya han tenido tiempo de entender cómo funcionas, y es de esperar que sus mensajes sean mejores.