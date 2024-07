OpenAI va a hacer lo que Google nunca se atrevió: dar más prioridad en el buscador a determinados medios

No es casualidad que Reuters haya sido el medio elegido por OpenAI para ilustrar la llegada de SearchGPT. Y no es porque la agencia de noticias sea una de las favorecidas por el nuevo buscador con inteligencia artificial. Más bien lo contrario. OpenAI quiere dar imagen de igualdad de condiciones para todos los medios, pero la realidad es que a priori no será así.

OpenAI y sus acuerdos estratégicos. SearchGPT llega para rivalizar con Google pero ha cambiado algunas reglas del juego. El algoritmo no se aplicará de la misma forma para todos los resultados, pues distintos medios gozarán de una mayor visibilidad al ser catalogados como proveedores de "contenidos de alta calidad".

La empresa de Sam Altman ha ido anunciado a lo largo de los últimos meses distintos acuerdos con múltiples grupos de comunicación. Una iniciativa denominada 'Preferred Publishers Program' (PPP), según describe Adweek.

Desde Associated Press hasta Prisa. El primer medio de comunicación que alcanzó una alianza con OpenAI fue Associated Press, en julio de 2023. Desde entonces le han seguido los principales grupos de comunicación a nivel global, desde News Corp hasta TIME, pasando por Financial Times, Axel Springer, Dotdash Meredith, The Atlantic y Vox Media. En francés se encuentra el periódico Le Monde y en español el grupo Prisa, propietario de El País.

Qué ganan los medios. Hay dos tipos de incentivos. Por un lado los garantizados y por otro los variables. En estos acuerdos, los medios de comunicación reciben un pago por parte de OpenAI. Unas cantidades que dependen de cada acuerdo y cuyas cifras no son oficiales ni se han dado a conocer.

Además del pago directo, según se ha dado a conocer por el PPP filtrado, los medios recibirían una compensación en función del éxito de sus enlaces. En función de la cantidad de usuarios que hagan clic en las distintas noticias, los medios recibirían un pago mayor o menor.

El hecho de participar en este programa de afiliados permite a estos medios asegurarse que sus enlaces dispondrán de una mayor visibilidad, con diseños específicos y atribuciones más destacadas.

Qué gana OpenAI. A cambio, OpenAI se cubre las espaldas y consigue el apoyo de los principales medios de comunicación, con cuyas noticias nutre sus resultados. Mediante estos acuerdos, OpenAI consigue el permiso para entrenar su modelo de inteligencia artificial y poder ofrecer información en base al trabajo periodístico de estos medios.

Lo que sirve para SearchGPT no tiene que valer para ChatGPT. OpenAI explica que además de SearchGPT también han creado una forma para que los editores administren cómo aparecen en SearchGPT. Es decir, los medios de comunicación tendrá una vía directa de gestionar cómo aparecen sus resultados en las búsquedas.

Por otro lado, desde OpenAI recuerdan que una cosa es el buscador y otra es el entrenamiento de su IA. Y advierte que "los sitios pueden aparecer en los resultados de búsqueda incluso si optan por no participar en el entrenamiento de IA generativa". Porque una cosa es copiar el texto para dárselo a la IA y otra es simplemente enlazar. Un uso mucho más fácil de defender en los tribunales bajo el concepto de "uso justo".

Dinero en la mesa para que no pase lo del New York Times. Hay notables ausencias entre los acuerdos con OpenAI. Además de Reuters, tampoco el New York Times ha colaborado con SearchGPT. Si bien no implica esto que no aparezcan sus resultados.

El New York Times mantiene una demanda contra OpenAI en la que exige "miles de millones de dólares en daños y perjuicios legales y reales" por el uso no autorizado de sus artículos para entrenar a ChatGPT.

Antes de que otros medios de comunicación tomaran la iniciativa de imponer una demanda equivalente, desde OpenAI se ha llegado a estos acuerdos para obtener el permiso. Y de paso potenciar su buscador propio.

Mientras haya atribución y una compensación para los editores, OpenAI estará defendiendo el periodismo, explican.

Google acabó pagando a los medios, pero no directamente para el buscador. Esta batalla entre los medios y las empresas tecnológicas es casi tan antigua como internet. Una de las soluciones de Google para calmar las peticiones de los medios de comunicación fue alcanzar acuerdos de remuneración, que finalmente derivaron en la creación de herramientas como Showcase, con noticias seleccionadas diariamente a mano por los propios periodistas.

Google paga a los medios de comunicación porque contribuyan a su herramienta de Showcase, aunque a la práctica es un método de establecer alianzas. OpenAI ha decidido ir un paso más allá. Directamente ha creado SearchGPT donde el papel de los medios colaboradores está definido desde un primer momento. Al fin y al cabo han pasado décadas entre la llegada de Google y la de SearchGPT. Y desde OpenAI han tomado buena nota para no repetir los mismos errores.

Muerte al SEO (al principio). Lo que va a hacer OpenAI es como si Google pagase a todos los medios de comunicación porque sus resultados aparecieran en el buscador. En Google existe el SEO, donde los medios de comunicación compiten porque sus resultados aparezcan lo más alto posible del buscador, pero sin remuneración directa por el medio.

Con SearchGPT este criterio de posicionamiento será bastante más manual. Habrá una IA que dará el resultado, pero habrá ciertos medios cuyos enlaces tendrán preferencia porque ya habrán sido adaptados a la forma de trabajar de SearchGPT tras los acuerdos alcanzados.

Por el momento OpenAI ha tomado la decisión de pagar a los medios de comunicación, añadiendo todavía más presión a su ruinoso negocio. En el medio-largo plazo esta estrategia podría cambiar, ya que parece inviable que OpenAI vaya a pagar a tantos medios y durante tanto tiempo. Pero eso ya serán problemas para la OpenAI del mañana.

