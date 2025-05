Las señales estaban ahí: Europa detectó las oscilaciones del apagón en España pero no supo anticipar el colapso

Mientras se sigue realizando reuniones de Comité de Análisis para averiguar que ocurrió en el apagón del 28 de abril. Un nuevo informe preliminar de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha arrojado un foco importante en algo que Europa no supo ver.

En corto. Hasta ahora, lo que se sabía eran los datos de la “caja negra”, donde segundo a segundo se ha podido investigar que empezó a fallar. Pero un nuevo informe preliminar del ENTSO-E ha confirmado que no solo se trata de las oscilaciones que se registraron en España: el colapso fue una “compleja secuencia de eventos”.

En profundidad. La cuestión es que el informe ha explicado que durante la media hora anterior al incidente se observaron dos oscilaciones de potencia y frecuencia en la red eléctrica europea, entre las 12:03 y las 12:07 y entre las 12:19 y las 12:21. Y claro, tanto Red Eléctrica en España como RTE en Francia tomaron medidas para mitigar estas oscilaciones. Sin embargo, a las 12:33, el sistema eléctrico de la Península Ibérica colapsó por completo.

El asunto tiene más miga. En ese momento, no se detectaban oscilaciones y las variables del sistema se encontraban dentro del rango normal de funcionamiento. Pero eso no significaba que estuviera todo bajo control. Europa había detectado esas oscilaciones, pero al intervenir España y Francia no lo interpretaron como un riesgo crítico. Así fue como en el sur de España, una serie de fallos en la generación eléctrica provocaron una pérdida de 2200 MW. Esta pérdida fue suficiente para desencadenar una caída en la frecuencia del sistema, que bajó a 48 Hz. En otras palabras, la frecuencia eléctrica debe mantenerse en torno a los 50 Hz. Si baja de 48 Hz, el sistema puede entrar en un estado crítico. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

A partir de ese momento… El apagón fue inevitable. Los intercambios de electricidad entre España y sus países vecinos estaban en niveles elevados: 1000 MW hacia Francia, 2000MW hacia Portugal y 800MW a Marruecos. Pero al colapsar el sistema, esas conexiones también se perdieron. Las líneas de transmisión entre Francia y España dejaron de funcionar a las 12:33:21 y los sistemas de protección automática desconectaron toda la red ibérica tres segundos después.

Hubo una cifra que circulo en redes. El Presidente del Gobierno en su comparecencia ante los medios dijo: “15GW desaparecieron en 5 segundos”, enseguida corrió como la pólvora esta afirmación en las redes, pero el ENTSO-E ha concretado que la pérdida fue de 2,2GW.

Entonces, ¿de dónde salió esa cifra? Los 15 GW que circuló tras el apagón proviene de una estimación inicial de REE basada en los sistemas de defensa automática. Según el secretario de Energía del MITECO, Joan Groizard, se contabilizaron 10 GW en cortes automáticos (deslastre de demanda) y 5 GW en aportación de interconexiones que dejaron de suministrar energía. Sin embargo, el informe del ENTSO-E concreta que la pérdida registrada en el sur de España fue de 2200 MW (2,2 GW), una cifra significativamente menor, evidenciando que el cálculo inicial no reflejaba la pérdida de generación en sí, sino el impacto global del evento en el sistema eléctrico.

¿Y ahora qué? ENTSO-E ha creado un panel de expertos para seguir investigando lo ocurrido. Estos expertos, provenientes de países no afectados por el apagón, recopilarán todos los datos disponibles para reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió el 28 de abril para elaborar un informe técnico que se presentará a la Comisión Europea a lo largo del segundo semestre del año. A su vez, el comité español seguirá trabajando en paralelo, analizando no solo los fallos técnicos, sino también posibles ciberataques o errores en los sistemas digitales, según ha detallado la vicepresidenta, Sara Aagesen, en una entrevista para ElDiario.es.

Previsiones. En la misma entrevista, Sara Aagesen ha insistido en que las causas del apagón son “enormemente complejas” y que no se descarta ninguna hipótesis. Pero quedan muchas incógnitas: ¿Qué centrales se desconectaron exactamente? ¿Qué desencadenó la caída de 2200 MW? ¿Y por qué no se detectaron las señales de alerta a tiempo?

El primer apagón “verde” ha puesto a prueba la red eléctrica ibérica y ha evidenciado las vulnerabilidades de un sistema en plena transición hacia las renovables. Mientras el análisis completo del apagón podría tardar meses, tanto operadores del sistema como gobiernos se mueven en un terreno lleno de incertidumbre. La clave ahora es repensar las microredes, el almacenamiento energético y las tecnologías de gridforming capaces de estabilizar una red cada vez más volátil. El camino se está configurando ahora y es en el presente donde se tiene que seguir trabajando.

