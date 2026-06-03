Las marcas de cerveza más bebidas en cada comunidad autónoma de España, reunidas en este mapa

La cerveza no pasa por su mejor momento en España, pero eso no quita que el nuestro siga siendo un país de cañas en el que el consumo per cápita supera de media los 50 litros. Si bajamos al detalle y analizamos de qué marcan son esas cañas o botellines, sin embargo, la cosa cambia de una comunidad a otra. En Galicia y Baleares reina Estrella Galicia, en Andalucía lo hace Cruz Campo, en Cataluña Estrella Damm y en la Comunidad Valenciana y Cantabria Amstel.

Hay sin embargo un logo que domina buena parte del mapa: Mahou.

¿Qué ha pasado? Que tenemos una nueva 'foto' del sector cervecero en España. No nos muestra datos de consumo per cápita, evolución de la demanda o facturación del sector, pero sí nos da una pista sobre otro tema igual de interesante: la pugna entre marcas a nivel territorial.

El último informe 'Brand Footprint', elaborado por Worldpanel by Numerator y que se ha encargado de divulgar la propia Mahou San Miguel, revela dos datos interesantes sobre el mapa español. El primero es que sigue muy segmentado a nivel territorial, con marcas consolidadas por región. El segundo es que, a pesar de ese escenario diverso, hay una marca que lidera con claridad: Mahou.

Informe de Worldpanel by Numerator.

¿Qué muestra exactamente? El informe de Worldpanel by Numerator (antigua Kantar) muestra básicamente qué marca es "la más elegida" en cada comunidad autónoma. Para averiguarlo los técnicos realizaron una encuesta con una muestra "representativa" de 12.500 hogares repartidos por toda la geografía española, incluidas Baleares y Canarias. El resultado, que puedes ver en el mapa que encabeza este post, es que Mahou lidera en Asturias, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura.

¿Y el resto del país? Está dominado por marcas que se han hecho fuertes a nivel territorial. Estrella Galicia destaca por ejemplo en Galicia y las Baleares, Amstel en Cantabria y la Comunidad Valenciana, San Miguel en el País Vasco, Estrella de Levante en la Región de Murcia, Cruzcampo en Andalucía, Estrella Damm en Cataluña, Ambar en Aragón y en Canarias Cerveza Tropical. Queda la incógnita de qué ocurre en La Rioja. Allí la muestra no permitió a los autores del informe lograr una conclusión clara.

No es un mal balance para Mahou, que ha querido subrayar que el estudio de Worldpanel prueba que la marca ha reforzado su presencia "en todo el territorio nacional" y mantiene el liderazgo en media docena de regiones.

Si se compara con el estudio de 2025 la firma pierde el liderazgo de Cantabria en favor de Amstel y se hace con Navarra, territorio que el año pasado controlaba San Miguel. La empresa madrileña saca pecho además por el peso de su marca en la cesta de la compra, afianzándose como una de las más populares de su rama.

Pero… ¿Y estrella Galicia? El mapa de Worldpanel by Numerator quizás te llame la atención si recuerdas otro sobre el mismo tema publicado en septiembre y elaborado por Data Centric. En él se mostraba una 'fotografía' bastante distinta, con Mahou afincada sobre todo en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y Estrella Galicia acaparando Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla.

¿A qué se debe esa diferencia? Al enfoque.

¿Por qué? Aunque ambos informes se basan en una muestra similar a nivel cuantitativo (DataCentric realiza 14.053 encuestas digitales), no buscan exactamente lo mismo. El estudio de Worldpanel apunta a "la cerveza más elegida" por los españoles. DataCentric a "marcas favoritas". En su informe asegura de hecho que la enseña de Hijos de Rivera acapara "un 42% de los votos" frente al 14% de Mahou y deja botando una reflexión: a pesar de lo bien posicionadas que salen tanto Estrella Galicia como Alhambra en su ranking, esa condición de "marcas favoritas" no se traslada luego a las ventas. "Ambas tienen puestos sensiblemente inferiores".

Si nos fijamos en la facturación, por ejemplo, el ranking empresarial de elEconomista muestra que Mahou se sitúa en cabeza, seguido de Damm, Heineken y en cuarta posición Hijos de Rivera, la matriz de Estrella Galicia o 1906.

En general, tanto el informe de DataCentric como el de Worldpanel deben tomarse como lo que son: estudios con sus fortaleces y puntos débiles que ayudan a comprender mejor un sector que afronta un panorama desafiante. Aunque España sea uno de los países de la UE que más cerveza consume, la industria lidia con una juventud que está cambiando sus hábitos de consumo y el acercamiento al alcohol y un mercado en el que cada vez ganan más fuerza las bebidas ‘sin’.

Vía | DAP

Imagen | Mahou-San Miguel

En Xataka | Los jóvenes están dejando de beber cerveza a lo bestia. Por eso Mahou quiere venderte agua como cosmética