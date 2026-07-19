Mejores 38 juegos Android para PC: los mejores títulos de Google Play que puedes instalar en Windows

Te traemos una colección con los mejores 38 mejores juegos de Android para jugar en PC aprovechando que Google Play también permite instalarlos en Windows. No todos los juegos de Android pueden jugarse en Windows, pero de entre los que sí son compatibles te hemos seleccionado los más destacados.

Porque a veces una pantalla pequeña no vale, y algunos títulos se disfrutan mejor en un buen monitor. Además, en ocasiones poder usar el teclado y ratón también puede ser más efectivo.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Pero como decimos siempre en Xataka Basics, esta es solo nuestra elección. Por eso, te invitamos a que nos digas en comentarios los que para tí son los mejores juegos de Android instalables en PC, de forma que el resto de lectores puedan beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Mejores 38 juegos de Android para PC

Amaze GO! Flecha Rompecabezas : Si te gustan los rompecabezas estilo de resolver laberintos, aquí tienes decenas de niveles sin tiempo, para que pienses y mantengas tu mente ocupada. Enlace: Google Play.

: Si te gustan los rompecabezas estilo de resolver laberintos, aquí tienes decenas de niveles sin tiempo, para que pienses y mantengas tu mente ocupada. Enlace: Google Play. Asphalt 9: Legends : Uno de los más populares juegos de carreras creados para móvil, y una de las sagas más populares para estos dispositivos. Un juego de carreras arcade con entornos dinámicos y personalización del coche. Enlace: Google Play.

: Uno de los más populares juegos de carreras creados para móvil, y una de las sagas más populares para estos dispositivos. Un juego de carreras arcade con entornos dinámicos y personalización del coche. Enlace: Google Play. Blackmoor 2: Action Platformer : Un juego de plataformas arcade con combates donde se incluye el cooperativo multijugador. Tienes un modo historia llena de mazmorras, giros y puertas, y tu propio generador de mazmorras personalizadas. Enlace: Google Play.

: Un juego de plataformas arcade con combates donde se incluye el cooperativo multijugador. Tienes un modo historia llena de mazmorras, giros y puertas, y tu propio generador de mazmorras personalizadas. Enlace: Google Play. Block Blast! : Si te gusta el Tetris, este es un divertido clon lleno de niveles y totalmente gratuito. Enlace: Google Play.

: Si te gusta el Tetris, este es un divertido clon lleno de niveles y totalmente gratuito. Enlace: Google Play. Boxes: Lost Fragments : Un pausado juego de puzles en el que eres un ladrón que tienes que ir desbloqueando cajas del tesoro llenas de rompecabezas. Enlace: Google Play.

: Un pausado juego de puzles en el que eres un ladrón que tienes que ir desbloqueando cajas del tesoro llenas de rompecabezas. Enlace: Google Play. Cats are Cute: Pueblo de Gatos : Un juego sencillo y minimalista, un simulador idle donde tienes que construir un pueblo llena de gatos y relajadamente puedes ver sus vidas. Enlace: Google Play.

: Un juego sencillo y minimalista, un simulador idle donde tienes que construir un pueblo llena de gatos y relajadamente puedes ver sus vidas. Enlace: Google Play. Chess.com : Una de las plataformas de ajedrez online más popular del mundo. Si no te convence su versión web, aquí tienes la móvil con varios puzles, tutoriales, lecciones y, como no podía ser de otra manera, partidas online con su base de millones de usuarios. Enlace: Google Play.

: Una de las plataformas de ajedrez online más popular del mundo. Si no te convence su versión web, aquí tienes la móvil con varios puzles, tutoriales, lecciones y, como no podía ser de otra manera, partidas online con su base de millones de usuarios. Enlace: Google Play. Clash of Clans : Uno de los grandes juegos de estrategia móvil. Tendrás que construir tu aldea, entrenar tropas y enfrentarte a otros jugadores en guerras de clanes. Enlace: Google Play.

: Uno de los grandes juegos de estrategia móvil. Tendrás que construir tu aldea, entrenar tropas y enfrentarte a otros jugadores en guerras de clanes. Enlace: Google Play. Clash Royale : Uno de los grandes títulos de cartas coleccionables y batallas estratégicas en tiempo real. Aquí, el único problema es que muchos usuarios se quejan del excesivo pay to win. Enlace: Google Play.

: Uno de los grandes títulos de cartas coleccionables y batallas estratégicas en tiempo real. Aquí, el único problema es que muchos usuarios se quejan del excesivo pay to win. Enlace: Google Play. Cookie Run: Kingdom : Un juego de acción con toques de rol protagonizado por galletas. Podrás entrenar a tus personajes, habrá eventos, y tienes varios modos de juego. Enlace: Google Play.

: Un juego de acción con toques de rol protagonizado por galletas. Podrás entrenar a tus personajes, habrá eventos, y tienes varios modos de juego. Enlace: Google Play. Cop Duty Police Car Simulator : Una especie de GTA inverso, en el que eres un policía que tiene que circular por la ciudad persiguiendo a delincuentes. Enlace: Google Play.

: Una especie de GTA inverso, en el que eres un policía que tiene que circular por la ciudad persiguiendo a delincuentes. Enlace: Google Play. Creatures of the Deep: Pesca : Un juego de pesca en el que tienes que navegar, buscar los mejores rincones, investigar, y dar pesca a misteriosos monstruos de las profundidades. Enlace: Google Play.

: Un juego de pesca en el que tienes que navegar, buscar los mejores rincones, investigar, y dar pesca a misteriosos monstruos de las profundidades. Enlace: Google Play. Drive Mad: Physics Racing : Un divertido juego de conducción basado en física donde, por lo general, el mayor obstáculo es tu exceso de confianza. Cada nivel tiene un nuevo tipo de vehículo, y tiene risas garantizadas. Enlace: Google Play.

: Un divertido juego de conducción basado en física donde, por lo general, el mayor obstáculo es tu exceso de confianza. Cada nivel tiene un nuevo tipo de vehículo, y tiene risas garantizadas. Enlace: Google Play. Exterminador legendario : Un RPG en el que tienes que salvar al mundo exterminando todo tipo de criaturas, subiendo nivel y avanzando. Enlace: Google Play.

: Un RPG en el que tienes que salvar al mundo exterminando todo tipo de criaturas, subiendo nivel y avanzando. Enlace: Google Play. Fallout Shelter : El excelentísimo juego de gestión de un refugio nuclear, con todos los habitantes. Tendrás que emparejarlos, reclutar nuevos o hacer que nazcan, o lanzarlos a explorar el yermo en busca de recursos y recompensas. Enlace: Google Play.

: El excelentísimo juego de gestión de un refugio nuclear, con todos los habitantes. Tendrás que emparejarlos, reclutar nuevos o hacer que nazcan, o lanzarlos a explorar el yermo en busca de recursos y recompensas. Enlace: Google Play. Free Fire MAX : Un juego diseñado para ofrecerte una experiencia de Battle Royale en el móvil. 50 competidores y un superviviente. Enlace: Google Play.

: Un juego diseñado para ofrecerte una experiencia de Battle Royale en el móvil. 50 competidores y un superviviente. Enlace: Google Play. Fruit Ninja 2 : El Fruit Ninja fue uno de los primeros grandes juegos virales para móvil, y su segunda parte lo lleva más allá. Se te lanzan frutas y tienes que partirlas todas en el aire antes de que caigan, así de simple. Enlace: Google Play.

: El Fruit Ninja fue uno de los primeros grandes juegos virales para móvil, y su segunda parte lo lleva más allá. Se te lanzan frutas y tienes que partirlas todas en el aire antes de que caigan, así de simple. Enlace: Google Play. Genshin Impact: Uno de los RPGs online más importantes y populares de los últimos años. Sus gráficos son bastante exigentes, pero al jugar en pantalla grande podrás beneficiarte de la potencia extra de tu ordenador. Enlace: Google Play.

Geometry Dash SubZero : Un título de esos que te ponen a prueba. Un plataformas de acción en el que tienes que ir dando saltos y superando niveles llenos de obstáculos. Enlace: Google Play.

: Un título de esos que te ponen a prueba. Un plataformas de acción en el que tienes que ir dando saltos y superando niveles llenos de obstáculos. Enlace: Google Play. Granny : La abuela te ha encerrado en su casa y tienes que intentar escapar sin hacer ruido. Un juego de terror y supervivencia para los más atrevidos. Enlace: Google Play.

: La abuela te ha encerrado en su casa y tienes que intentar escapar sin hacer ruido. Un juego de terror y supervivencia para los más atrevidos. Enlace: Google Play. Homescapes : Ayuda al mayordomo Austin a devolverle la calidez y el diseño a la mansión de su familia superando niveles con todo tipo de puzles. Enlace: Google Play.

: Ayuda al mayordomo Austin a devolverle la calidez y el diseño a la mansión de su familia superando niveles con todo tipo de puzles. Enlace: Google Play. Infinity Loop: Calma y Relaja : Otro juego de relax y puzles llenos de logica donde pasar el tiempo ejercitando el cerebro. Enlace: Google Play.

: Otro juego de relax y puzles llenos de logica donde pasar el tiempo ejercitando el cerebro. Enlace: Google Play. Jetpack Joyride : Un auténtico clásico para móviles, un título de carrera infinita en el que tienes que ir volando con tu jetpack para llegar lo más lejos posible. Enlace: Google Play.

: Un auténtico clásico para móviles, un título de carrera infinita en el que tienes que ir volando con tu jetpack para llegar lo más lejos posible. Enlace: Google Play. Level Devil - NOT A Troll Game : Si eres una de esas personas a las que les gusta pasarlo mal y que un juego te torture, este título te interesa. Corre, salta y llega hasta la puerta de cada nivel en el que cada salto o cada esquina puede ser el último. Porque los mapas se mueven y parecen que te trollean. Enlace: Google Play.

: Si eres una de esas personas a las que les gusta pasarlo mal y que un juego te torture, este título te interesa. Corre, salta y llega hasta la puerta de cada nivel en el que cada salto o cada esquina puede ser el último. Porque los mapas se mueven y parecen que te trollean. Enlace: Google Play. Mahjong Blast : Un juego de Mahjong solitario creado para quienes buscan juegos de mesa relajantes. Enlace: Google Play.

: Un juego de Mahjong solitario creado para quienes buscan juegos de mesa relajantes. Enlace: Google Play. Melon Sandbox : Un juego para darle rienda suelta a tu creatividad con experimentos basados en la física de muñecos. Sin límites y sin reglas. Enlace: Google Play.

: Un juego para darle rienda suelta a tu creatividad con experimentos basados en la física de muñecos. Sin límites y sin reglas. Enlace: Google Play. NTE: Neverness to Everness : Un RPG sobrenatural de mundo abierto con una buena historia, gráficos impresionante y mucha diversión. Enlace: Google Play.

: Un RPG sobrenatural de mundo abierto con una buena historia, gráficos impresionante y mucha diversión. Enlace: Google Play. Pixel Combat: Zombies Strike : Un shooter en primera persona con gráficos pixelados donde tienes que enfrentarte a oleadas de zombies, sobrevivir a ellas y mejorar tu equipación. Enlace: Google Play.

: Un shooter en primera persona con gráficos pixelados donde tienes que enfrentarte a oleadas de zombies, sobrevivir a ellas y mejorar tu equipación. Enlace: Google Play. QS Monkey Land : Fusión Frutas : Un juego en el que tienes que ir lanzando frutas en un cubo y combinándolas para crear otras más grandes, y así intentar llegar lo más lejos posible antes de que se salgan de tu cubo. Enlace: Google Play.

: Un juego en el que tienes que ir lanzando frutas en un cubo y combinándolas para crear otras más grandes, y así intentar llegar lo más lejos posible antes de que se salgan de tu cubo. Enlace: Google Play. Stick Dismount Falling : Un juegos de muñecos de física donde se simulan caídas, accidentes y ves a tu muñeco saltar por los aires. Diversión con tres muñecos diferentes a los que golpear contra todo tipo de obstáculos. Enlace: Google Play.

: Un juegos de muñecos de física donde se simulan caídas, accidentes y ves a tu muñeco saltar por los aires. Diversión con tres muñecos diferentes a los que golpear contra todo tipo de obstáculos. Enlace: Google Play. Stick War: Legacy : Un adictivo juego de estrategia con muñecos de palo, en el que debes controlar tu ejército en formaciones o de forma individual para cada guerrero, e ir superando las distintas batallas para conquistar nuevos territorios. Enlace: Google Play.

: Un adictivo juego de estrategia con muñecos de palo, en el que debes controlar tu ejército en formaciones o de forma individual para cada guerrero, e ir superando las distintas batallas para conquistar nuevos territorios. Enlace: Google Play. Top Eleven : Uno de los grandes juegos de fútbol para móvil, donde puedes convertirte en entrenador y gestionar todos los aspectos de la plantilla. Enlace: Google Play.

: Uno de los grandes juegos de fútbol para móvil, donde puedes convertirte en entrenador y gestionar todos los aspectos de la plantilla. Enlace: Google Play. Township : Otro clásico de los juegos móviles donde se mezclan desarollo urbano y agricultura. Tendrás que cosechar cultivos, procesarlos y venderlos para seguir expandiéndote. Enlace: Google Play.

: Otro clásico de los juegos móviles donde se mezclan desarollo urbano y agricultura. Tendrás que cosechar cultivos, procesarlos y venderlos para seguir expandiéndote. Enlace: Google Play. The Battle of Polytopia : El mejor juego de estrategia por turnos que vas a encontrar para móviles. Es como el Civilization, pero con gráficos más minimalistas. Pero cada una de sus civilizaciones tienes características propias y cuenta con múltiples modos de juego. Enlace: Google Play.

: El mejor juego de estrategia por turnos que vas a encontrar para móviles. Es como el Civilization, pero con gráficos más minimalistas. Pero cada una de sus civilizaciones tienes características propias y cuenta con múltiples modos de juego. Enlace: Google Play. World of Airports : Un simulador en el que tienes que administrar un aeropuerto. Puedes tomar el rol de un controlador de vuelos o un piloto mientras vas desarrollando tu aeropuerto. Enlace: Google Play.

: Un simulador en el que tienes que administrar un aeropuerto. Puedes tomar el rol de un controlador de vuelos o un piloto mientras vas desarrollando tu aeropuerto. Enlace: Google Play. World Soccer Champs : Un juego de fútbol arcade con gráficos pixelados pero con opciones como la de gestión de carreras. Tienes más de 100 ligas y copas, con control directo de los momentos clave. No, no tiene gráficos ultra realistas, pero en todo lo demás es casi insuperable. Enlace: Google Play.

: Un juego de fútbol arcade con gráficos pixelados pero con opciones como la de gestión de carreras. Tienes más de 100 ligas y copas, con control directo de los momentos clave. No, no tiene gráficos ultra realistas, pero en todo lo demás es casi insuperable. Enlace: Google Play. Words of Wonders: Crucigrama : Un juego de crucigramas donde podrás mejorar tu vocabulario mientras te relajas y viajas por todo el mundo. Enlace: Google Play.

: Un juego de crucigramas donde podrás mejorar tu vocabulario mientras te relajas y viajas por todo el mundo. Enlace: Google Play. Zombeast: Un shooter en primera persona para ir cazando zombis, y uno de los mejor valorados del género. Perfecto para exprimirlo con teclado y ratón al jugar con el móvil. Enlace: Google Play.

En Xataka Basics | Amazon Luna gratis con Amazon Prime: qué es, a qué juegos tienes acceso, y cómo conseguir más títulos