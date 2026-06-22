Bono Cultural Joven 2026: cómo solicitar los 400 euros para comprar música, videojuegos y suscripciones si tienes 18 años

Vamos a explicarte cómo solicitar el Bono Cultural Joven de 2026, la nueva edición de esta ayuda para que quienes cumplen 18 años en España tengan un crédito de 400 euros para gastar en productos culturales. El Bono Cultural Joven fue lanzado en 2022 para acercar a los jóvenes a los sectores culturales castigados durante la pandemia, pero desde entonces se ha ido manteniendo.

La idea es esa, que los jóvenes gasten dinero en cultura. Vamos a empezar el artículo diciéndote qué es este bono y todos los detalles, especificando en qué se va a poder gastar el dinero. Luego, te explicaremos cuál es el proceso que debes seguir para solicitarlo.

Por último, recordar que además de cumplir 18 años en este 2026, la ayuda va dirigida a los jóvenes de nacionalidad española, esos que posean residencia legal en España, y los solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.

Qué es el Bono Cultural Joven

El Bono Cultural Joven es la ayuda que cada año se le da a los jóvenes que cumplen 18 años. Vamos, que se les va a dar 400 euros a todos los que cumplan la mayoría de edad en 2026. Este dinero no es para que se lo gasten en lo que quieran, sino para que compren productos, servicios y actividades relacionadas con el mundo de la cultura.

Esta ayuda nació para financiar y revitalizar el sector cultural español después de las cuarentenas del COVID-19, aunque una vez vueltos a la normalidad se han ido manteniendo. No se sabe durante cuánto tiempo existirá este bono cultural, porque es algo que se va aprobando cada año.

Se trata de una ayuda indirecta para los sectores culturales. En lugar de darle el dinero a los establecimientos sin más, se les da a los jóvenes para que consuman la cultura que quieran en productos culturales preestablecidos.

Esta última parte es la más importante. No puedes gastarte los 400 euros en un tipo de producto concreto. Este dinero se reparte en tres tipos de productos, y para cada uno de ellos hay un tope de gasto. Tampoco puedes gastarla en cualquier sitio, sino en establecimientos que se hayan adherido al programa.

La ayuda es únicamente para quienes cumplen 18 años. Por lo tanto, solo va a beneficiar a esos que hayan nacido en el 2008, mientras que las personas y jóvenes de otras edades no podrán beneficiarse. Sólo quienes cumplan 18 años durante este 2026. Además, será necesario tener la nacionalidad española, residencia legal en España, o ser los solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros extutelados.

La gestión de las ayudas se centraliza en una página web concreta, en la que los jóvenes pueden solicitar el bono. Y luego, en tu ciudad verás qué establecimientos participan, ya que suelen poner en el escaparate que aceptan Bono Cultural, y sabrás que puedes gastar el dinero allí.

En qué se puede gastar el bono





La novedad de este año es que hay dos modalidades de gasto para decidir la estructura de en qué gastar el dinero. Por un lado tenemos la modalidad tradicional, que es la siguiente:

Un máximo de 200 euros en artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales : Esto se repartirá entre entradas y abonos para artes escénicas, incluyendo la música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. También para espectáculos de tauromaquia.

: Esto se repartirá entre entradas y abonos para artes escénicas, incluyendo la música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. También para espectáculos de tauromaquia. Un máximo de 100 euros en productos culturales en soporte físico : Esto se repartirá entre libros, revistas, prensa y publicaciones periódicas. También se podrá gastar en videojuegos, partituras musicales, discos de vinilo, CD, DVD o Blu-ray.

: Esto se repartirá entre libros, revistas, prensa y publicaciones periódicas. También se podrá gastar en videojuegos, partituras musicales, discos de vinilo, CD, DVD o Blu-ray. Un máximo de 100 euros en consumo digital o en línea: Esto se repartirá entre suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, audiovisuales, compra de audiolibros, compra de ebooks, suscripción para podcasts, suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas. Eso sí, las suscripciones se limitarán a un máximo de cuatro meses.

Se quedan fuera de las ayudas la compra de algunos productos de papelería como libros de texto curriculares impresos o digitales, además de equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica. Tampoco podrás comprar instrumentos musicales, ir a espectáculos deportivos, o comprar material pornográfico.

La segunda modalidad es la de formación. Con ella, puedes invertir los 400 euros íntegros en cursos y talleres de contenido cultural en modalidad presencial y en línea e instrumentos musicales y medios de creación y material artísticos.

Una última condición es que sólo puedes usar el bono en determinados establecimientos o instituciones adheridas al programa. Estos comercios deben funcionar dentro de España o ejercer actividades de venta o puesta a disposición de productos, actividades y servicios culturales.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2026

Para solicitar el Bono Cultural Joven de este 2026 tienes que entrar en su web oficial, que cambia cada año. La de este año es beneficiarios.2026.bonoculturajoven.gob.es. que es la oficial del programa. En ella, pulsa en el botón de Registrarme, y crear una cuenta usando tu correo electrónico y una contraseña. Una vez te hayas registrado, en esta misma web podrás iniciar sesión con tu cuenta creada.

Una vez hayas creado tu usuario y contraseña, te llegará un correo con un enlace de confirmación, y debes pulsarlo para completar el proceso. Una vez lo hagas, pulsa en el botón Solicitar bono que te aparecerá. La primera vez que lo hagas tendrás que verificar tu información y edad usando el certificado digital o Cl@ve. Después, tendrás que rellenar el resto de tus datos principales.

Una vez hayas hecho esto, ya podrás elegir cómo quieres el bono cultural. Lo más sencillo es tener una tarjeta virtual que puedas añadir en Google Pay o Apple Pay para pagar con el NFC del móvil, aunque también tendrás la posibilidad de solicitar una tarjeta física. Cuando termines la configuración, tendrás que verificar tu solicitud usando Autofirma.

Una vez lo tengas todo, recuerda que solo vas a poder usar este saldo que se te da en los establecimientos adheridos al programa del Bono. Además, tendrás que subir todos los recibos de tus compras a la web del programa para verificarlas, y será entonces cuando se te de el dinero.

En Xataka Basics | 17 mejores aplicaciones para leer libros en teléfono y tablet