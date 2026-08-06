Los mejores telescopios solares (o con filtro integrado) para ver un eclipse solar con seguridad

Antes de ver un eclipse solar, lo primero es elegir bien el equipo con el que lo vas a observar. Hay varios accesorios útiles, como las gafas homologadas, pero un telescopio solar permite ver mucho mejor los detalles del eclipse. Si te has decidido por comprar uno aprovechando el eclipse del 12 de agosto, nuestra recomendación es el Lunt Solar Systems LS40T Ha B600.

El Lunt Solar Systems LS40T Ha B600 es nuestra recomendación porque está pensado para ver el sol en H-alfa; es decir, para ir más allá del simple disco brillante y mostrar la estructura solar y las prominencias.

Este telescopio tiene una apertura de 40 mm y una distancia focal de 400 mm, pero su punto más destacable es que es un modelo acromático, por lo que ofrece una gran resolución casi sin aberraciones cromáticas.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Lunt Solar Systems LS40T Ha B600 Si quieres observar los matices del eclipse solar. Está pensado para ver el sol en H-alfa y es un modelo acromático. Su precio es muy elevado y no incluye montura. 1.229,99€ Acuter Elite Phoenix 40 Si buscas un telescopio para uso diurno y nocturno. Se puede utilizar como telescopio convencional (para utilizarlo de noche) y permite observar el sol en H-alfa. Su precio es elevado y no incluye montura. 1.162,95€ Acuter Suntracker AZ Si quieres un telescopio que te permita observar ciertos matices del sol sin tener que hacer un gran desembolso de dinero. Incluye montura y un adaptador de cámara para smartphone que permite realizar fotografías. Solo permite observar la fotosfera del sol. 599,95€ Bresser Solarix Si quieres gastarte poco dinero en un telescopio solar. Incluye un soporte para realizar fotografías con el móvil y su filtro solar es extraíble. Pierde nitidez cuando se usan aumentos altos. 119€ Omegon AC 70/400 Si buscas un telescopio muy económico. Incluye varios accesorios y es muy económico. Su trípode de aluminio es ligero, pero esto hace que sufra más vibraciones. 86,90€

Por qué destacan

De entre todos los telescopios con filtro solar, nos quedamos con el Lunt Solar Systems LS40T Ha B600 como el más completo. A continuación, vamos a hacer un repaso de las características más importantes que debemos tener en cuenta para tener claro qué criterio seguir a la hora de elegir un buen telescopio con filtro solar.

Protección ocular homologada. Observar el sol sin la protección adecuada puede ocasionar daños irreversibles, por lo que el telescopio ha de contar con alguno de estos tipos de protección:

Filtro solar frontal: debe ser de cristal o de lámina de polímero con certificación ISO 12312-2. Se enrosca, aunque muchos van sujetos por celda o sistema de ajuste, en la parte delantera del tubo (apertura principal) para así bloquear más del 99,999% de la luz y el calor antes de entrar en el telescopio. Lo importante es que cubran completamente la apertura y queden firmemente fijados.

Telescopios solares dedicados (Hidrógeno-Alfa): estos equipos están diseñados exclusivamente para observar el sol. Cuentan con filtros internos especiales que únicamente dejan pasar una longitud de onda H-alfa, lo que permite observar detalles de la superficie solar.

Filtro solar del ocular. Hay que prestar mucha atención al filtro solar del ocular y no confundirnos con la protección homologada. Los filtros solares que se colocan en el ocular (la parte por donde miramos) sirven únicamente para mejorar la calidad de observación del sol y apreciar mejor los detalles.

No deben confundirse con la protección homologada: el filtro del ocular, si existe, es un accesorio de mejora, no un sistema de seguridad, no para poder ver el sol. Es un accesorio opcional, no obligatorio.

Buscador solar. Los buscadores son pequeños accesorios auxiliares que se acoplan al telescopio para facilitar la localización de objetos celestes. Funcionan de manera similar a un telescopio, por lo que para poder localizar el sol han de contar con los mismos filtros.

Para localizar el sol antes de utilizar el telescopio, podemos hacerlo de dos formas:

Utilizando un buscador solar.

Guiándonos por la sombra del telescopio: si la sombra es redonda, significa que el telescopio está apuntando al sol. En cambio, si es ovalada, todavía no está apuntando directamente.

Campo de visión. A la hora de ver un eclipse, es importante tener en cuenta varias cosas:

Distancia focal corta o media: permite obtener un campo amplio donde quepa todo el sol con margen alrededor. De esta forma, tendremos una visión mucho más clara y completa. Lo recomendable es que sea de entre 400 y 700 mm para que el campo de visión sea amplio. Es una recomendación útil para encuadre, pero no una norma universal; un telescopio de mayor focal también puede ser válido si se combina con un ocular adecuado y, sobre todo, con la seguridad correcta.

Aumentos bajos: Los aumentos bajos, entre 20x y 50x, facilitan encuadrar el Sol completo y seguir su movimiento.

Estabilidad y portabilidad. Aunque no es tan imprescindible como contar con una protección ocular homologada, viene bien tener en cuenta tanto la estabilidad como la portabilidad del telescopio:

Estabilidad: tener una montura firme puede evitar vibraciones que nos hagan perder la localización del sol. También hay monturas con seguimiento automático que ayudan a que tengamos el sol centrado sin tener que reajustar la posición manualmente.

Transporte: Si vas a trasladarte para ver el eclipse, contar con un equipo ligero y compacto facilita mucho el transporte.

Otras opciones a considerar

Acuter Elite Phoenix 40. El Acuter Elite Phoenix 40 es un telescopio que también está pensado para observar el sol en H-alfa. Se puede utilizar tanto de día, a través del filtro solar, como de noche, tiene una apertura de 40 mm y una distancia focal de 400 mm y viene con un adaptador para smartphones. Eso sí, no incluye montura.

Acuter Suntracker AZ. El Acuter Suntracker AZ es un telescopio más económico que, en este caso sí, viene con montura. Incluye adaptador para el móvil, permite realizar aumentos de entre x25 y x80, ofrece una distancia focal de 400 mm y cuenta con modo de seguimiento de doble eje para evitar que centremos el sol de forma manual.

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Bresser Solarix. El Bresser Solarix es un telescopio que se puede utilizar tanto de día como de noche al permitir que podamos retirar el filtro solar. Ofrece una apertura de 114 mm y una distancia focal de 500 mm, también incluye adaptador para el móvil y viene con un trípode de aluminio.

Omegon AC 70/400. Por último, el Omegon AC 70/400 es un telescopio solar económico que viene con un buen surtido de accesorios (incluso con una mochila). Tiene una apertura de 70 mm y una distancia focal de 400 mm y viene con trípode de aluminio.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado anteriormente, a la hora de elegir un telescopio solar se puede elegir una serie de configuraciones y extras:

Tipo de montura y seguimiento. Los telescopios pueden tener diferentes tipos de monturas:

Montura ecuatorial con seguimiento solar: se alinea con el eje de rotación de la Tierra y compensa el movimiento terrestre de forma automática.

Montura altacimutal: mueve el telescopio en ejes vertical u horizontal. Pueden tener seguimiento solar.

Montura manual: requiere que movamos continuamente las perillas del telescopio manualmente cada pocos segundos para tener el sol centrado.

Buscador solar. No todos los telescopios solares cuentan con un buscador solar, por lo que viene bien tenerlo para ver el eclipse.

Preguntas frecuentes sobre el mejor telescopio con filtro solar integrado

¿Necesito un telescopio solar especial o me sirve uno convencional?

Se puede utilizar un telescopio convencional siempre y cuando le instalemos un filtro solar adecuado en la apertura delantera. Si utilizamos un telescopio solar dedicado obtendremos imágenes muy detalladas, pero únicamente será apto para uso diurno.

¿Qué tipo de filtro de seguridad debe incluir o comprarse aparte?

El telescopio ha de contar obligatoriamente con un filtro solar frontal homologado con la certificación ISO 12312-2. Puede ser de lámina de polímero o de cristal y debe ser compatible con el telescopio.

¿Cuántos aumentos necesito para ver bien el eclipse?

No se necesitan demasiados aumentos. Lo ideal es utilizar entre 20x y 50x para mantener el disco solar completo dentro del campo de visión.

¿Qué distancia focal debe tener el telescopio?

Lo ideal es utilizar una distancia focal corta o media de entre 400 y 700 mm.

¿Puedo mirar por el telescopio usando solo gafas de eclipse en los ojos?

No. Las lentes del telescopio concentran la luz y el calor del sol como una lupa. No basta con usar gafas de eclipse para mirar por un telescopio: hace falta un filtro solar adecuado en la apertura o un telescopio solar dedicado.

¿Qué buscador debe incluir el telescopio para apuntar al Sol sin peligro?

Lo ideal es contar con un buscador solar. En ningún caso se puede utilizar un buscador convencional para ver un eclipse.

¿Podré utilizar este mismo telescopio para observar estrellas y planetas de noche?

Si tenemos un telescopio estándar y le colocamos un filtro solar removible en la parte delantera, al quitarle el filtro podemos utilizar el telescopio por la noche. Si compramos un telescopio solar dedicado, únicamente servirá para la observación del sol.

Recomendación final

De entre los telescopios que hemos comentado nos quedamos con el Lunt Solar Systems LS40T Ha B600 por todo lo que ofrece. Es un modelo ideal para ver tanto el eclipse como la estructura solar y las prominencias y además cuenta con buena apertura y distancia focal.

Sin embargo, es posible que estés buscando un telescopio con otras características o que sea más económico. En ese caso, el Acuter Elite Phoenix 40 es una buena alternativa, ya que también permite observar el sol en H-alfa y también cuenta con apertura de 40 mm y distancia focal de 400 mm.

Por otro lado, el Acuter Suntracker AZ ocupa una franja media y destaca por equilibrar precio, montura y seguimiento, y el Omegon AC 70/400 resulta atractivo tanto por el precio como el número de accesorios que vienen incluidos.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Magnific, Lunt Solar, Acuter Optics, Bresser, Omegon

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