Malditos jardines modernos: el árbol exótico ornamental que está ayudando a expandirse a la primera abeja invasora de Europa

Sabemos que en España hay más de 1.200 especies invasoras y su forma de llegar varía enormemente: las hay que aterrizan porque las condiciones se vuelven más favorables. Otras veces por una negligencia y descuido humanos. También se hace de forma deliberada, cuando se introduce una especie por su belleza, y se nos acaba yendo de las manos.

Esto último lo hemos visto por ejemplo en los ailantos que "decoran" las ciudades mientras rompen el alcantarillado porque sí, esos jardines exóticos tan distinguidos y emblemáticos de las ciudades suelen albergar especies que no son oriundas y ojo, porque acabamos de descubrir que son también el lugar ideal para que prolifere una especie, la abeja gigante de la resina (Megachile sculpturalis).

Qué está pasando. Procedente de Asia, esta abeja tiene una particularidad: es la primera abeja invasora documentada en Europa. Pues bien, este estudio ha encontrado que la composición del arbolado urbano puede favorecer de forma involuntaria la instalación de especies invasoras.

Un equipo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona ha comprobado que la abeja gigante de la resina se alimenta casi exclusivamente del polen de la sófora o acacia de Japón, un árbol ornamental originario de China (principalmente China, luego introducida en Japón) que se introdujo en Europa hacia el siglo XVIII y que abunda en los jardines de las ciudades catalanas. Ambas especies alcanzan su máximo apogeo de actividad en verano (la sófora florece en periodo estival), lo que permite que esta abeja encuentre en las ciudades el alimento que necesita.

La distribución de sófora y la probabilidad de presencia de la abeja gigante de la resina. A plant–pollinator invasional meltdown: the Japanese pagoda tree Styphnolobium japonicum facilitates the invasion of the giant resin bee Megachile sculpturalis

Por qué importa. Este caso de abeja gigante de la resina y la sófora es un claro efecto de bola de nieve entre especies invasoras: ambas se retroalimentan para proliferar. Además, demuestra que plantar árboles exóticos con fines decorativos puede tener efectos colaterales sobre la biodiversidad, entre ellos, favorecer las invasiones biológicas y sus consecuencias, que en el caso de las abejas se traducen en nidos en los lugares más insospechados.

Casi 20 años en Europa. La Megachile sculpturalis es originaria de Asia, más concretamente de China, Japón, Corea y Taiwán. La primera vez que se detectó en Europa fue en el sudeste de Francia allá por 2008. Desde entonces, ha ido extendiéndose por buena parte del continente y en pocos años, sus registros se han multiplicado por diez, según el CREAF.

Empezó a dejarse ver en Catalunya en 2018 y su primer registro documentado dentro del estado sucedió en Baleares (Mallorca) en 2021, donde observaron directamente cómo se alimentaba de Sophora japonica asiática y de la americana Parkinsonia aculeata.

Tan importante como el clima. Que conste que ya existían estudios previos en Italia, Baleares o este paper reciente de Pensilvania que habían detectado que esta abeja prefiere el polen de la sófora, pero con muestras pequeñas. Este nuevo estudio emplea datos de toda Catalunya, lo que permite confirmar con más solidez que la presencia de este árbol es providencial para que se expanda esta abeja.

Pero no es el único parámetro. El equipo de investigación construyó modelos lineales para estimar el peso relativo de la disponibilidad de la sófora, el clima y la geografía, concluyendo que el árbol es tan importante como tener un tiempo favorable. Un dato: solo en Barcelona hay 11.000 ejemplares de sófora.

Erradicarlas está difícil. De la metodología anterior se extrae que la disponibilidad de sófora resulta al menos tan determinante como el clima, y el efecto climático se vuelve especialmente relevante precisamente en las zonas donde el árbol ya está presente. No obstante, otras abejas invasoras en otros lugares del mundo no dependen tanto de una sola planta, por lo que este caso tan específico no aplica a todas les especies por igual. Además y como explica el equipo de investigación, quitar el árbol no necesariamente frenaría a una abeja que ya lleva casi dos décadas colonizando Europa.





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Portada | Javier Sánchez Rubio



