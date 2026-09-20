La "línea de visión" más larga de todo el planeta: una fotografía real de Turquía vista a 500 kilómetros desde el Cáucaso

El Shkhara está en el Cáucaso, tiene 5.193 metros de altura, es la montaña más alta de Georgia y hace muga con Rusia. El Karagöl es una cadena montañosa turca situada en el noreste de Turquía, en la provincia de Giresun, en la región del mar Negro, con su cima principal a 3.107 metros. Entre un pico y otro hay casi 500 kilómetros de distancia, una auténtica barbaridad imposible de divisar con el ojo humano. Pero no con una cámara y bajo ciertas condiciones.

Una línea de visión de récord. Pues bien, el 15 de diciembre de 2024, el fotógrafo eslovaco Richard Jezik logró capturar el Shkhara desde un subpico cercano al Karagöl y batió un récord: la línea de visión más larga de todo el planeta Tierra, certificado por Guinness World Records, con 493,07 kilómetros. Nunca antes el ojo humano había visto tan lejos... con ayuda de un teleobjetivo, claro. La foto es verdaderamente impresionante.

Hacer una fotografía así no es algo que pase por casualidad, porque te llevas tu cámara mientras haces senderismo: Jezik lleva documentando este tipo de observaciones desde 2018 y persiguiendo esta foto desde 2023. Porque para conseguir este documento gráfico necesitó sangre, sudor y lágrimas: ascender hasta la cima a pie porque la nieve impedía el acceso en coche, pasar la noche a -12°C con rachas de viento de hasta 20-25 m/s y esperar hasta el amanecer para apretar el disparador, explica el Guinness.

Cómo es posible. Esencialmente hay dos factores que explican que esta imagen sea físicamente posible:

La geometría: cuanto más altos son los dos puntos, más lejos se puede ver antes de que la curvatura terrestre haga de las suyas. Ya hemos visto que el Shkhara ronda los 5.200 m, el subpico de Karagöl los 3.000 m. ¿La explicación? El alcance visual aumenta con la raíz cuadrada de la altitud.

Una refracción atmosférica fuera de lo normal, como explica el físico Michael Vollmer: cuando hay aire frío pegado a la superficie con aire más cálido justo encima, la luz se curva siguiendo aproximadamente la curvatura de la Tierra, lo que permite ver más allá del horizonte para un avistamiento "extremo" como este.

La carrera por ver más lejos. Desde el Ezkaba de Ezkabarte, mi monte de referencia en Pamplona, los días despejados pueden llegar a verse los Pirineos a casi 100 kilómetros de distancia, pero eso no es nada comparado con lo que hacen estos fotógrafos especialistas en avistar largas distancias. Un par de ejemplos: en 2016, Marc Bret fotografió el macizo de los Écrins desde el Pic de Finestrelles en los Pirineos, a 443 kilómetros. En 2023, el chileno Roberto Antezana fotografió el Aconcagua desde el Cerro Champaquí, en Argentina, a una distancia de 483,5 kilómetros.

Hasta el infinito y más allá. Cada nuevo récord se ha establecido gracias a dos cosas: mejor tecnología fotográfica y comprender mejor el fenómeno de la refracción. Un par de trucos para llegar más lejos con tus fotografías de expertos en el fenómeno: mejor en invierno, de madrugada y sobre grandes masas de agua fría, justo lo que hizo Jezik.

Pero, ¿hasta dónde? El proyecto AllTheViews ha estimado cada visión posible de la Tierra y ha llegado a una conclusión: el punto con mayor alcance teórico del planeta sería una cresta sin nombre cerca de la frontera entre India y China, vista desde el Pik Dankova (Kirguistán), a algo más de 530 kilómetros.





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